Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов

Услышать таинственные истории Петербурга и заглянуть в лабораторию доктора Пеля (в мини-группе)

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Это официальная экскурсия от Музея-аптеки Пеля — и возможность загадать желание у легендарной Башни грифонов.

Вы пройдёте по закоулкам Васильевского острова и узнаете про ангелов-хранителей, масонов, сфинксов и спиритические сеансы. А во второй части откроете секреты старинной аптеки и посетите лабораторию алхимика Пеля!
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Ближайшие даты:
30
окт
4
ноя
11
ноя
18
ноя
25
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9
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Описание

Что вас ожидает

Васильевский остров — средоточие городских легенд

За 2 часа Петербург откроется вам как самый мистический город России. Гуляя по улицам и закоулкам Васильевского острова, вы:

  • Узнаете, кого призывали на спиритических сеансах в своей квартире знаменитые Рерихи;
  • Разгадаете тайны масонских знаков на стенах домов и загадки молчаливых сфинксов на Университетской набережной;
  • Обнаружите мистическую связь Ксении Блаженной и известного советского композитора;
  • Познакомитесь с ангелами-хранителями Северной столицы;
  • Загадаете желания во Дворе духов и у Башни грифонов, которая словно осталась здесь от старинного замка. Кстати, просто так эту башню не увидеть, ведь она стоит на частной территории;
  • А в финале экскурсии вы спуститесь в подземную лабораторию алхимика Вильгельма Пеля, который выводил там грифонов и искал секрет вечной жизни.

Организационные детали

В стоимость входит фирменное угощение: печенье-талисман в форме грифона и чай или кофе по рецепту музея-аптеки.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на 7-ой линии Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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