Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением. За свою долгую историю он часто становился местом, где случались мятежи, перевороты, покушения. Иногда власть оставалась неизменной, чаще просто меняла своё лицо, но порой менялась и полностью. Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии пройдёт по местам всех основных событий, определивших нашу историю. Прогуливаясь по Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям, мы поговорим о событиях ноября 1741 года, февраля и октября 1917 года, августа 1991 года и других знаковых эпизодах.

Вы узнаете:

на какое мероприятие опоздали декабристы;

сколько было покушений на Александра II;

был ли штурм Зимнего;

как Мариинский дворец помог Ельцину;

у кого из всех российских императоров самая трагическая судьба;

как сложилась жизнь членов Временного правительства

и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям и жителям города, которые увлекаются историей.

Организационные детали

На двух остановках будет возможность послушать сидя.