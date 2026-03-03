Александр проводит ещё 2 экскурсии

Вы увидите все главные достопримечательности города: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Гостиный Двор, крейсер Аврора, Петропавловскую крепость и Александро-Невскую лавру. Проедете по парадному Невскому проспекту и живописным набережным Невы, рассмотрите знаменитые мосты и разгадаете тайну Медного всадника. Оцените величественные Казанский и Смольный соборы и прокатитесь по Васильевскому острову, знаменитому сфинксами, Ростральными колоннами, стрелкой и зданием биржи.
Петербургские тайны и легенды
Петербург славится своей богатой историей. Вы узнаете, почему его решили основать на шведской территории и во время войны, каким образом всего за триста лет ему удалось стать огромным городом с богатым культурным наследием и в чем секрет самобытности Северной столицы.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Поедем на Mitsubishi Outlander, Mercedes GLC, BMW5, BMW3, Infinity QX50, Chery Exceed, Haval Dargo, Haval Jolion или аналогичном авто
В машине есть детские бустеры, в багажник легко помещается коляска. Найдется место даже для собаки. Единственный запрет — курение в салоне
Начинаем и заканчиваем экскурсию там, где вам удобно: у гостиницы, вокзала, аэропорта, ресторана, квартиры
За старт/финиш вне кольцевой дороги (исключая Пулково) +1000 ₽
При начале экскурсии до 9 утра или после 20:00 — доплата 1000 ₽
Мы будем не только смотреть на Петербург из окон машины, но и гулять по нему пешком
Можем скорректировать маршрут, темп и темы по вашему желанию
С вами буду я или другой гид из нашей профессиональной команды
Дополнительные опции
Обзорная экскурсия может продлиться и 8 часов (с обедом). Стоимость увеличится на 11 000 ₽
Сразу после обзорной программы я могу провести для вас экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, как был основан Санкт-Петербург и чем так замечательна Петропавловская крепость. Посетите собор святых Петра и Павла, в котором похоронены все русские императоры. Увидите и услышите знаменитый полуденный выстрел. Экскурсия займёт 1-1,5 часа, увеличит общую стоимость на 4500 ₽ + билеты в собор
Если вы хотите знакомиться с городом без спешки и оставаться на локациях больше 10 минут, доплата за платную парковку в центре Петербурга составит 1000 ₽. При заказе экскурсии на 4 или 8 часов платная парковка уже включена в стоимость
Если вас больше 4-х, поедем на минивэне за доплату. Подробности уточняйте в переписке
При заказе обзорной экскурсии предлагаем скидку на другие наши маршруты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 7230 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 235 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
П
Платонова
Дата посещения: 3 мар 2026
Все очень понравилось!!! Все коротко и по делу и очень много разнообразных моментов.
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Татьяна
4 июня 2026 года приехали в Санкт-Перербург, нас встретили прямо около вокзала и провезли по самым знаковым местам города. Александр блестящий гид! Очень хорошие впечатления от проведенной экскурсии! Прекрасное знание истории родного города, да и вообще мировой истории, умение грамотно преподнести материал за непродолжительное время! Мы с мужем в восторге! Кроме того Александр отличный водитель. Всем рекомендуем.
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Г
Григорий
Огромное спасибо организатору Александру и гиду Кириллу за доставленное нам удовольствие. Сказать, что нам понравилось - этого мало, мы просто в восторге от проведенной нам долгой экскурсии - а длилась читать дальшеуменьшить
она 6 часов вместо 3-х, по нашей просьбе. Кирилл так интересно рассказывал о жизни, персонажах и событиях давних времен, о дворцах, замках и просто зданиях, сохранившихся до нашего времени, что мы не заметили, как пролетело время. Несмотря на дождливую погоду, мы остались очень довольны и обязательно будем рекомендовать этого гида знакомым. Рекомендуем также всем, кто читает этот отзыв и ищет гида - не пожалеете.
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А
Андрей
Всем кто думает стоит ли заказывать эту экскурсию… Однозначно ДА! Сегодня, провели день в замечательной компании с экскурсоводом Марией. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мария ориентируется на предпочтения гостей города читать дальшеуменьшить
и предлагает маршруты которые будут интересны всем. Истории и факты о городе и его достопремечательностях были не заученным рассказом, а живой беседой. Общее впечатление от проведённого времени сложно оценить. Бесценные эмоции. Огромное Вам спасибо! И до завтра. P.s. трех часов на обзорную экскурсию вам не хватит! Берите больше времени, не пожалеете.
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Мария
Невероятно довольны экскурсией, которую для нас провёл Александр. Во-первых, нас забрали и по окончании экскурсии привезли обратно на окраину Питера, что для нашей группы, в которой был пожилой человек, было читать дальшеуменьшить
очень важно. Во-вторых, на всем протяжении поездки, то есть с момента выезда с окраины Питера и до возвращения обратно, Александр без передышки рассказывал нам о Санкт-Петербурге и отвечал на все дополнительные вопросы - это ни в какое сравнение не идет с автобусными экскурсиями, где говорят один и тот же заученный текст. Автомобиль комфортабельный, минимальные прогулки ввиду специфики нашей группы, юмор - все это оставило только самое приятное впечатление от экскурсии.
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А
Алина
Невероятная экскурсия с гид Александр,забрал с Московского вокзала с чемоданами,посмотрели все знаковые достопримечательные места славного города Санкт-Петербурга! Интересный рассказ,красивые локации и история! А еще Александр делает невероятные фото!!!!! Впечатлила экскурсия в Петропаловсковскую крепость,Исакиевский,Казанский,Спас на Крови,Михайловский Дворец,Дворцовая площадь. Еще знаминитые ленинградские пышки)
Александр
Ответ организатора:
Алина, спасибо за добрые слова) с вами приятно путешествовать!
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