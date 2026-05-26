Погрузитесь в атмосферу старинного Тихвина.
Вас ждет посещение величественного Успенского монастыря, Антониево-Дымской обители и уникальная экскурсия в доме-музее Римского-Корсакова, где хранятся его личные вещи и рукописи.
Вас ждет посещение величественного Успенского монастыря, Антониево-Дымской обители и уникальная экскурсия в доме-музее Римского-Корсакова, где хранятся его личные вещи и рукописи.
Описание экскурсииСтаринный уездный город Тихвин с неповторимой атмосферой и величественным Успенским монастырем, славящимся чудотворной иконой. Посетите в туре величественные тихвинские святыни: Тихвинский Успенский монастырь и Антониево-Дымский Свято-Троицкий мужской монастырь Уникальная экскурсия в доме-музее композитора Н. А. Римского-Корсакова: личные вещи, нотные рукописи, старинный интерьер раскроют истоки вдохновения симфониста.
По субботам и праздничным дням в 07:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тихвин
- Тихвинский Богородичный Успенский монастырь
- Дом-музей Римского-Корсакова
- Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Трассовая экскурсия
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Обзорная трассовая экскурсия по Тихвину
- Посещение Тихвинского Богородичного Успенского монастыря
Что не входит в цену
- Обед в трапезной - от 700 руб. /чел.
- Вход в дом-музей Римского-Корсакова оплачивается дополнительно (по желанию) 600 руб. - взрослый, дети до 7 лет бесплатно.
Место начала и завершения?
Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и праздничным дням в 07:15
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 52% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Поездка в Тихвин получилась интересной и познавательной.
Герман рассказывал с большим знанием дела и искренней вовлеченностью, поэтому слушать его было легко и интересно. Отдельное спасибо водителю Александру за комфортабельный автобус и безопасную езду.
Герман рассказывал с большим знанием дела и искренней вовлеченностью, поэтому слушать его было легко и интересно. Отдельное спасибо водителю Александру за комфортабельный автобус и безопасную езду.
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А
Все очень понравилось. Гид была Валентина. Очень много она нам рассказала и даже читала нам отрывки из произведений про места, где мы были. Очень интересно. Много времени занимает конечно езда.
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Б
Все очень понравилось. Гид была Валентина. Очень много она нам рассказала и даже читала нам отрывки из произведений про места, где мы были. Очень интересно. Много времени занимает конечно езда.
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Б
Все очень понравилось. Гид была Валентина. Очень много она нам рассказала и даже читала нам отрывки из произведений про места, где мы были. Очень интересно. Много времени занимает конечно езда.
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Ф
Все очень понравилось. Гид была Валентина. Очень много она нам рассказала и даже читала нам отрывки из произведений про места, где мы были. Очень интересно. Много времени занимает конечно езда.
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A
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь впечатляет. Аккуратный, ухоженный и очень красивый. Было много свободного времени, чтобы все осмотреть.
Понравилась экскурсия про вепсскую культуру. От самого Вепсского леса не ждите многого, хватит того, что это места старинные и наполненные чистым воздухом.
Экскурсовод Елена много рассказывала и зачитывала, Спасибо!
Понравилась экскурсия про вепсскую культуру. От самого Вепсского леса не ждите многого, хватит того, что это места старинные и наполненные чистым воздухом.
Экскурсовод Елена много рассказывала и зачитывала, Спасибо!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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