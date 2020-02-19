39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Династия Пелей: от ремесленников до фармакологов

Наша прогулка начнется с погружения в атмосферу Петербурга 18 века: вы представите, как выглядел Васильевский остров столетия назад, и узнаете об исторической роли немцев в развитии Российской империи. Оказавшись внутри старейшей аптеки, мы осмотрим сохранившиеся предметы интерьера, аптечную утварь и медицинские принадлежности, о предназначении которых я расскажу. И, конечно, познакомлю вас с историей династии Пелей, проделавшей путь от приезжих ремесленников до поставщиков Императорского Двора. Отдельное внимание мы уделим Александру Пелю: вы узнаете о вкладе доктора в фармакологию и медицину и услышите любопытные факты из его биографии.

Аптекарский Петербург

Говоря о становлении аптекарского дела в Российской империи, невозможно обойти вниманием монументальную фигуру Петра Первого и его отношение к медицине. Вы услышите историю о путешествии императора в Нидерланды, где он посещал анатомические театры в Амстердаме и Лейдене. Узнаете о докторе Рюйше — авторе анатомической коллекции Кунсткамеры, об Аптекарском острове, Медицинском огороде, Инструментальной избе и других новаторских проектах 18 века. И, конечно, мы поговорим о том, какое место в возникновении русского аптечного дела занимает аптека доктора Пеля.

Легенды и символы аптеки Пеля

В подвале здания вы рассмотрите два интереснейших объекта: алхимическую лабораторию и бомбоубежище, с которыми связаны легенды, окружающие аптеку Пеля. Я расскажу об алхимической теории, популярной в то время, объясню значение масонских символов, а также поделюсь интересными фактами, цифрами и цитатами, связанными с бомбоубежищем. А у башни Грифонов вы услышите старинные легенды, проведете параллель между медициной и мистикой и сможете загадать желание.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет перенестись в атмосферу старого Петербурга, а также любителям городских легенд, истории медицины и видных династий.