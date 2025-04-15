Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением. За свою долгую историю он часто становился местом, где случались мятежи, перевороты, покушения. Иногда власть оставалась неизменной, чаще просто меняла своё лицо, но порой менялась и полностью.
Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.
Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии пройдёт по местам всех основных событий, определивших нашу историю. Прогуливаясь по Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям, мы поговорим о событиях ноября 1741 года, февраля и октября 1917 года, августа 1991 года и других знаковых эпизодах.
Вы узнаете:
- на какое мероприятие опоздали декабристы;
- сколько было покушений на Александра II;
- был ли штурм Зимнего;
- как Мариинский дворец помог Ельцину;
- у кого из всех российских императоров самая трагическая судьба;
- как сложилась жизнь членов Временного правительства
- и многое другое.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям и жителям города, которые увлекаются историей.
Организационные детали
На двух остановках будет возможность послушать сидя.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иссакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 292 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
15 апр 2025
Алексей мастер своего дела, от души рекомендую! Провели с ним 2 замечательных часа, очень познавательная экскурсия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Мятежные площади Петербурга: история в событиях
Погрузитесь в атмосферу ключевых событий Петербурга, исследуя мятежные площади с экспертом по истории
Начало: На Иссакиевской площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
3325 ₽
3500 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 18 чел.
Истории парадных площадей и Исаакиевский собор
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, изучая его знаменитые площади и величественный Исаакиевский собор. Узнайте интересные факты и легенды
Начало: На Дворцовой площади
13 сен в 14:30
20 сен в 14:30
1980 ₽ за человека
Индивидуальная
Петербургская прогулка: Биржа и Кунсткамера
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, изучая архитектурные шедевры Биржевой площади. Откройте для себя тайны и легенды города на Неве
Начало: У здания Биржи
Завтра в 13:00
15 сен в 13:00
1500 ₽ за человека