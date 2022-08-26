Лавра: по монастырскому острову секретными тропами

Исследовать загадочную воронку времени, образовавшуюся между Невой, Обводным каналом и Монастыркой

Перед вами один из краеугольных камней в основании города.

Здесь обнаружили языческие захоронения, позже Петр I заложил монастырь, архитектурно его оформил Доминико Трезини, а время добавило гротескных вкраплений в виде автосервисов и психоневрологической клиники.

Вы увидите, какое краеведческое сокровище этот остров, и ощутите, что даже время здесь течет по-другому.
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
Лавра: по монастырскому острову секретными тропами
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Описание

Что вас ожидает

Авторский маршрут по острову

Моя прогулка сильно отличается от любых других экскурсий по Александро-Невской лавре. Моя задача — показать, как контрастна и насыщена история острова, на котором сейчас расположена обитель. Поэтому мы пойдем нетривиальным маршрутом, в котором будут не только старые и новые здания комплекса, но и другие строения, присоседившиеся к лавре в советскую и современную эпохи. А по дороге я расскажу о дохристианских временах, Невской битве и мощах Александра Невского, привезенных сюда из Владимира, детище Петра I, отголосках периода правления Елизаветы и продуктах 20 века.

  • Мы встретимся на площади Александра Невского и выйдем к 3-му Лаврскому мосту. Перейдем по нему на остров, проходя промзону, раскинувшуюся на обоих берегах Монастырки. И вскоре окажемся у входа в Митрополичий сад, у 2-го Лаврского моста.
  • По дороге к западной набережной Монастырки я расскажу, что расположено внутри острова и на другом берегу (например, о старейшей в городе женской тюрьме). А также объясню, почему всем нам повезло, что один из проектов великого советского архитектора Ноя Троцкого так и не были реализован.
  • Направляясь к набережной Обводного канала, вы осмотрите современный корпус духовной семинарии и автосервис 90-х, минуете психиатрическую клинику и вернетесь к центру острова вдоль старого корпуса духовной академии, попутно обозревая легендарные эелеваторы на другом берегу Обводного.
  • Во внутреннем дворе лаврского комплекса поговорим о творении Трезини, по желанию зайдем в главный собор, Троицкий, где находятся мощи Александра Невского и одна из красивейших Богородичных икон — «Скоропослушница».
  • В заключение отправимся изучать притихшее за Свято-Троицким собором Никольское кладбище. Некогда заброшенное, теперь это возрождающееся и самое престижное кладбище Петербурга, интересное фамилиями и судьбами тех, кто там похоронен. Если останется время, заглянем в усыпальницу Суворова.
  • После покинем Лавру по 1-му или 2-му Лаврскому мосту и вернемся на площадь вдоль некрополя.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Позаботьтесь об удобной одежде, чтобы спуститься по крутому, заросшему травой земляному откосу — нам придется огибать ограду, отделяющую автосервис от монастыря

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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