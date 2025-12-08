Мы пройдём по самым мистическим местам города:

Введенский сад, где, по легендам, до сих пор гуляют души тех, кто не дождался встречи.

Большой Казачий переулок, где можно почувствовать как город сам наблюдает за вами.

Дом, где жил Распутин — где границы между реальным и невозможным стираются.

Малый Казачий переулок, откроем места, где истории оставляют след на стенах и мостовой.

Дом-кольцо, где говорят, можно загадать желание.

Ротонда на Гороховой — дом наполненный странными знаками.

Апраксин и Степановский переулки — места, где границы между мирами почти стираются.

Дом Елисеева — старый клад ждёт своего открывателя, если решитесь искать. «Невидимые» стороны Петербурга Каждое место хранит собственную мистическую историю, которую вы не найдёте в путеводителях. Маршрут создаёт особую атмосферу напряжённого ожидания и открывает «невидимые» стороны города. Гид расскажет секреты и легенды, которыми обычно делятся только с избранными. Кому может понравиться: прогулка подойдёт любителям мистики, необычных историй и приключений, а также тем, кто хочет увидеть Петербург с неожиданной стороны. Важная информация:.

