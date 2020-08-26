4 отзыва оставили туристы

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Петербургский фольклор: городские легенды

Узнать секреты главных памятников, посмеяться над историческими анекдотами и отыскать мост-невидимку

5
4 отзыва
Аделина
Аделина – Гид из Санкт-Петербурга
В каком петербургском дворце члены царской семьи дважды совершали преступление? Где находится самое мощное орудие? В каком музее посетителей угощали водкой? Объезжая главные достопримечательности 🏛️, мы поговорим не только о важных вехах в истории 📖 Петербурга, но также о мистических совпадениях и смешных преданиях.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 75006 750 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды

Что вас ожидает

Шутки культурной столицы
Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада. Я расскажу, почему у Медного всадника зрачки в виде сердечек и какой памятник хотели обменять на сотню новых паровозов. Вы увидите легендарный крейсер, узнаете об узниках Петропавловской крепости и насладитесь панорамой Стрелки Васильевского острова. Биография города изобилует яркими иллюстрациями: мы вспомним старинные анекдотичные ситуации и казусы, нелепые курьезы и мифические предания, которые расскажут о духе Петербурга и характере его жителей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном универсале Volvo. Автомобиль оборудован двумя встроенными детскими сиденьями. Мой водительский стаж — 16 лет.
  • Во время экскурсии 🧭 мы сделаем несколько остановок: вы сможете сфотографироваться и поближе рассмотреть детали памятников архитектуры
  • Мы можем закончить экскурсию ⛳ в любом удобном вам месте в пределах исторического центра города
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды
Петербургский фольклор: городские легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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4 отзыва оставили туристы

26 августа 2020
Чудесная экскурсия. Были с шестилетним внуком. Ему, конечно, рановато, но Аделина смогла уделить внивание и ребенку. Мальчик многое запомнил, и потом удивлял нас и знаниями и вопросами. Самим нам тоже было очень интересно. Очень рекомендую.
15 августа 2020
Аделина эрудированный и обонятельный экскурсовод, который раскрыл многие факты истории Петербурга с неожиданной стороны. Экскурсия живая, непринуждённая, речь Аделины литературная. Подача материала опирается на глубокие знания. Три часа пролетели как пять минут. Рекомендуем!
4 августа 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Она интересна и взрослым и детям, много фактов, про которые раньше не знали. Гид прекрасный, очень увлеченно рассказывает о своем городе, воодушевляет не только самим ознакомиться глубже с историей Санкт-Петербурга, но и со всей богатой российской историей, а также вспомнить творчество Пушкина, Гоголя, Достоевского. Рекомендуем всем!!!
26 июля 2020
Профессиональный экскурсовод. Знание и подача материала на высоте. Больше спасибо.

Аделина проводит ещё 4 экскурсии

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