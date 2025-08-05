Индивидуальная мотопрогулка по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность увидеть город с необычных ракурсов. Опытные байкеры проведут вас по живописным маршрутам, включая Александро-Невскую лавру и Большеохтинский мост. Участники путешествуют в качестве пассажиров, а за рулём - профессионалы. Включена необходимая экипировка. Программа может быть адаптирована под ваши пожелания. Возрастное ограничение 12+. Вес свыше 90 кг требует подбора специального мотоцикла

Описание экскурсии

Бережно, но в то же время драйвово, мы прокатим вас на мотоциклах. За время нашего мини-путешествия десятки локаций Северной столицы пролетят перед вами. Мы проедем:

Мимо Александро-Невской лавры по самому длинному разводному мосту города

У места строительства нового разводного (Большого Смоленского), Финляндского и Володарского мостов

По овеянному легендами Большеохтинскому (Императора Петра Великого) мосту

По набережным красавицы Невы

Сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

Фотографии, которые соберут лайки от друзей

Мы побываем у самого красивого моста Северной Венеции — Большеохтинского и у сказочного Смольного собора, также сможем сделать дополнительные остановки в интересных местах. А ещё мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры на ваши смартфоны!

Как проходит мотопрогулка

Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный байкер

В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной

В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка (мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды)

Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах

Фотографии будут сделаны на ваше устройство

Кому подойдёт прогулка

Гостям города и местным жителям. Возрастное ограничение 12+.

Пожалуйста, при заказе сообщите нам, если ваш вес больше 90 кг. Мы подберём для вас подходящий мотоцикл. Иначе мотопрогулка может быть отменена.

Организационные детали