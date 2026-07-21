4 отзыва оставили туристы

Экскурсия «В главной роли - Петербург» предлагает уникальное путешествие по историческому центру города. Участники посетят Невский проспект, Исаакиевский собор, Зимний дворец и Михайловский замок.Они узнают, почему у Медного всадника зрачки

в виде сердечек и какой памятник хотели обменять на паровозы. Туристы увидят крейсер, Петропавловскую крепость и насладятся панорамой Стрелки Васильевского острова. Путешествие на комфортабельном автомобиле с опытным водителем включает остановки для фотографий и осмотра памятников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить время на улице.

Сейчас август — это идеальное время.