Судьба драгоценностей династии не менее интересна, чем судьба монарших особ. Исследуем? Мы отправимся в Музей Фаберже — и вы узнаете о легендарных ювелирных домах, услышите истории знаменитых украшений и приоткроете секреты мастерства, благодаря которым из металлов и камней рождались настоящие произведения искусства.

Встретимся у памятника Екатерине II — и поговорим о легендарном бриллиантовом подарке её фаворита, а ещё о самом известном ювелире 18 века, который пережил три дворцовых переворота.

Пройдём к Аничкову дворцу. Вы разберётесь в секретах ларца Марии Фёдоровны, узнаете о её кровных узах с европейскими монаршими особами и услышите, почему драгоценности Романовых можно увидеть на английской королеве.

Далее наш путь лежит к Шуваловскому дворцу — в нём находится Музей Фаберже. Вы пройдёте по всем залам и рассмотрите:

знаменитые яйца, созданные для императоров Александра III и Николая II

предметы императорского обихода — изящные столовые приборы, рамки для фотографий и портсигарчики

фигурки цветов и животных — невероятные по своей реалистичности и изяществу творения

ювелирные изделия, которые подчёркивали статус и вкус своих владельцев

