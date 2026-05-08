Музей-квартира Римского-Корсакова в Петербурге: в гости к композитору

Узнать о жизни Николая Андреевича и примерить на себя роль музыканта
Добро пожаловать в квартиру известного на весь мир композитора! На этой экскурсии перед вами предстанет не только профессионал, но семьянин и друг. Я расскажу о его достижениях, личной жизни и семье. Вы оцените интерьеры, попробуете помузицировать. И возможно, захотите заново послушать великие произведения Римского-Корсакова.
Описание экскурсии

  • Мы рассмотрим обстановку квартиры композитора
  • Погрузимся в уклад его жизни и правила тайм-менеджмента, историю семьи и отношений с близкими и учениками
  • Обсудим, почему здесь всюду лавровые венки, и как ленты на окнах перекликаются с народным традициями украшения домов

А после завершения экскурсии вас ждёт интерактивная часть экспозиции, где вы сможете помузицировать и попробовать включить свой цветной слух.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: взрослые — 250 ₽, дети 7–18 лет и пенсионеры — 150 ₽. Билет для гида не нужен.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Загородном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 94 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Гид, историк пожарной охраны Петербурга, лектор, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с профессией
читать дальше

пожарного в ходе игры и примерки настоящей боевой одежды. Я не говорю заученный текст, а общаюсь на живом разговорном языке, рассказывая просто о сложном. Помимо «пожарных» экскурсий, в моём арсенале есть классика: созвездие трёх площадей (Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская), парки Павловска, Царского Села, Гатчины, Ораниенбаума, Александрии. Также вожу Шереметевский дворец, дворец Нарышкиных-Шуваловых (музей Фаберже), Большой Гатчинский дворец и парк, Театральный музей, Петропавловскую крепость с тюрьмой и собором, Николо-Богоявленский морской собор, музей-квартиру Римского—Корсакова. Предпочитаю индивидуальный подход к каждому гостю. Жду вас на своих огненных прогулках в любое время года. Петербург всегда прекрасен!

