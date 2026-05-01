Эта экскурсия покажет, как Петербург постоянно меняется и выходит за привычные границы. Вы увидите современные кварталы у Финского залива и Лахта Центр. Поймёте, как они повлияли на облик и ритм жизни Петербурга. Поговорим об архитектуре, инфраструктуре и морском характере города, который связывает центр, побережье и Кронштадт в единое пространство.

Описание экскурсии

Центральный район/Васильевский остров/Петроградская сторона. По дороге вас ждёт краткий обзор города.

Современный Петербург и Лахта Центр. Мы проедем по районам, где формируется новый облик города. У Лахта Центра поговорим об архитектурной философии проекта и его роли в жизни Петербурга. Вы узнаете, почему этот комплекс вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Дорога к Кронштадту и дамба. Обсудим, как дамба изменила город, транспортную логистику и жизнь побережья.

Кронштадт: крепость и море. Вы прогуляетесь по фортификациям, услышите об их роли в обороне Балтийского побережья и судьбе крепостей сегодня. Посетите Морской собор. Там поговорим о его архитектуре и символике.

На обратном пути — виды на Финский залив и фотопаузы.

