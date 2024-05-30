Н Наталья Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу 26.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍

А Алена Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Роман с юмором рассказал про улицу Рубинштейна, Сергея Довлатова, сквер Ломоносова и в целом про доходные дома и постройки прошлого века. Некоторые зрители так же добавляли что-то забавное лично от себя)) Очень понравилось, спасибо за впечатления!

О Ольга Авторская экскурсия: «Ужасы Петербурга» Все было интересно, экскурсовод Ирина достаточно увлекательно рассказывала об ужасных и мистических местах Петербурга. Но длительное время были остановки (особенно в сувенирном магазине), на такое можно время значительно сократить. В целом, время экскурсии около 2х часов.

Е Елена Места силы Петербурга читать дальше интереснейшие штуки, но и открыть для меня с совсем другого ракурса самые знаменитые объекты! Трехчасовая прогулка показалась паруминутной, настолько интересный и многогранный гид мне совершенно случайно попался:) Спасибо огромное за организацию экскурсии, Антону - за прекрасно проведенное время! Точно пойду с ним ещё, он нереальный клад знаний! Вот интересно, вроде почти все знаешь о центре прекрасного города Петербурга, но Антону удалось не только удивить, рассказать и показать