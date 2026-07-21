4 отзыва оставили туристы

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В главной роли - Петербург

Узнайте о тайнах и легендах Петербурга, путешествуя по его историческим местам. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города
Экскурсия «В главной роли - Петербург» предлагает уникальное путешествие по историческому центру города. Участники посетят Невский проспект, Исаакиевский собор, Зимний дворец и Михайловский замок.

Они узнают, почему у Медного всадника зрачки
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в виде сердечек и какой памятник хотели обменять на паровозы.

Туристы увидят крейсер, Петропавловскую крепость и насладятся панорамой Стрелки Васильевского острова.

Путешествие на комфортабельном автомобиле с опытным водителем включает остановки для фотографий и осмотра памятников

5
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 📸 Возможность фотографирования
  • 🔍 Увлекательные истории и мифы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить время на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
В главной роли - Петербург
В главной роли - Петербург
В главной роли - Петербург

Что можно увидеть

  • Невский проспект
  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Михайловский замок
  • Летний сад
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова

Описание экскурсии

Шутки культурной столицы

Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада. Я расскажу, почему у Медного всадника зрачки в виде сердечек и какой памятник хотели обменять на сотню новых паровозов. Вы увидите легендарный крейсер, узнаете об узниках Петропавловской крепости и насладитесь панорамой стрелки Васильевского острова. Биография города изобилует яркими иллюстрациями: мы вспомним старинные анекдотичные ситуации и казусы, нелепые курьезы и мифические предания, которые расскажут о духе Петербурга и характере его жителей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном универсале Volvo. Автомобиль оборудован двумя встроенными детскими сиденьями. Мой водительский стаж — 16 лет
  • Во время экскурсии мы сделаем несколько остановок: вы сможете сфотографироваться и поближе рассмотреть детали памятников архитектуры
  • Экскурсия начинается у станции метро Гостиный двор, заканчивается у метро Василеостровская. Дополнительно можно заказать трансфер в пределах исторического центра города. Стоимость — 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
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так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
2
1
Е
Большое спасибо за обзорную экскурсию на автомобиле по Санкт-Петербургу. Было интересно и взрослым и ребенку 11 лет. Все прошло организовано, активно и увлекательно. Три часа пролетели незаметно.
Хотелось бы отметить, что Аделина не только прекрасный гид, но и очень аккуратный водитель.
Спасибо!
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Е
С огромной благодарностью Аделине за проведенную экскурсию!!! Нас было трое - два взрослых и ребенок 12 лет - 28 марта 2022 года, ливень со снегом, но не смотря на погоду,
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мы провели чудесно время - выбор экскурсии на автомобиле был верным. Уже не первая экскурсия у Аделины - прекраснейшая рассказчица, увлекает интереснейшими подробностями, историческими ньюнсами, мы успели побывать в разных концах города и поперемещаться не только в пространстве, но и во времени. Ребенок запомнил историю про сердца в глазах и комод с бегемотом - рассказывает всем, а также о месте, откуда начался Петербург и летней резиденции Петра, конечно же о службе Эрмитажных котов. Спасибо огромное!!! Всем рекомендую!!!

С огромной благодарностью Аделине за проведенную экскурсию!!! Нас было трое - два взрослых и ребенок 12
С огромной благодарностью Аделине за проведенную экскурсию!!! Нас было трое - два взрослых и ребенок 12
С огромной благодарностью Аделине за проведенную экскурсию!!! Нас было трое - два взрослых и ребенок 12
С огромной благодарностью Аделине за проведенную экскурсию!!! Нас было трое - два взрослых и ребенок 12
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Т
Великолепная экскурсия с прекрасным и очень профессиональным гидом Аделиной. Было очень интересно и познавательно всей семье. Были с дочкой 11 лет. К детям у Аделины отдельный подход - увлекает с
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первой минуты, задает вопросы и даже поощряет правильные ответы ребенка заготовленными вкусняшками. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле и стоит отметить, что Аделина очень аккуратный водитель. Экскурсия очень интересная по самым значимым объектам Петербурга. Рекомендую от всей души!

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Е
Привезла в Санкт -Петербург двух внучек 8 и 12 - ти лет. Предварительно обдумывала с чего начать знакомство с городом. На сайте Трипстера прочитала « портфолио» экскурсовода и решила, что
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обзорная поездка- то, что надо, просто посмотреть и послушать! Были сомнения: выдержит ли младшая такую длительную экскурсию?! Хочу сказать, что с погодой нам не повезло очень сильно: ливневый дождь и сильный ветер, но… повезло в другом: три часа с Аделиной - это наслаждение прекрасной, грамотной речью, знающего материал человека, грамотно исторически и логически выстроенное повествование от события к событию, от здания к зданию, так, что у детей в голове складывается полноценная картина жизни города и его обитателей. Трех часов нам показалось мало! Слова благодарности и « Браво» Аделине! Продумано все до мелочей: загадки, стихи, отдельное «спасибо» за постоянные « отсылки» к Пушкину, и конечно, шоколадки! Влюбить детей в город с первого взгляда- это большое искусство! Обязательно вернемся!

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Елена
Никогда не верила, когда пишут в отзывах: мы к вам обязательно вернемся. Но Аделина такой рассказчик, она смогла заинтересовать и взрослых, и подростка. На протяжении 3 часов, которые мы провели
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с Аделиной, она мастерски удерживала внимание неугомонного пацана 12 лет, давая ему временами передохнуть и переключаясь на взрослых, которые тоже узнали много нового. Экскурсия наша проходила в дождливый день, так что было очень кстати, что мы передвигались на машине, делая остановки у значимых мест. А потом мы гуляли по Питеру и вспоминали истории, которые рассказывала нам Аделина. Аделина, огромная Вам благодарность! Мы к Вам обязательно вернемся!

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П
Экскурсия была замечательной!

Аделина прекрасный рассказчик, и она не просто рассказывает, а инициирует диалог, вовлекает в обсуждение. Так вы перестаете быть простым слушателем, а начинаете обдумывать, проживать и анализировать события давно
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минувших дней. Еще мне понравилось цитирование произведений литературы во время экскурсии. Это словно кусочки пазла, благодаря которым в голове складывается более полная картина происходящего.

За три часа придется поглотить большое количество информации, поэтому вам будет гораздо комфортнее, если вы хотя бы немного ориентируетесь в истории.

Большое вам спасибо, Аделина, за прекрасно проведенные три часа!

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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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