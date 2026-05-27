Это прогулка по рекам и каналам Петербурга только для вашей компании.
Вы сами выбираете формат и длительность, а дальше — просто отдыхаете: любуетесь видами, слушаете музыку, общаетесь и наслаждаетесь городом с воды.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Маршрут по каналам и Неве
В зависимости от времени вы пройдёте по Мойке и Фонтанке или выйдете в Неву — с панорамами центра и простором акватории.
Главные виды Петербурга
Увидите исторические набережные и мосты, Зимний дворец, крейсер «Аврора» и, при длительной прогулке, «Лахта-центр».
Формат под вас
- 1 час — лёгкая прогулка по каналам
- 2 часа — каналы + выход в Неву
- 3 часа — расширенный маршрут до «Лахта-центра»
Отдых на борту
Можно включить музыку, устроить небольшой праздник или просто спокойно провести время на воде.
Организационные детали
- Перед отправлением проводится инструктаж, есть спасательные жилеты
- На борту катера: тент, музыка, пледы, бокалы, умывальник и туалет
- Дополнительно можно заказать экскурсионное сопровождение, фотосессию, декор для праздника, живую музыку или пикник. Детали уточняйте в переписке
- Можно взять с собой еду и напитки (кроме красного вина и ягод)
- Прогулка может быть перенесена из-за погодных условий или ограничений на акватории
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 75 туристов
Я живу и работаю в Санкт-Петербурге, а катерный отдых стал для меня не просто хобби, а делом жизни. Мы с семьёй начали заниматься прогулками на катере ещё в Крыму, а
