Мистический Петербург: страшные истории дворов и парадных

На этой прогулке вы услышите истории о привидениях и мистических легендах Петербурга, тайных знаках и символах города, о людях и местах, где реальность переплетается с суевериями, а также о масонских ритуалах и загадочных событиях.

Это не обычная экскурсия, а городская вылазка в ту самую тень, которую большинство людей даже не замечает.
Описание экскурсии

Мы пройдём по самым мистическим местам города:

  • Введенский сад, где, по легендам, до сих пор гуляют души тех, кто не дождался встречи.
  • Большой Казачий переулок, где можно почувствовать как город сам наблюдает за вами.
  • Дом, где жил Распутин — где границы между реальным и невозможным стираются.
  • Малый Казачий переулок, откроем места, где истории оставляют след на стенах и мостовой.
  • Дом-кольцо, где говорят, можно загадать желание.
  • Ротонда на Гороховой — дом наполненный странными знаками.
  • Апраксин и Степановский переулки — места, где границы между мирами почти стираются.
Дом Елисеева — старый клад ждёт своего открывателя, если решитесь искать. «Невидимые» стороны Петербурга Каждое место хранит собственную мистическую историю, которую вы не найдёте в путеводителях. Маршрут создаёт особую атмосферу напряжённого ожидания и открывает «невидимые» стороны города. Гид расскажет секреты и легенды, которыми обычно делятся только с избранными. Кому может понравиться: прогулка подойдёт любителям мистики, необычных историй и приключений, а также тем, кто хочет увидеть Петербург с неожиданной стороны. Важная информация:.
  • Экскурсию можно оплатить или доплатить оставшуюся часть гиду на месте по QR-коду через СБП, мы отправим чек.
  • Межсезонье иногда устраивает погодные сюрпризы, так что одевайтесь чуть теплее, чем обычно — и в любую погоду не забывайте про удобную обувь.
  • Прогулка должна быть радостной и полезной для всех её участников. Если кто-то из гостей в нетрезвом состоянии, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.
  • Подарите эту экскурсию близким друзьям! Напишите нам, и мы всё организуем.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный пр., 52 б
Завершение: Набережная реки Фонтанки, 64
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

