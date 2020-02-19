39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Истории и легенды аптеки доктора Пеля

Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов

Марина
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Марина – ваш гид
Дом доктора Пеля — это не только старейшая аптека Северной столицы, но и место, окруженное городскими легендами, слухами и теориями.

На прогулке я познакомлю вас с историей прославленного семейства Пелей, проведу в лабораторию для алхимических опытов и помогу представить, как изменилась медицина в эпоху Петра I.

Вы откроете новую грань Петербурга и убедитесь, что латинские слова «Ora et labora» — не только девиз Бенедиктинского ордена, но и кредо аптекарей Пелей, переходящее из поколения в поколение.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии39 отзывов
4.92
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля

Что вас ожидает

Династия Пелей: от ремесленников до фармакологов
Наша прогулка начнется с погружения в атмосферу Петербурга 18 века: вы представите, как выглядел Васильевский остров столетия назад, и узнаете об исторической роли немцев в развитии Российской империи. Оказавшись внутри старейшей аптеки, мы осмотрим сохранившиеся предметы интерьера, аптечную утварь и медицинские принадлежности, о предназначении которых я расскажу. И, конечно, познакомлю вас с историей династии Пелей, проделавшей путь от приезжих ремесленников до поставщиков Императорского Двора. Отдельное внимание мы уделим Александру Пелю: вы узнаете о вкладе доктора в фармакологию и медицину и услышите любопытные факты из его биографии.

Аптекарский Петербург
Говоря о становлении аптекарского дела в Российской империи, невозможно обойти вниманием монументальную фигуру Петра Первого и его отношение к медицине. Вы услышите историю о путешествии императора в Нидерланды, где он посещал анатомические театры в Амстердаме и Лейдене. Узнаете о докторе Рюйше — авторе анатомической коллекции Кунсткамеры, об Аптекарском острове, Медицинском огороде, Инструментальной избе и других новаторских проектах 18 века. И, конечно, мы поговорим о том, какое место в возникновении русского аптечного дела занимает аптека доктора Пеля.

Легенды и символы аптеки Пеля
В подвале здания вы рассмотрите два интереснейших объекта: алхимическую лабораторию и бомбоубежище, с которыми связаны легенды, окружающие аптеку Пеля. Я расскажу об алхимической теории, популярной в то время, объясню значение масонских символов, а также поделюсь интересными фактами, цифрами и цитатами, связанными с бомбоубежищем. А у башни Грифонов вы услышите старинные легенды, проведете параллель между медициной и мистикой и сможете загадать желание.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет перенестись в атмосферу старого Петербурга, а также любителям городских легенд, истории медицины и видных династий.

Организационные детали

В связи с графиком аптеки экскурсия может начаться в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 или 19:30.

Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Истории и легенды аптеки доктора Пеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я — лицензированный гид. Авторские экскурсии по Петропавловской крепости и Васильевскому острову провожу более 10 лет. Будучи активным, ответственным, эмоциональным человеком, стараюсь по мере возможности делиться со слушателями тем, что считаю важным для нашей общей памяти.
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась.Тема интересная.Погружаешься в историю. Поражает с каким вкусом и убранством была оформлена раньше аптека,какими талантливыми были Пели.Всем рекомендую.
20 января 2020
Экскурсовод Марина подробно и интересно рассказала об аптеке и истории семьи Пеля, ответила на все наши дополнительные вопросы! Очень образованная и увлекающаяся своим делом гид. Мы остались очень довольны.
12 января 2020
Очень понравилась экскурсия,много узнали ,увлекательно и познавательно)Марина интересный рассказчик!Всем рекомендую !Спасибо☃️️☃️️☃️️
4 января 2020
Отличная экскурсия, Марина прекрасный рассказчик. Всем кому интересна тема и не только рекоммендую
3 января 2020
Очень интересная экскурсия, особенно удивила алхимическая комната. Марина отличный экскурсовод и приятный человек. Спасибо большое!
3 января 2020
Сегодня посетили экскурсию "Истории и легенды аптеки доктора Пеля" Наш экскурсовод Марина замечательно погрузила нас в эпоху от 7 до 21 века. Экскурсия была очень содержательная, наполнена различными историческими фактами. Сопровождалась не только рассказами об экспонатах аптеки , а также историческими фотографиями, цитатами известных людей.Огромное спасибо Марине за познавательную и интересную экскурсию.
27 декабря 2019
Экскурсия нам понравилась. Марина хорошо владеет материалом. Видно, что человеку нравится его дело. Было бы здорово если такого формата уроки истории проходили бы в школе. Ждем от вас новых авторских экскурсий. Привет из Эстонии и с наступающим
8 декабря 2019
Огромное спасибо за такую необычную экскурсию. Через историю одной семьи можно восстановить исторические события страны.
Очень рекомендую.
Мой сын (10 лет) был тоже в восторге
12 ноября 2019
Большое спасибо Марине за очень содержательную и разностороннюю экскурсию! Мы были вовлечены в рассказ и получили наслаждение!
29 октября 2019
Удивительная и необычная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Мариной, которую хотелось слушать бесконечно и задавать ещё больше вопросов с полной уверенностью, что получишь ответы на все вопросы) Очень рекомендую и экскурсию и прекрасного экскурсовода Марину!
Ещё 29 отзывов

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