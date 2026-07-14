39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Olga

Были на экскурсии с Мариной вчера и очень хочется от души поблагодарить и рекомендовать её всем кому интересна тема становления медицины и фармацевтики в Российской империи. А так же была затронута тема блокадного Ленинграда и увидены бомбоубежище. Марина профессионал своего дела, увлекает с первой минуты встречи и так незаметно проходит все время экскурсии.