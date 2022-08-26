Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл 286 экскурсий для 370 туристов

Родился на Васильевском острове, в школу пошел у Средней Рогатки, в институт ездил с Комендантского аэродрома. В какой-то момент поселился на Песках. Там придумал «Невидимый Петербург». Маршруты прокладываю так, как если бы повел друзей на прогулку. Показываю любимые виды, вожу тайными тропами, рассказываю истории домов и людей, которые в них жили. Все это на фоне истории города и страны, личных историй. Люблю поговорить о литературе и музыке в городском контексте. Стараюсь сделать каждую экскурсию чуть непохожей на предыдущие. Хочу показать вам город глазами коренного петербуржца. Буду рад встрече с вами.