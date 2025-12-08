На этой прогулке вы услышите истории о привидениях и мистических легендах Петербурга, тайных знаках и символах города, о людях и местах, где реальность переплетается с суевериями, а также о масонских ритуалах и загадочных событиях.
Это не обычная экскурсия, а городская вылазка в ту самую тень, которую большинство людей даже не замечает.
Описание экскурсии
Мы пройдём по самым мистическим местам города:
- Введенский сад, где, по легендам, до сих пор гуляют души тех, кто не дождался встречи.
- Большой Казачий переулок, где можно почувствовать как город сам наблюдает за вами.
- Дом, где жил Распутин — где границы между реальным и невозможным стираются.
- Малый Казачий переулок, откроем места, где истории оставляют след на стенах и мостовой.
- Дом-кольцо, где говорят, можно загадать желание.
- Ротонда на Гороховой — дом наполненный странными знаками.
- Апраксин и Степановский переулки — места, где границы между мирами почти стираются.
Дом Елисеева — старый клад ждёт своего открывателя, если решитесь искать. «Невидимые» стороны Петербурга Каждое место хранит собственную мистическую историю, которую вы не найдёте в путеводителях. Маршрут создаёт особую атмосферу напряжённого ожидания и открывает «невидимые» стороны города. Гид расскажет секреты и легенды, которыми обычно делятся только с избранными. Кому может понравиться: прогулка подойдёт любителям мистики, необычных историй и приключений, а также тем, кто хочет увидеть Петербург с неожиданной стороны.
- Экскурсию можно оплатить или доплатить оставшуюся часть гиду на месте по QR-коду через СБП, мы отправим чек.
- Межсезонье иногда устраивает погодные сюрпризы, так что одевайтесь чуть теплее, чем обычно — и в любую погоду не забывайте про удобную обувь.
- Прогулка должна быть радостной и полезной для всех её участников. Если кто-то из гостей в нетрезвом состоянии, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.
- Подарите эту экскурсию близким друзьям! Напишите нам, и мы всё организуем.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Введенский сад
- Большой Казачий переулок
- Дом, где жил Распутин
- Малый Казачий переулок
- Дом-кольцо
- Ротонда на Гороховой
- Апраксин и Степановский переулки
- Дом Елисеева
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный пр., 52 б
Завершение: Набережная реки Фонтанки, 64
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
