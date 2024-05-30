В описании четко написано «группа до 20 человек» именно из-за этого выбрали эту экскурсию потому, что не хотели огромную группу. В итоге обычный экскурсионный автобус, группа более 40 человек и все вытекающие из этого заминки и задержки на каждом этапе. Считаю, что это просто обман! Ключевой для нам пункт был обманом.

Звезды только за работу экскурсовода, к ней претензий нет.