Экскурсия по ансамблю Смольного монастыря включает прогулку по саду и изучение келейных корпусов снаружи, так как сейчас в них размещаются государственные учреждения. Вы узнаете об историческом назначении зданий и discover архитектурные «загадки», заметные знатокам. Гид расскажет о мастерах, создавших неповторимый облик Смольного собора.
Описание экскурсииПриглашаем вас на экскурсию «Небо на земле. Ансамбль Смольного монастыря» — увлекательное путешествие по саду и территории одного из самых величественных архитектурных комплексов Петербурга. Во время прогулки вы пройдете вдоль келейных корпусов, узнаете об их историческом предназначении и том, как менялась их роль в разные периоды нашей истории. Важно отметить, что сейчас в этих зданиях располагаются государственные учреждения, поэтому осмотр возможен только снаружи. Вы откроете для себя архитектурные «загадки» Смольного монастыря — тонкие детали и особенности, заметные лишь внимательному глазу, и узнаете о мастерах, чьи имена навсегда вписаны в историю создания этого ансамбля. Мы вспомним зодчих, художников и инженеров, чьим трудом и талантом был создан неповторимый облик Смольного собора, продолжающий восхищать ценителей прекрасного и сегодня.
Проводится каждое воскресенье в 14.30. Встреча с гидом в Смольном соборе, справа от входа в собор стойка информации. Продолжительность экскурсии 50 минут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смольный собор внутри
- Сад Смольного собора
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Смотровая площадка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Растрелли 1, Смольный собор Внутри собора, у стойки информации сбор группы
Завершение: Пл. Растрелли 1 Смольный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится каждое воскресенье в 14.30. Встреча с гидом в Смольном соборе, справа от входа в собор стойка информации. Продолжительность экскурсии 50 минут.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Важно! Сейчас в этих зданиях гос. учреждения
- Поэтому осмотр только снаружи
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 июл 2025
Экскурсия оказалась познавательной. После была возможность посетить мастер-класс по удару в колокол. Рекомендую.
О
Ольга
28 апр 2025
Разочарованы.
Экскурсовод не владел материалом, часто позволял повторы и однообразие.
Экскурсовод не владел материалом, часто позволял повторы и однообразие.
