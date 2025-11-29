Судьба драгоценностей династии не менее интересна, чем судьба монарших особ.
Исследуем? Мы отправимся в Музей Фаберже — и вы узнаете о легендарных ювелирных домах, услышите истории знаменитых украшений и приоткроете секреты мастерства, благодаря которым из металлов и камней рождались настоящие произведения искусства.
Исследуем? Мы отправимся в Музей Фаберже — и вы узнаете о легендарных ювелирных домах, услышите истории знаменитых украшений и приоткроете секреты мастерства, благодаря которым из металлов и камней рождались настоящие произведения искусства.
Описание билета
Встретимся у памятника Екатерине II — и поговорим о легендарном бриллиантовом подарке её фаворита, а ещё о самом известном ювелире 18 века, который пережил три дворцовых переворота.
Пройдём к Аничкову дворцу. Вы разберётесь в секретах ларца Марии Фёдоровны, узнаете о её кровных узах с европейскими монаршими особами и услышите, почему драгоценности Романовых можно увидеть на английской королеве.
Далее наш путь лежит к Шуваловскому дворцу — в нём находится Музей Фаберже. Вы пройдёте по всем залам и рассмотрите:
- знаменитые яйца, созданные для императоров Александра III и Николая II
- предметы императорского обихода — изящные столовые приборы, рамки для фотографий и портсигарчики
- фигурки цветов и животных — невероятные по своей реалистичности и изяществу творения
- ювелирные изделия, которые подчёркивали статус и вкус своих владельцев
Организационные детали
- Билеты в музей включены в стоимость экскурсии, но мы покупаем их заранее — после подтверждения бронирования пришлём вам реквизиты для оплаты. При отмене экскурсии по вашей инициативе стоимость билетов не возвращается
- Интересно будет взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный Двор»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 495 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо за должную организацию, умению увлечь темой и полное освещение всей экспозиции. Рекомендую.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Билеты
Ювелирная сказка в Музее Фаберже (билеты включены)
Оценить богатую коллекцию и раскрыть тайны «министра ювелирного искусства»
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 16:15
2 дек в 16:15
3 дек в 16:15
3488 ₽ за билет
Билеты
Билеты в Музей Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Завтра в 10:15
2 дек в 10:15
600 ₽ за билет
Билеты
Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)
Почувствовать дух времени и русской культуры до революции 1917 года
Начало: У Шуваловского дворца Музей Фаберже
Расписание: в понедельник и пятницу в 14:00
5 дек в 14:00
8 дек в 14:00
2800 ₽ за билет