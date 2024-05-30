Ротонда – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ротонда» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
24 отзыва
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
Сегодня в 14:30
2 июля в 19:00
1 000 за человека
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Ежедневно в 17:45
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
1 500 за человека
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Начало: Аничков Мост
Расписание: Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    26.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍
  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Роман с юмором рассказал про улицу Рубинштейна, Сергея Довлатова, сквер Ломоносова и в целом про доходные дома и постройки прошлого века. Некоторые зрители так же добавляли что-то забавное лично от себя)) Очень понравилось, спасибо за впечатления!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга»
    Все было интересно, экскурсовод Ирина достаточно увлекательно рассказывала об ужасных и мистических местах Петербурга. Но длительное время были остановки (особенно в сувенирном магазине), на такое можно время значительно сократить. В целом, время экскурсии около 2х часов.
  • Е
    Елена
    5 июля 2023
    Места силы Петербурга
    Вот интересно, вроде почти все знаешь о центре прекрасного города Петербурга, но Антону удалось не только удивить, рассказать и показать
    читать дальше

    интереснейшие штуки, но и открыть для меня с совсем другого ракурса самые знаменитые объекты! Трехчасовая прогулка показалась паруминутной, настолько интересный и многогранный гид мне совершенно случайно попался:) Спасибо огромное за организацию экскурсии, Антону - за прекрасно проведенное время! Точно пойду с ним ещё, он нереальный клад знаний!

  • А
    Анна
    7 мая 2022
    Аудиоэкскурсия Тайный код Петербурга: прогулка по мистическим местам города
    Давно уже слушаю аудио Экскурсии, это моя вторая такая в Питере. Понравилось в целом, все хорошо. По техническим моментам напишу в разделе организации.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ротонда»

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  2. Набережная
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  6. Петергоф
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ротонда" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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