Васильевский остров 🏝️ - сердце нашего города. Сердце, полное мистики, тайн и чудес. О нем существует множество легенд и поверий, историй и преданий, в некоторые из которых нам предстоит окунуться.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы пройдетесь по засыпанным ныне каналам, узнаете, почему провалились планы по созданию второй Венеции, увидите самые интересные дворы-колодцы нашего острова, и окунетесь в медицинские чудеса самой первой, и до сих пор работающей, несмотря ни на что, Аптеки Доктора Пеля и сыновей. Старинные здания и величественная архитектура этого места помогут вам настроиться на нужную волну, и кто знает, вдруг вы тоже увидите грифонов, летящих над шпилями нашего города?_)))

Ну, а если чуть подробнее и серьезнее, то помимо Аптеки Пеля

пешеходная экскурсия ⛳ охватывает собой осмотр 1-7 линий Васильевского острова, Андреевский бульвар, названный так в честь храма Андрея Первозванного, и несколько великолепных старинных храмов, расположенных здесь, а после вы попадете на самую узкую улицу Петербурга, и даже в волшебный дворик, называемый Двором Духов, где можно загадать желание; кроме того, услышите легенду о студенте-привидении, поселившемся на филологическом факультете РГПУ им. А. И. Герцена))))

Приходите, тайн хватит на всех!))))

Организационные детали

Сбор – прямо напротив станции метро 🚇 Василеостровская (или внутри станции в случае непогоды, варианты обсуждаются с гидом), ориентир – билетная касса в вагоне памятника первому трамваю в конной упряжке (вы ее увидите сразу на выходе из метро). Одеться стоит по питерской погоде, чтоб вам не было холодно, с собой можно и нужно взять фотоаппарат, головной убор/ зонтик – ввиду возможного дождя или снега. Но главное – берите с собой хорошее настроение))))

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