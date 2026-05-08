Добро пожаловать в квартиру известного на весь мир композитора! На этой экскурсии перед вами предстанет не только профессионал, но семьянин и друг. Я расскажу о его достижениях, личной жизни и семье. Вы оцените интерьеры, попробуете помузицировать. И возможно, захотите заново послушать великие произведения Римского-Корсакова.
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим обстановку квартиры композитора
- Погрузимся в уклад его жизни и правила тайм-менеджмента, историю семьи и отношений с близкими и учениками
- Обсудим, почему здесь всюду лавровые венки, и как ленты на окнах перекликаются с народным традициями украшения домов
А после завершения экскурсии вас ждёт интерактивная часть экспозиции, где вы сможете помузицировать и попробовать включить свой цветной слух.
Организационные детали
Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: взрослые — 250 ₽, дети 7–18 лет и пенсионеры — 150 ₽. Билет для гида не нужен.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Загородном проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 94 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Гид, историк пожарной охраны Петербурга, лектор, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с профессией
