Моя прогулка сильно отличается от любых других экскурсий по Александро-Невской лавре. Моя задача — показать, как контрастна и насыщена история острова, на котором сейчас расположена обитель. Поэтому мы пойдем нетривиальным маршрутом, в котором будут не только старые и новые здания комплекса, но и другие строения, присоседившиеся к лавре в советскую и современную эпохи. А по дороге я расскажу о дохристианских временах, Невской битве и мощах Александра Невского, привезенных сюда из Владимира, детище Петра I, отголосках периода правления Елизаветы и продуктах 20 века.