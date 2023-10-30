Услышать таинственные истории Петербурга и заглянуть в лабораторию доктора Пеля (в мини-группе)
Это официальная экскурсия от Музея-аптеки Пеля — и возможность загадать желание у легендарной Башни грифонов.
Вы пройдёте по закоулкам Васильевского острова и узнаете про ангелов-хранителей, масонов, сфинксов и спиритические сеансы. А во второй части откроете секреты старинной аптеки и посетите лабораторию алхимика Пеля!
Вы пройдёте по закоулкам Васильевского острова и узнаете про ангелов-хранителей, масонов, сфинксов и спиритические сеансы. А во второй части откроете секреты старинной аптеки и посетите лабораторию алхимика Пеля!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
4
ноя
ноя
11
ноя
ноя
18
ноя
ноя
25
ноя
ноя
2
дек
дек
9
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Васильевский остров — средоточие городских легенд
За 2 часа Петербург откроется вам как самый мистический город России. Гуляя по улицам и закоулкам Васильевского острова, вы:
- Узнаете, кого призывали на спиритических сеансах в своей квартире знаменитые Рерихи;
- Разгадаете тайны масонских знаков на стенах домов и загадки молчаливых сфинксов на Университетской набережной;
- Обнаружите мистическую связь Ксении Блаженной и известного советского композитора;
- Познакомитесь с ангелами-хранителями Северной столицы;
- Загадаете желания во Дворе духов и у Башни грифонов, которая словно осталась здесь от старинного замка. Кстати, просто так эту башню не увидеть, ведь она стоит на частной территории;
- А в финале экскурсии вы спуститесь в подземную лабораторию алхимика Вильгельма Пеля, который выводил там грифонов и искал секрет вечной жизни.
Организационные детали
В стоимость входит фирменное угощение: печенье-талисман в форме грифона и чай или кофе по рецепту музея-аптеки.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на 7-ой линии Васильевского острова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 150 туристов
Приятно познакомиться, меня зовут Антон. Родился и вырос в Петербурге, всю жизнь интересовался непознанным: энергетикой человека, аномальными местами, загадками природы. Одна из таких загадок — места силы: я нашел и продолжаю искать такие места в родном городе, в других регионах нашей страны и даже заграницей. На экскурсиях по Петербургу знакомлю с этим явлением, рассказываю, что может обрести с их помощью человек и как правильно с ними взаимодействовать. Надеюсь, что благодаря этим экскурсиям вы раскроете для себя наш мир, и на одну из тайн в нём станет меньше.
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