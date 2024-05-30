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Групповая
1.5 часа
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
Сегодня в 14:30
2 июля в 19:00
1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно в 17:45
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Начало: Аничков Мост
Расписание: Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 мая 202426.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍
- ААлена19 мая 2024Роман с юмором рассказал про улицу Рубинштейна, Сергея Довлатова, сквер Ломоносова и в целом про доходные дома и постройки прошлого века. Некоторые зрители так же добавляли что-то забавное лично от себя)) Очень понравилось, спасибо за впечатления!
- ООльга11 мая 2024Все было интересно, экскурсовод Ирина достаточно увлекательно рассказывала об ужасных и мистических местах Петербурга. Но длительное время были остановки (особенно в сувенирном магазине), на такое можно время значительно сократить. В целом, время экскурсии около 2х часов.
- ЕЕлена5 июля 2023Места силы ПетербургаВот интересно, вроде почти все знаешь о центре прекрасного города Петербурга, но Антону удалось не только удивить, рассказать и показать
- ААнна7 мая 2022Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам городаДавно уже слушаю аудио Экскурсии, это моя вторая такая в Питере. Понравилось в целом, все хорошо. По техническим моментам напишу в разделе организации.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ротонда»
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