Поговорить о трёх эпохах острова и отыскать в архитектуре его зданий связь с олимпийскими богами
Где Санкт-Петербург, а где — Древняя Греция? На Елагином острове! В архитектуре резиденции императрицы Марии Фёдоровны явно прослеживается влияние античности. Там же можно обнаружить итальянский след — от Медичи до Калиостро. Мы всё найдём, рассмотрим и обсудим — от фасадов дворца до деталей построек и статуй божеств. А в конце прогулки сыграем в весёлый квиз!
Войдём в парк ЦПКиО со стороны Малой Невки, перейдём через мост и направимся ко дворцу. Обсудим начальную эпоху острова: его первых владельцев и следы их пребывания.
Поговорим о возведении резиденции для Марии Фёдоровны, вдовы Павла I. Осмотрим два фасада дворца, познакомимся с принципами пейзажного парка и элементами стиля ампир.
Исследуем здания конюшенного и кухонного корпусов, а также оранжереи. На примере этих зданий выясним, как выглядят колонны трёх античных ордеров, что такое кариатиды и какими были античные глиняные сосуды.
Рассмотрим скульптуры Пименова и вспомним мифы о богах Олимпа.
На лестнице Елагина дворца полюбуемся львами и обсудим их прототипы — львов Медичи.
Увидим дубы петровских времён и познакомимся с их историей.
Прогуляемся среди зелени до павильона под флагом и полюбуемся видом на Невку.
Закончим экскурсию возле Музыкального павильона, где я предложу вам простой и увлекательный квиз по древнегреческим и римским богам.
Помимо истории острова и резиденции вы узнаете:
о связи жерла вулкана с античным сосудом для смешивания вина с водой
древнегреческих словах и явлениях, которые окружают нас буквально каждый день
подлинных приключениях Калиостро в России
творчестве архитектора Карло Росси и садовника Джозефа Буша
именах и функциях олимпийских богов
и многом другом!
Организационные детали
В рабочие дни вход в парк бесплатный. В выходные — платный: 150 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Юлиана. Я специалист по греческому языку и культуре, переводчик и профессиональный гид. Закончила СПбГУ и курсы гидов по Санкт-Петербургу. Знаю все музеи и достопримечательности моего родного города. Предлагаю всем гостям и жителям Петербурга познакомиться с греческими деталями, загадками и мифами, скрытыми в нашем городе.