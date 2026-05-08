Добро пожаловать в квартиру известного на весь мир композитора! На этой экскурсии перед вами предстанет не только профессионал, но семьянин и друг. Я расскажу о его достижениях, личной жизни и семье. Вы оцените интерьеры, попробуете помузицировать. И возможно, захотите заново послушать великие произведения Римского-Корсакова.

Описание экскурсии

Мы рассмотрим обстановку квартиры композитора

композитора Погрузимся в уклад его жизни и правила тайм-менеджмента, историю семьи и отношений с близкими и учениками

и правила тайм-менеджмента, историю семьи и отношений с близкими и учениками Обсудим, почему здесь всюду лавровые венки, и как ленты на окнах перекликаются с народным традициями украшения домов

А после завершения экскурсии вас ждёт интерактивная часть экспозиции, где вы сможете помузицировать и попробовать включить свой цветной слух.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: взрослые — 250 ₽, дети 7–18 лет и пенсионеры — 150 ₽. Билет для гида не нужен.