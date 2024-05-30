Мы совершим невероятно увлекательное путешествие в Гатчину! Великолепный дворцово-парковый ансамбль Гатчины удивит вас своими необыкновенными видами, свежий воздух парка на берегах Серебряного озера подарит сильные впечатления. Вторая часть программы пройдет в Приоратском дворце, который считается символом Гатчины.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15
Что вас ожидает:
- Гатчинский замок-дворец
- Весной-летом - прогулка по парку, осенью и зимой посещаем комнаты Николая I/ Приоратский дворец
- Подземный ход, ведущий к озеру
Описание экскурсии
Гатчинский дворецНаша экскурсия начнется еще в автобусе, где экскурсовод расскажет об истории края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем в Гатчине состоится знакомство с самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и знаменитый подземный переход. Здесь вам Эхо расскажет:
- кто первая дева;
- кто украл антрекот;
- кто разбил французов и др. Вторая часть программы в весенне-летний период проходит в живописном парке. Здесь очень разнообразна растительность, которую посадили с учетом различия листвы и хвои. В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите Горбатый мостик на Длинном острове, павильон Венеры на острове Любви, Березовые и Адмиралтейские ворота, а также другие объекты. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные водоемы - Белое и Серебряное озера, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова. Важно знать:• Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионный / инвалиды I и II группы (РФ и Беларусь)
|2 550 ₽
|Взрослый 16+ (РФ и Беларусь)
|2 700 ₽
|Школьный от 7 до 16 лет (РФ и Беларусь)
|1 900 ₽
|Детский от 2 до 6 лет с местом (РФ и Беларусь)
|1 000 ₽
|Иностранный (без льгот)
|2 700 ₽
|Школьник/ Студент 17+ (РФ и Беларусь)
|2 550 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский замок-дворец
- Весной-летом - прогулка по парку, осенью и зимой посещаем комнаты Николая I/ Приоратский дворец
- Подземный ход, ведущий к озеру
Что включено
- Экскурсия по трассе в Гатчину из Петербурга
- Посещение Гатчинского замка-дворца
- Осмотр подземного хода, ведущего к озеру
- Весной - летом прогулка по парку, осень и зимой посещаем личные покои семьи Александра III
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.)
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 134 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 мая 2024
Замечательная экскурсия. По дороге в Гатчину экскурсовод рассказала много интересного про здания и памятники, коротые встречались на нашем пути. Уже в Гатчине, так как группа собралась большая,, нас разделили на
О
Ольга
20 мая 2024
Очень понравился гид, который нас сопровождал в пути. Была предоставлена обширная информация по всему пути. Также был хороший гид в самой Гатчине
А
Анна
10 мая 2024
В описании четко написано «группа до 20 человек» именно из-за этого выбрали эту экскурсию потому, что не хотели огромную группу. В итоге обычный экскурсионный автобус, группа более 40 человек и все вытекающие из этого заминки и задержки на каждом этапе. Считаю, что это просто обман! Ключевой для нам пункт был обманом.
Звезды только за работу экскурсовода, к ней претензий нет.
Звезды только за работу экскурсовода, к ней претензий нет.
Ж
Жанна
26 апр 2024
С
Светлана
26 апр 2024
Отличная экскурсия! Благодарю.
Ф
Феоктистова
21 апр 2024
С
Светлана
11 апр 2024
Замечательные экскурсоводы, увлечённые, влюблённые в свою работу. Рассказывали интересно, отвечали на вопросы. Огромная благодарность и водителю, и руководителю группы, которая вела путевую экскурсию очень профессионально.
С
Светлана
1 апр 2024
А
Аля
25 мар 2024
Всё было супер! Ездили с ребенком 9 лет. Никто не устал, не заскучал)) отлично провели время и очень интересно было!
С
Светлана
15 фев 2024
Благодарю экскурсовода Инессу за грамотную речь, чувство такта, интеллигентность и профессионализм. За желание приехать в Гатчинский дворец ещё раз летом. Благодарю за организацию и комфортный автобус с отличным водителем.
П
Плотникова
3 фев 2024
Понравились дворец и экскурсия
М
Марина
4 янв 2024
О
Олег
4 янв 2024
Всё отлично 👍
С
Соболева
14 дек 2023
Увидела два дворца. Оба они интересны и прекрасны. Красивое убранство.
Услышала много новой, интересной информации.
Замечательные гиды Виктор и Александра. Очень интересная подача информации.
Услышала много новой, интересной информации.
Замечательные гиды Виктор и Александра. Очень интересная подача информации.
Е
Екатерина
2 дек 2023
Экскурсия от начала и до конца очень понравилось, спасибо
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