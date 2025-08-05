Мои заказы

Мотопрогулка по городу на берегах Невы

Прокатитесь на мотоцикле по живописным местам Санкт-Петербурга. Опытные байкеры покажут вам город с необычных ракурсов и помогут сделать незабываемые фото
Индивидуальная мотопрогулка по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность увидеть город с необычных ракурсов.

Опытные байкеры проведут вас по живописным маршрутам, включая Александро-Невскую лавру и Большеохтинский мост. Участники путешествуют в качестве пассажиров, а за рулём - профессионалы. Включена необходимая экипировка. Программа может быть адаптирована под ваши пожелания. Возрастное ограничение 12+. Вес свыше 90 кг требует подбора специального мотоцикла
108 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Незабываемый опыт на мотоцикле
  • 📸 Уникальные фото на фоне достопримечательностей
  • 🌉 Прогулка по знаменитым мостам
  • 🛣️ Возможность изменения маршрута
  • 👥 Подходит для гостей и местных жителей
  • 🔄 Гибкость в выборе времени
Что можно увидеть

  • Александро-Невская лавра
  • Большеохтинский мост
  • Смольный собор

Описание экскурсии

Бережно, но в то же время драйвово, мы прокатим вас на мотоциклах. За время нашего мини-путешествия десятки локаций Северной столицы пролетят перед вами. Мы проедем:

  • Мимо Александро-Невской лавры по самому длинному разводному мосту города
  • У места строительства нового разводного (Большого Смоленского), Финляндского и Володарского мостов
  • По овеянному легендами Большеохтинскому (Императора Петра Великого) мосту
  • По набережным красавицы Невы

Сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

Фотографии, которые соберут лайки от друзей

Мы побываем у самого красивого моста Северной Венеции — Большеохтинского и у сказочного Смольного собора, также сможем сделать дополнительные остановки в интересных местах. А ещё мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры на ваши смартфоны!

Как проходит мотопрогулка

  • Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный байкер
  • В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
  • В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка (мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды)
  • Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах
  • Фотографии будут сделаны на ваше устройство

Кому подойдёт прогулка

Гостям города и местным жителям. Возрастное ограничение 12+.

Пожалуйста, при заказе сообщите нам, если ваш вес больше 90 кг. Мы подберём для вас подходящий мотоцикл. Иначе мотопрогулка может быть отменена.

Организационные детали

  • Время начала обговорим по WhatsApp, Telegram или Viber после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться и мотопрогулка может быть отменена с возвратом предоплаты
  • При количестве участников от 3 и более необходима предварительная бронь (не менее чем за сутки)
  • Возможно проведение мотопрогулки в утреннее и дневное время по предварительной договорённости (не менее чем за сутки)
  • По запросу проведём прогулку к разведению мостов. Заявка делается предварительно, не менее чем за сутки. Состоится ли разведение мостов, зависит от погодных условий, времени года и графика разведения мостов. В период действия скидки она не распространяется на прогулку к разведению мостов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мотогид
Мотогид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5151 туриста
Приветствуем вас в нашем гостеприимном городе! Мы любим Санкт-Петербург, и наш любимый город отвечает нам взаимностью. Хотим поделиться с вами частичкой этих ощущений. Вкладывая душу в своё любимое дело, постоянно стараясь совершенствоваться, наша дружная команда мотогидов с многолетним стажем приложит тот максимум внимания и сил, который сделает ваше пребывание в городе на берегах Невы незабываемым!

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Е
Есаулова
5 авг 2025
Это было здорово! Спасибо, обязательно еще покататься надо будет.
Дата посещения: 4 августа 2025
Г
Габриелла
8 сен 2025
Вчера были мои первые покатушки на мотоцикле по Питеру. Всю жизнь была против этого:) Профессионализм и внимательность! С самого начала организатор Сергей - произвёл на меня отличное впечатление! Водитель Николай
читать дальше

- настоящий профессионал своего дела! Не только хорошо разбирается в мотоциклах, но и любит свой город. На каждой остановке делился интересными историческими фактами и местными легендами. Это добавило особую атмосферу и позволило увидеть Петербург с новой стороны. Непередаваемые ощущения! Получила возможность сделать невероятные фотографии на фоне знаковых мест города. Спасибо вам за отличный опыт!

Ж
Жегалина
25 авг 2025
В первую очередь хочется сказать спасибо Сергею. Было очень много вопросов по поводу прогулки, но как только я позвонила, больше я не в чем не сомневалась "мы едим" с дочкой. Спасибо нашим экскурсоводам. Ребята очень внимательные, вежливые, и очень интересно рассказывали. В следующем году обязательно покатаемся)
Татьяна
Татьяна
20 авг 2025
1) Организация: отклик на заявку поступил быстро. Сергей подробно рассказал о предоставляемой услуге, дал рекомендации, обсудили нюансы.
2) Прогулка: всё пунктуально, мотоцикл в идеальном состоянии, как и его пилот Николай. Комфортное
читать дальше

вождение, интересные рассказы,"фотосессия".

Итог: мотопрогулка была самым запоминающимся, драйвовым событием пребывания в Санкт-Петербурге. Пилот Николай очень учтивый, заботливый, прекрасный улыбчивый рассказчик, к тому же делает хорошие фотоснимки. Изумительно покатались по вечернему городу. И даже небольшой дождик в конце не смог испортить впечатления (на такой случай в бардачке есть дождевик).

Даже если Вы испытываете некую тревожность по отношению к "железным коням", обязательно пересильте себя! Это совершенно иные эмоции, ракурсы…! А команда профессионалов, сделает прогулку комфортной с первого отклика!
P.s. Надо будет подумать о мотокатаниях с ними на более длительные временные и км дистанции. . Но это уже в следующий раз

1) Организация: отклик на заявку поступил быстро. Сергей подробно рассказал о предоставляемой услуге, дал рекомендации, обсудили нюансы.
М
Мария
18 авг 2025
Каталась с Николаем, все классно, пушка, бомба. Виды потрясающие, отдельный респект за плей лист. Все четко по организации, безопасности. Такая мотопрогулка поднимет вам настроение однозначно, рекомендую посетить 👍.
М
Марина
16 авг 2025
Крутейшие эмоции от мотопрогулки!
Я в восторге!
Драйв, адреналин, скорость, но в тоже время безопасность, комфорт, профессионализм.
Было очень душевно!
Сердечно благодарю «дядю» Вадима и Колю «кастрюлю» за отличный вечер!
Парни, вы классные!
Крутейшие эмоции от мотопрогулки!
Марина
Марина
14 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Сергею за незабываемую мотопрогулку! Сергей оказался настоящим профессионалом: уверенно управлял мотоциклом, создавая атмосферу комфорта и безопасности. Его знания о местности и интересные истории сделали поездку еще более увлекательно!
Vaganov
Vaganov
14 авг 2025
Первый мой опыт мотопрогулки. С первых минут понял, что я в надежных руках. Дальше - скорость, закат, адреналин, яркие эмоции, Питер. Ездил с Юрием- БРАВО!!!! Вечер, который запомнится на долгие годы!
А
Анастасия
14 авг 2025
Очень понравилось! Смотреть на Питер с мотоцикла — что-то невероятное. Спасибо вам огромное! А так же отдельное спасибо за классные фото 🥰
И
Ирина
8 авг 2025
Самые яркие впечатления и незабываемые эмоции 🔥🔥🔥
Все четко организовано, надёжно и главное безопасно! С первой минуты пилоты вызвали у нас абсолютную уверенность🦸‍♂️ 💪🏻Было видно, что всё под контролем, можно расслабиться и наслаждаться ☺️
Николай и Николай, вы лучшие 🤘🏍️
Огромное спасибо за аккуратную езду, внимательность, позитивное настроение, атмосферные фото и за отлично проведенное время! 🤩🤩
Планируем обязательно повторить 💫
Л
Людмила
31 июл 2025
Спасибо за прекрасную мотопрогулку.
Я впервые в Питере. И гуляла по нему только днём.
Но увидеть ночной Петербург,да ещё на байке,это просто восторг.
Огромное спасибо Николаю за прекрасную прогулку,за море впечатлений,за интересные рассказы.
Обязательно приеду ещё и не раз,и обязательно возьму и не раз мотопрогулку.
Всем рекомендую
К
Киракосян
9 июл 2025
Спасибо огромное Николаю🫶🏻 очень приятный, добрый и умный. Понравилось всё, маршрут интересный и красивый. Подарили мне много эмоций. С вами покаталась бы еще тысячу раз. Рекомендую всем
Ирина
Ирина
9 июл 2025
Спасибо. Все очень понравилось. Отличные приятные ребята, красивый маршрут, интересный рассказ, приемлемая стоимость, ну, и конечно кони - красавцы…
Людмила
Людмила
5 июл 2025
Круто прокатиться на мотоцикле по набережной. Не ошиблись с выбором. Незабываемо!
Д
Дарья
30 июн 2025
Сама идея прокатиться по городу на мотоцикле, да еще и с экскурсоводом, очень интересна и необычна. Организация на уровне. Поездка была комфортной и безопасной и одновременно захватывающей. Интересный рассказ о городе. Спасибо Николаю. Мотопрогулка оставила приятное, яркое воспоминание!

