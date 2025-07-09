Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по ансамблю Смольного монастыря включает прогулку по саду и изучение келейных корпусов снаружи, так как сейчас в них размещаются государственные учреждения. Вы узнаете об историческом назначении зданий и discover архитектурные «загадки», заметные знатокам. Гид расскажет о мастерах, создавших неповторимый облик Смольного собора. 3 2 отзыва

Описание экскурсии Приглашаем вас на экскурсию «Небо на земле. Ансамбль Смольного монастыря» — увлекательное путешествие по саду и территории одного из самых величественных архитектурных комплексов Петербурга. Во время прогулки вы пройдете вдоль келейных корпусов, узнаете об их историческом предназначении и том, как менялась их роль в разные периоды нашей истории. Важно отметить, что сейчас в этих зданиях располагаются государственные учреждения, поэтому осмотр возможен только снаружи. Вы откроете для себя архитектурные «загадки» Смольного монастыря — тонкие детали и особенности, заметные лишь внимательному глазу, и узнаете о мастерах, чьи имена навсегда вписаны в историю создания этого ансамбля. Мы вспомним зодчих, художников и инженеров, чьим трудом и талантом был создан неповторимый облик Смольного собора, продолжающий восхищать ценителей прекрасного и сегодня. Важная информация: Важно! Сейчас в этих зданиях гос. учреждения, поэтому осмотр только снаружи.

Проводится каждое воскресенье в 14.30. Встреча с гидом в Смольном соборе, справа от входа в собор стойка информации. Продолжительность экскурсии 50 минут. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смольный собор внутри

Сад Смольного собора Что включено Услуги гида Что не входит в цену Смотровая площадка Где начинаем и завершаем? Начало: Пл. Растрелли 1, Смольный собор Внутри собора, у стойки информации сбор группы Завершение: Пл. Растрелли 1 Смольный собор Когда и сколько длится? Когда: Проводится каждое воскресенье в 14.30. Встреча с гидом в Смольном соборе, справа от входа в собор стойка информации. Продолжительность экскурсии 50 минут. Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Важно! Сейчас в этих зданиях гос. учреждения

Поэтому осмотр только снаружи Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.