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Мистические линии Васильевского Острова

4.1
10 отзывов
Вера И.
Вера И. – Гид из Санкт-Петербурга
С Васильевским островом связано много тайн и городских легенд.

Во время полуторачасовой прогулки мы узнаем некоторые из них.

Пройдем по самой узкой улице Петербурга и загадаем желание во Дворе Духов.

Заглянем во дворы-колодцы и узнаем, чем знаменита Аптека Доктора Пеля и сыновей.

Я расскажу о призраке студента и покажу единственную в Петербурге деревянную квартиру с собственным палисадником.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Мистические линии Васильевского Острова
Мистические линии Васильевского Острова

Что вы увидите

  • Аптека Пеля
  • Башня Грифонов
  • Двор духов
  • Улица Репина
  • Дворик филфака РГПУ им. А. И. Герцена
  • деревенский дворик на набережной Макарова
Васильевский остров 🏝️ - сердце нашего города. Сердце, полное мистики, тайн и чудес. О нем существует множество легенд и поверий, историй и преданий, в некоторые из которых нам предстоит окунуться.
Во время нашей экскурсии 🧭 вы пройдетесь по засыпанным ныне каналам, узнаете, почему провалились планы по созданию второй Венеции, увидите самые интересные дворы-колодцы нашего острова, и окунетесь в медицинские чудеса самой первой, и до сих пор работающей, несмотря ни на что, Аптеки Доктора Пеля и сыновей. Старинные здания и величественная архитектура этого места помогут вам настроиться на нужную волну, и кто знает, вдруг вы тоже увидите грифонов, летящих над шпилями нашего города?_)))
Ну, а если чуть подробнее и серьезнее, то помимо Аптеки Пеля
пешеходная экскурсия ⛳ охватывает собой осмотр 1-7 линий Васильевского острова, Андреевский бульвар, названный так в честь храма Андрея Первозванного, и несколько великолепных старинных храмов, расположенных здесь, а после вы попадете на самую узкую улицу Петербурга, и даже в волшебный дворик, называемый Двором Духов, где можно загадать желание; кроме того, услышите легенду о студенте-привидении, поселившемся на филологическом факультете РГПУ им. А. И. Герцена))))
Приходите, тайн хватит на всех!))))
Организационные детали
Сбор – прямо напротив станции метро 🚇 Василеостровская (или внутри станции в случае непогоды, варианты обсуждаются с гидом), ориентир – билетная касса в вагоне памятника первому трамваю в конной упряжке (вы ее увидите сразу на выходе из метро). Одеться стоит по питерской погоде, чтоб вам не было холодно, с собой можно и нужно взять фотоаппарат, головной убор/ зонтик – ввиду возможного дождя или снега. Но главное – берите с собой хорошее настроение))))
Также компания "Спутник" рекомендует вам ознакомиться с экскурсиями из Санкт-Петербурга на остров Коневец с гидом.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Фотосессия
  • Стоимость проезда
  • Осмотр зала в Аптеке Пеля и фотосъемка в ней
Начало
🚩 6-7 линии Васильевского острова, напротив входа на ст. метро Василеостровская
Место завершения
🏁 Васильевский остров, или по вашему желанию
Мистические линии Васильевского Острова
Мистические линии Васильевского Острова
Мистические линии Васильевского Острова
Мистические линии Васильевского Острова

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вера И.
Вера И.
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10 отзывов оставили туристы

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