Александр проводит ещё 2 экскурсии

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По Петербургу на автомобиле!

Обзорная экскурсия по главным местам города в компании профессионального краеведа

Александр
Александр – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными набережными и мостами, старинными площадями и соборами.

Я раскрою богатую историю 📖 города, поделюсь местными легендами и покажу все «визитные карточки» Северной столицы ⭐️.

А также посоветую, где интересно и красиво 🤩 погулять в свободное время.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!

Что вас ожидает

Самое-самое в Петербурге
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Гостиный двор, крейсер Аврора, Петропавловскую крепость и Александро-Невскую лавру. Проедете по парадному Невскому проспекту и живописным набережным Невы, рассмотрите знаменитые мосты и разгадаете тайну Медного всадника. Оцените величественные Казанский и Смольный соборы и прокатитесь по Васильевскому острову, знаменитому сфинксами, Ростральными колоннами, Стрелкой и зданием биржи.

Петербургские тайны и легенды
Петербург славится своей богатой историей 📖. Вы узнаете, почему его решили основать на шведской территории и во время войны, каким образом всего за триста лет ему удалось стать огромным городом с богатым культурным наследием и в чем секрет самобытности Северной столицы ⭐️. Кроме того, рассмотрите старинные фотографии 📸 и репродукции картин и гравюр, сравнив облик города в разные эпохи.

Организационные детали

  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска
  • В машине есть детские бустеры, в багажник легко помещается коляска. Найдется место даже для собаки. Единственный запрет — курение в салоне.
  • Мы будем не только смотреть на Петербург из окон машины, но и гулять 👣 по нему пешком
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!
По Петербургу на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Родился в Ленинграде-Петербурге. В 2005 году создал первый сайт в Интернете о нашем городе. В 2007 году основал экскурсионное бюро, с того же времени провожу свои экскурсии. С 2015 года являюсь членом правления санкт-петербургского союза краеведов. Автор публикаций в СМИ, регулярно привлекаюсь на ТВ в качестве эксперта-краеведа, в члены жюри краеведческой региональной школьной олимпиады.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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