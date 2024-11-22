Где Санкт-Петербург, а где — Древняя Греция? На Елагином острове! В архитектуре резиденции императрицы Марии Фёдоровны явно прослеживается влияние античности. Там же можно обнаружить итальянский след — от Медичи до Калиостро. Мы всё найдём, рассмотрим и обсудим — от фасадов дворца до деталей построек и статуй божеств. А в конце прогулки сыграем в весёлый квиз!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Юлиана Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Войдём в парк ЦПКиО со стороны Малой Невки, перейдём через мост и направимся ко дворцу. Обсудим начальную эпоху острова: его первых владельцев и следы их пребывания.

Поговорим о возведении резиденции для Марии Фёдоровны, вдовы Павла I. Осмотрим два фасада дворца, познакомимся с принципами пейзажного парка и элементами стиля ампир.

Исследуем здания конюшенного и кухонного корпусов, а также оранжереи. На примере этих зданий выясним, как выглядят колонны трёх античных ордеров, что такое кариатиды и какими были античные глиняные сосуды.

Рассмотрим скульптуры Пименова и вспомним мифы о богах Олимпа.

На лестнице Елагина дворца полюбуемся львами и обсудим их прототипы — львов Медичи.

Увидим дубы петровских времён и познакомимся с их историей.

Прогуляемся среди зелени до павильона под флагом и полюбуемся видом на Невку.

Закончим экскурсию возле Музыкального павильона, где я предложу вам простой и увлекательный квиз по древнегреческим и римским богам.

Помимо истории острова и резиденции вы узнаете:

о связи жерла вулкана с античным сосудом для смешивания вина с водой

древнегреческих словах и явлениях, которые окружают нас буквально каждый день

подлинных приключениях Калиостро в России

творчестве архитектора Карло Росси и садовника Джозефа Буша

именах и функциях олимпийских богов

и многом другом!

Организационные детали

В рабочие дни вход в парк бесплатный. В выходные — платный: 150 ₽ за чел.