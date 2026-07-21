4 отзыва оставили туристы

Экскурсия «В главной роли - Петербург» предлагает уникальное путешествие по историческому центру города. Участники посетят Невский проспект, Исаакиевский собор, Зимний дворец и Михайловский замок.
Они узнают, почему у Медного всадника зрачки
Они узнают, почему у Медного всадника зрачки
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 📸 Возможность фотографирования
- 🔍 Увлекательные истории и мифы
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить время на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Невский проспект
- Исаакиевский собор
- Зимний дворец
- Михайловский замок
- Летний сад
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
Описание экскурсии
Шутки культурной столицы
Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада. Я расскажу, почему у Медного всадника зрачки в виде сердечек и какой памятник хотели обменять на сотню новых паровозов. Вы увидите легендарный крейсер, узнаете об узниках Петропавловской крепости и насладитесь панорамой стрелки Васильевского острова. Биография города изобилует яркими иллюстрациями: мы вспомним старинные анекдотичные ситуации и казусы, нелепые курьезы и мифические предания, которые расскажут о духе Петербурга и характере его жителей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном универсале Volvo. Автомобиль оборудован двумя встроенными детскими сиденьями. Мой водительский стаж — 16 лет
- Во время экскурсии мы сделаем несколько остановок: вы сможете сфотографироваться и поближе рассмотреть детали памятников архитектуры
- Экскурсия начинается у станции метро Гостиный двор, заканчивается у метро Василеостровская. Дополнительно можно заказать трансфер в пределах исторического центра города. Стоимость — 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо за обзорную экскурсию на автомобиле по Санкт-Петербургу. Было интересно и взрослым и ребенку 11 лет. Все прошло организовано, активно и увлекательно. Три часа пролетели незаметно.
Хотелось бы отметить, что Аделина не только прекрасный гид, но и очень аккуратный водитель.
Спасибо!
Хотелось бы отметить, что Аделина не только прекрасный гид, но и очень аккуратный водитель.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
С огромной благодарностью Аделине за проведенную экскурсию!!! Нас было трое - два взрослых и ребенок 12 лет - 28 марта 2022 года, ливень со снегом, но не смотря на погоду,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Великолепная экскурсия с прекрасным и очень профессиональным гидом Аделиной. Было очень интересно и познавательно всей семье. Были с дочкой 11 лет. К детям у Аделины отдельный подход - увлекает с
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Привезла в Санкт -Петербург двух внучек 8 и 12 - ти лет. Предварительно обдумывала с чего начать знакомство с городом. На сайте Трипстера прочитала « портфолио» экскурсовода и решила, что
Вам был полезен этот отзыв?
Никогда не верила, когда пишут в отзывах: мы к вам обязательно вернемся. Но Аделина такой рассказчик, она смогла заинтересовать и взрослых, и подростка. На протяжении 3 часов, которые мы провели
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия была замечательной!
Аделина прекрасный рассказчик, и она не просто рассказывает, а инициирует диалог, вовлекает в обсуждение. Так вы перестаете быть простым слушателем, а начинаете обдумывать, проживать и анализировать события давно
Аделина прекрасный рассказчик, и она не просто рассказывает, а инициирует диалог, вовлекает в обсуждение. Так вы перестаете быть простым слушателем, а начинаете обдумывать, проживать и анализировать события давно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В главной роли - Петербург»
-
16%
Групповая
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
750 ₽
890 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в аэропорт Петербурга или из него с обзорной экскурсией в пути
Когда времени мало, а желания познакомиться с городом - много
Начало: Невский проспект
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Увидеть главные достопримечательности центра из окна автобуса и побывать в знаменитом музее в группе
Начало: На улице Думская
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
1700 ₽ за человека
от 15 500 ₽ за экскурсию