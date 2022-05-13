В этом гастротуре по Комарово вы посетите самые интересные и необычные заведения, узнаете об их истории и традициях. Начнётся тур у старинной дачи фрейлины Вырубовой, страстной поклонницы Григория Распутина, а закончится в любой точке маршрута на ваш выбор. В том месте, которое больше всего подходит к вашему сегодняшнему настроению, стоит остаться и отобедать «с чувством, с толком, с расстановкой».

Вы пройдетесь по комаровским ресторанам, узнаете, где готовят настоящий «крем-брюле», где можно самому поймать осетра или форель, а где сохраняют традицию прибалтийских шпрот. Вы услышите истории о том, где любили опрокинуть рюмку-другую советский композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой и сказочник Евгений Шварц, а где в наши дни собирается за чебуреками и пловом богемная петербургская тусовка. По ходу маршрута во все заведения можно (и нужно!) зайти, что-то попробовать (а что именно, вы узнаете из подсказок).

Но кроме ресторанов, на экскурсии вы познакомитесь с жизнью поселка Келломяки-Комарово и петербуржцами, которые в начале XX века любили здесь отдыхать.

Тур рассчитан прежде всего на пешую прогулку с дегустацией, но велосипед или автомобиль – тоже хороший вариант. Одевайтесь по погоде и отправляйтесь в Комарово!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).