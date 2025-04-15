Мои заказы

Мятежные площади. От Елизаветы до Ельцина

Авторская историческая экскурсия по трём главным площадям Петербурга
Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением. За свою долгую историю он часто становился местом, где случались мятежи, перевороты, покушения. Иногда власть оставалась неизменной, чаще просто меняла своё лицо, но порой менялась и полностью.

Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.
Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии пройдёт по местам всех основных событий, определивших нашу историю. Прогуливаясь по Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям, мы поговорим о событиях ноября 1741 года, февраля и октября 1917 года, августа 1991 года и других знаковых эпизодах.

Вы узнаете:

  • на какое мероприятие опоздали декабристы;
  • сколько было покушений на Александра II;
  • был ли штурм Зимнего;
  • как Мариинский дворец помог Ельцину;
  • у кого из всех российских императоров самая трагическая судьба;
  • как сложилась жизнь членов Временного правительства
  • и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям и жителям города, которые увлекаются историей.

Организационные детали

На двух остановках будет возможность послушать сидя.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Иссакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 292 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. В
читать дальше

Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась история не только России, но и мира. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
15 апр 2025
Алексей мастер своего дела, от души рекомендую! Провели с ним 2 замечательных часа, очень познавательная экскурсия.

