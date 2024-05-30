Гатчина. Гатчинский дворец и парк

Мы совершим невероятно увлекательное путешествие в Гатчину! Великолепный дворцово-парковый ансамбль Гатчины удивит вас своими необыкновенными видами, свежий воздух парка на берегах Серебряного озера подарит сильные впечатления. Вторая часть программы пройдет в Приоратском дворце, который считается символом Гатчины.
4.71
134 отзыва
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15

Что вас ожидает:

  • Гатчинский замок-дворец
  • Весной-летом - прогулка по парку, осенью и зимой посещаем комнаты Николая I/ Приоратский дворец
  • Подземный ход, ведущий к озеру

Описание экскурсии

Гатчинский дворец

Наша экскурсия начнется еще в автобусе, где экскурсовод расскажет об истории края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем в Гатчине состоится знакомство с самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и знаменитый подземный переход. Здесь вам Эхо расскажет:
  • кто первая дева;
  • кто украл антрекот;
  • кто разбил французов и др. Вторая часть программы в весенне-летний период проходит в живописном парке. Здесь очень разнообразна растительность, которую посадили с учетом различия листвы и хвои. В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите Горбатый мостик на Длинном острове, павильон Венеры на острове Любви, Березовые и Адмиралтейские ворота, а также другие объекты. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные водоемы - Белое и Серебряное озера, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова. Важно знать:• Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.

По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионный / инвалиды I и II группы (РФ и Беларусь)2 550 ₽
Взрослый 16+ (РФ и Беларусь)2 700 ₽
Школьный от 7 до 16 лет (РФ и Беларусь)1 900 ₽
Детский от 2 до 6 лет с местом (РФ и Беларусь)1 000 ₽
Иностранный (без льгот)2 700 ₽
Школьник/ Студент 17+ (РФ и Беларусь)2 550 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гатчинский замок-дворец
  • Весной-летом - прогулка по парку, осенью и зимой посещаем комнаты Николая I/ Приоратский дворец
  • Подземный ход, ведущий к озеру
Что включено
  • Экскурсия по трассе в Гатчину из Петербурга
  • Посещение Гатчинского замка-дворца
  • Осмотр подземного хода, ведущего к озеру
  • Весной - летом прогулка по парку, осень и зимой посещаем личные покои семьи Александра III
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.)
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 134 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
104
4
24
3
3
2
3
1
И
30 мая 2024
Замечательная экскурсия. По дороге в Гатчину экскурсовод рассказала много интересного про здания и памятники, коротые встречались на нашем пути. Уже в Гатчине, так как группа собралась большая,, нас разделили на
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две, что позволило чётко слышать экскурсовода и не толпиться в осматриваемых помещениях Подробнейший рассказ об архитектуре и внутреннем убранстве дворца. Прогулка по парку тоже не оставляет равнодушным! Остановки продуман и позволяют насладиться видами с лучших ракурсов. Один минус очень хотелось бы увидеть ещё и Приоратский замок, учитывая что в ходе экскурсии он неоднократно упоминается. Но в целом рекомендую! Море красоты и умиротворения!

О
20 мая 2024
Очень понравился гид, который нас сопровождал в пути. Была предоставлена обширная информация по всему пути. Также был хороший гид в самой Гатчине
А
10 мая 2024
В описании четко написано «группа до 20 человек» именно из-за этого выбрали эту экскурсию потому, что не хотели огромную группу. В итоге обычный экскурсионный автобус, группа более 40 человек и все вытекающие из этого заминки и задержки на каждом этапе. Считаю, что это просто обман! Ключевой для нам пункт был обманом.
Звезды только за работу экскурсовода, к ней претензий нет.
Ж
26 апр 2024
С
26 апр 2024
Отличная экскурсия! Благодарю.
Ф
21 апр 2024
С
11 апр 2024
Замечательные экскурсоводы, увлечённые, влюблённые в свою работу. Рассказывали интересно, отвечали на вопросы. Огромная благодарность и водителю, и руководителю группы, которая вела путевую экскурсию очень профессионально.
С
1 апр 2024
А
25 мар 2024
Всё было супер! Ездили с ребенком 9 лет. Никто не устал, не заскучал)) отлично провели время и очень интересно было!
С
15 фев 2024
Благодарю экскурсовода Инессу за грамотную речь, чувство такта, интеллигентность и профессионализм. За желание приехать в Гатчинский дворец ещё раз летом. Благодарю за организацию и комфортный автобус с отличным водителем.
П
3 фев 2024
Понравились дворец и экскурсия
М
4 янв 2024
О
4 янв 2024
Всё отлично 👍
С
14 дек 2023
Увидела два дворца. Оба они интересны и прекрасны. Красивое убранство.
Услышала много новой, интересной информации.
Замечательные гиды Виктор и Александра. Очень интересная подача информации.
Е
2 дек 2023
Экскурсия от начала и до конца очень понравилось, спасибо

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