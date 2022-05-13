На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом

На недельку до второго

Индивидуальная
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Лучший рыбный ресторан в Ленобласти
  • Cafe Del Mar
  • Модная чебуречная от петербургских рестораторов
  • Ресторан НАША dacha
В этом гастротуре по Комарово вы посетите самые интересные и необычные заведения, узнаете об их истории и традициях. Начнётся тур у старинной дачи фрейлины Вырубовой, страстной поклонницы Григория Распутина, а закончится в любой точке маршрута на ваш выбор. В том месте, которое больше всего подходит к вашему сегодняшнему настроению, стоит остаться и отобедать «с чувством, с толком, с расстановкой».
Вы пройдетесь по комаровским ресторанам, узнаете, где готовят настоящий «крем-брюле», где можно самому поймать осетра или форель, а где сохраняют традицию прибалтийских шпрот. Вы услышите истории о том, где любили опрокинуть рюмку-другую советский композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой и сказочник Евгений Шварц, а где в наши дни собирается за чебуреками и пловом богемная петербургская тусовка. По ходу маршрута во все заведения можно (и нужно!) зайти, что-то попробовать (а что именно, вы узнаете из подсказок).
Но кроме ресторанов, на экскурсии вы познакомитесь с жизнью поселка Келломяки-Комарово и петербуржцами, которые в начале XX века любили здесь отдыхать.
Тур рассчитан прежде всего на пешую прогулку с дегустацией, но велосипед или автомобиль – тоже хороший вариант. Одевайтесь по погоде и отправляйтесь в Комарово!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Восемь колоритных ресторанов в Комарово
  • «Инстаграмные» локации на море и среди леса
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Еда и напитки не входят в тур. Вы всё заказываете самостоятельно в зависимости от вашего вкуса
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург
Завершение: Кафе DEL MAR (Приморское шоссе, 496)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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