Эта экскурсия покажет, как Петербург постоянно меняется и выходит за привычные границы. Вы увидите современные кварталы у Финского залива и Лахта Центр. Поймёте, как они повлияли на облик и ритм жизни Петербурга.
Поговорим об архитектуре, инфраструктуре и морском характере города, который связывает центр, побережье и Кронштадт в единое пространство.
Описание экскурсии
Центральный район/Васильевский остров/Петроградская сторона. По дороге вас ждёт краткий обзор города.
Современный Петербург и Лахта Центр. Мы проедем по районам, где формируется новый облик города. У Лахта Центра поговорим об архитектурной философии проекта и его роли в жизни Петербурга. Вы узнаете, почему этот комплекс вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
Дорога к Кронштадту и дамба. Обсудим, как дамба изменила город, транспортную логистику и жизнь побережья.
Кронштадт: крепость и море. Вы прогуляетесь по фортификациям, услышите об их роли в обороне Балтийского побережья и судьбе крепостей сегодня. Посетите Морской собор. Там поговорим о его архитектуре и символике.
На обратном пути — виды на Финский залив и фотопаузы.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с гидом-водителем
- По желанию маршрут можно скорректировать
- Можем провести экскурсию на иностранном языке. Доплата составит 2000 ₽ за группу
- Количество участников может быть увеличено, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции м. Черная речка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1739 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
от 18 000 ₽ за экскурсию