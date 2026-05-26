Это комфортная экскурсия для тех, кто хочет увидеть современный облик города без длительных пеших переходов.
Вы проедете по окрестностям, где на горизонте возвышается «Лахта Центр» — один из самых узнаваемых символов Петербурга. Услышите про историю района, архитектурные особенности зданий и роль нового центра в жизни города.
Описание экскурсии
Васильевский остров. Посещение промышленных районов (Севкабель-порт).
Петроградская сторона. Будет краткий обзор города с видом на историческую застройку и начало новых районов.
Стадион «Зенит Арена». Рассмотрим архитектурные решения фасада и инженерные особенности.
«Лахта-центр» (наружный вид и фотозона). Обсудим символ современного Петербурга: историю возникновения и строительства, архитектуру и роль в городском развитии. По возможности посетим смотровую площадку.
Финский залив и окрестности Приморского района. Полюбуемся панорамными видами на водную гладь, набережные и новые городские пространства. Вы увидите, как город соединяет исторические зоны с пригородной инфраструктурой и современными урбанистическими решениями.
Организационные детали
- По запросу мы можем скорректировать маршрут
- Экскурсия может быть проведена на иностранном языке за дополнительную плату — 2500 ₽ за группу
- Количество участников может быть увеличено, детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
от 13 100 ₽ за экскурсию