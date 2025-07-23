Всего в паре минут от Невского проспекта начинается целый неизведанный мир. Он приглашает заглянуть в арку, где нет толп туристов. Однако, там спрятаны от лишних глаз интересные архитектурные решения различных эпох. Увидим фасады шикарных доходных домов и атмосферный лабиринт петербургских дворов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулкиЧто вас ждет Мы начнем фотопрогулку на углу Невского, почувствуем постепенную смену атмосферы: от шумного и людного проспекта, до тихих и зелёных двориков. Отправимся в район цирка на Фонтанке, по нескольким сквозным дворовым системам Моховой улицы и Литейного проспекта. Я расскажу о местных доходных домах и дворцах. Увидим яркие граффити и арт-объекты. Познакомимся с историей возникновения центрального района города. Важная информация:
- Длительность маршрута около 1,5 км. Локаций для фото очень много, поэтому можно успеть пройти больше. Если есть физические ограничения, то подберём удобную для вас протяжённость.
- Все кадры отдаются в ретуши. Количество от 50 штук и больше. Время обработки – неделя. Техника профессиональная.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговый дом братьев Елисеевых
- Манежная площадь
- Шереметьевский дворец
- Двор-музей Анны Ахматовой
- Место съёмок фильма «Собачье сердце»
- Михайловский замок
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговый дом братьев Елисеевых
Завершение: Михайловский замок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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