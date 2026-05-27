Это прогулка по рекам и каналам Петербурга только для вашей компании. Вы сами выбираете формат и длительность, а дальше — просто отдыхаете: любуетесь видами, слушаете музыку, общаетесь и наслаждаетесь городом с воды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 13 400 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Маршрут по каналам и Неве

В зависимости от времени вы пройдёте по Мойке и Фонтанке или выйдете в Неву — с панорамами центра и простором акватории.

Главные виды Петербурга

Увидите исторические набережные и мосты, Зимний дворец, крейсер «Аврора» и, при длительной прогулке, «Лахта-центр».

Формат под вас

1 час — лёгкая прогулка по каналам

2 часа — каналы + выход в Неву

3 часа — расширенный маршрут до «Лахта-центра»

Отдых на борту

Можно включить музыку, устроить небольшой праздник или просто спокойно провести время на воде.

Организационные детали