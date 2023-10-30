Это официальная экскурсия от Музея-аптеки Пеля — и возможность загадать желание у легендарной Башни грифонов. Вы пройдёте по закоулкам Васильевского острова и узнаете про ангелов-хранителей, масонов, сфинксов и спиритические сеансы. А во второй части откроете секреты старинной аптеки и посетите лабораторию алхимика Пеля!

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Описание

Что вас ожидает

Васильевский остров — средоточие городских легенд

За 2 часа Петербург откроется вам как самый мистический город России. Гуляя по улицам и закоулкам Васильевского острова, вы:

Узнаете, кого призывали на спиритических сеансах в своей квартире знаменитые Рерихи;

Разгадаете тайны масонских знаков на стенах домов и загадки молчаливых сфинксов на Университетской набережной;

Обнаружите мистическую связь Ксении Блаженной и известного советского композитора;

Познакомитесь с ангелами-хранителями Северной столицы;

Загадаете желания во Дворе духов и у Башни грифонов, которая словно осталась здесь от старинного замка. Кстати, просто так эту башню не увидеть, ведь она стоит на частной территории;

А в финале экскурсии вы спуститесь в подземную лабораторию алхимика Вильгельма Пеля, который выводил там грифонов и искал секрет вечной жизни.

Организационные детали

В стоимость входит фирменное угощение: печенье-талисман в форме грифона и чай или кофе по рецепту музея-аптеки.