Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Самое-самое в Петербурге

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Гостиный двор, крейсер Аврора, Петропавловскую крепость и Александро-Невскую лавру. Проедете по парадному Невскому проспекту и живописным набережным Невы, рассмотрите знаменитые мосты и разгадаете тайну Медного всадника. Оцените величественные Казанский и Смольный соборы и прокатитесь по Васильевскому острову, знаменитому сфинксами, Ростральными колоннами, Стрелкой и зданием биржи.

Петербургские тайны и легенды

Петербург славится своей богатой историей 📖. Вы узнаете, почему его решили основать на шведской территории и во время войны, каким образом всего за триста лет ему удалось стать огромным городом с богатым культурным наследием и в чем секрет самобытности Северной столицы ⭐️. Кроме того, рассмотрите старинные фотографии 📸 и репродукции картин и гравюр, сравнив облик города в разные эпохи.

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