Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга. Приглашаем погрузиться в атмосферу красоты и роскоши рубежа 19-20 веков! Вы увидите шикарные интерьеры Шуваловского дворца и услышите о его жителях и гостях.
Атмосфера красоты и роскоши рубежа 19-20 веков. Вы увидите шикарные интерьеры Шуваловского дворца и услышите о его жителях и гостях. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге — это частный музей, расположенный во дворце Нарышкиных-Шуваловых. В музее хранится уникальное собрание русского ювелирного и декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков, включая 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Фаберже.
• Группа до 4-х человек — 6700 рублей за экскурсию. Если вас больше, то 1400 рублей с человека. Входные билеты в музей не включены стоимость:
- 800 рублей на каждого участника, если в вашей группе детей больше, чем взрослых, или поровну.
- 1300 рублей на каждого участника, если взрослых больше, чем детей, и группа менее 5 человек • 1200 рублей на каждого участника, если взрослых больше, чем детей, и группа от 5 человек По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке.
- Услуги гида
- Входные билеты в музей не включены стоимость:/n - 800 ₽ на каждого участника, если в вашей группе детей больше, чем взрослых, или поровну/n - 1300 ₽ на каждого участника, если взрослых больше детей и группа менее 5 человек/n - 1200 ₽ на каждого участника, если взрослых больше детей и группа от 5 человек
Набережная реки Фонтанки, д. 21
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
