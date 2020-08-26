4 отзыва оставили туристы

Шутки культурной столицы
Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада. Я расскажу, почему у Медного всадника зрачки в виде сердечек и какой памятник хотели обменять на сотню новых паровозов. Вы увидите легендарный крейсер, узнаете об узниках Петропавловской крепости и насладитесь панорамой Стрелки Васильевского острова. Биография города изобилует яркими иллюстрациями: мы вспомним старинные анекдотичные ситуации и казусы, нелепые курьезы и мифические предания, которые расскажут о духе Петербурга и характере его жителей.