читать дальше уменьшить В Старую Ладогу приехали уже темно было, поэтому уже и фотографировать нечего. В Тихвине немного прошлись по старой части города, новые районы не видели. Но, мне все равно все понравилось. Спасибо.

Все очень понравилось. Гид была Валентина. Очень много она нам рассказала и даже читала нам отрывки из произведений про места, где мы были. Очень интересно. Много времени занимает конечно езда.