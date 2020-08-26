4 отзыва оставили туристы

Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)