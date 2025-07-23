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Всего в паре минут от Невского проспекта начинается целый неизведанный мир. Он приглашает заглянуть в арку, где нет толп туристов. Однако, там спрятаны от лишних глаз интересные архитектурные решения различных эпох. Увидим фасады шикарных доходных домов и атмосферный лабиринт петербургских дворов.