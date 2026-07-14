39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дом доктора Пеля — это не только старейшая аптека Петербурга, но и место, окружённое городскими легендами, слухами и теориями. Я познакомлю вас с историей прославленного семейства Пелей, проведу в лабораторию алхимических опытов и помогу представить, как изменилась медицина в эпоху Петра I. Так вы откроете новую грань Петербурга!
Описание экскурсии
- Династия Пелей — путь от приезжих ремесленников до поставщиков Императорского Двора
- Интерьеры аптеки — старинная утварь и инструменты, истории о врачебной практике 18 века
- Александр Пель — личность и вклад в развитие фармакологии
- Пётр I и аптеки — его «медицинские реформы», вклад в развитие аптечного дела, личные отношения Петра к медицине и естествознанию
- Алхимическая лаборатория и бомбоубежище — легенды и тайные символы алхимии; медики и медицина блокадного Ленинграда
- Башня Грифонов — мистика и место силы, где загадывают желания
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет — 450 ₽ с чел. Цена зависит от категории, дети до 8 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2786 туристов
Я — лицензированный гид. Авторские экскурсии по Петропавловской крепости и Васильевскому острову провожу более 10 лет. Будучи активным, ответственным, эмоциональным человеком, стараюсь по мере возможности делиться со слушателями тем, что считаю важным для нашей общей памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 317 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии с Мариной вчера и очень хочется от души поблагодарить и рекомендовать её всем кому интересна тема становления медицины и фармацевтики в Российской империи. А так же была затронута тема блокадного Ленинграда и увидены бомбоубежище. Марина профессионал своего дела, увлекает с первой минуты встречи и так незаметно проходит все время экскурсии.
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А
все понравилось
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А
Замечательная экскурсия!
Сколько раз посещали Петербург, но в этом месте впервые.
Настолько содержательная и познавательная программа, что как в процессе, так и по завершении испытываешь абсолютный восторг.
Огромное спасибо Марине!
Сколько раз посещали Петербург, но в этом месте впервые.
Настолько содержательная и познавательная программа, что как в процессе, так и по завершении испытываешь абсолютный восторг.
Огромное спасибо Марине!
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В полном восторге от экскурсии, от подачи материала, и от полученного объема информации. Понравилось все!
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И
Самая лучшая экскурсия за все дни пребывания в Питере. Марина - потрясающий рассказчик, слушать которого одно удовольствие. Строго рекомендую не только взрослым, но и детям. Мой сын до сих пор
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Д
заинтересовали и детей, впечатления очень положительные
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