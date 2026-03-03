Александр проводит ещё 2 экскурсии

Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными набережными и мостами, старинными площадями и соборами. Я раскрою богатую историю города, поделюсь местными легендами и покажу все «визитные карточки» Северной столицы. А также посоветую, где интересно и красиво погулять в свободное время.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Петербурге

Вы увидите все главные достопримечательности города: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Гостиный Двор, крейсер Аврора, Петропавловскую крепость и Александро-Невскую лавру. Проедете по парадному Невскому проспекту и живописным набережным Невы, рассмотрите знаменитые мосты и разгадаете тайну Медного всадника. Оцените величественные Казанский и Смольный соборы и прокатитесь по Васильевскому острову, знаменитому сфинксами, Ростральными колоннами, стрелкой и зданием биржи.

Петербургские тайны и легенды

Петербург славится своей богатой историей. Вы узнаете, почему его решили основать на шведской территории и во время войны, каким образом всего за триста лет ему удалось стать огромным городом с богатым культурным наследием и в чем секрет самобытности Северной столицы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Поедем на Mitsubishi Outlander, Mercedes GLC, BMW5, BMW3, Infinity QX50, Chery Exceed, Haval Dargo, Haval Jolion или аналогичном авто

В машине есть детские бустеры, в багажник легко помещается коляска. Найдется место даже для собаки. Единственный запрет — курение в салоне

Начинаем и заканчиваем экскурсию там, где вам удобно: у гостиницы, вокзала, аэропорта, ресторана, квартиры

За старт/финиш вне кольцевой дороги (исключая Пулково) +1000 ₽

При начале экскурсии до 9 утра или после 20:00 — доплата 1000 ₽

Мы будем не только смотреть на Петербург из окон машины, но и гулять по нему пешком

Можем скорректировать маршрут, темп и темы по вашему желанию

С вами буду я или другой гид из нашей профессиональной команды

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