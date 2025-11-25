Интерактивный маршрут по буржуазному району Петербурга XX века, где переплетаются культуры разных эпох и народов.
Раскройте его тайны, выполняя задания Telegram-бота: исследуйте роскошные фасады Дома трёх Бенуа и Доходного дома Энгельса, узнайте истории у Театра Миронова и Дома писателей, откройте неожиданные ракурсы у Мини-города и других знаковых точек Петроградской стороны.
Раскройте его тайны, выполняя задания Telegram-бота: исследуйте роскошные фасады Дома трёх Бенуа и Доходного дома Энгельса, узнайте истории у Театра Миронова и Дома писателей, откройте неожиданные ракурсы у Мини-города и других знаковых точек Петроградской стороны.
Описание квеста
Тайны Петроградской стороны Интерактивная прогулка по буржуазному району Петербурга XX века, где переплетаются культуры разных эпох и народов. На интерактивном квесте вы узнаете:
- Как художник спас целый завод во время войны?
- Чей бизнес оказался настолько успешным, что о нём писали стихи?
- Где шьют исторические костюмы для съёмок фильмов и сериалов?
- Какая площадь была безымянной более 150-ти лет? Маршрут проходит по главному проспекту Петроградского острова, где мы сможем погрузиться в жизнь и творчество известных представителей искусства, оценить самые роскошные многоквартирные дома XX века и взглянуть на город с высоты птичьего полёта. Вас ждут 14 локаций, на каждой из которых нужно выполнить задание на логику и внимательность, а затем — получить интересные исторические факты об этом месте в текстовом и аудиоформате. Всё взаимодействие осуществляется в отдельном мини-приложении Telegram: вы неограничены во времени и не привязаны к туристическим группам. Если что-то не получается — можно воспользоваться подсказками, пропустить задание или завершить квест в другой день. Важная информация: Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки, когда потребуется — прогресс автоматически сохраняется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр им. Андрея Миронова
- Сквер Низами
- Дом работников искусств
- Доходный дом Энгельса
- Дом трёх Бенуа
- Александровский лицей
- Дом писателей
- Мини-город
Что включено
- Интерактивный квест в чат-боте Telegram
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Петроградская»
Завершение: Станция метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки
- Когда потребуется - прогресс автоматически сохраняется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест по Петропавловской крепости
Начало: Станция метро «Горьковская»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:00
590 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Погулять по Каменному острову и распутать загадочную историю - без сопровождения гида
Начало: На ул. Академика Крылова
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Легенды и были Петроградской стороны»
Распутать сюжет для магической газеты и прогуляться в районе «Горьковской» - без сопровождения гида
Начало: На Троицком мосту
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
810 ₽ за всё до 6 чел.