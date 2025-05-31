Откройте для себя современный Санкт-Петербург.
Поднимитесь на смотровую площадку Лахта Центра, исследуйте пространство вокруг Газпром Арены, насладитесь отдыхом на набережной и погрузитесь в атмосферу прогресса и релакса у Финского залива!
Описание экскурсии
Современный Петербург Вы посетите самые современные и атмосферные места в Санкт-Петербурге — места, где город встречается с морем:
Небоскреб Лахта Центр с примыкающей набережной, подъем на на самую высокую в Европе смотровую площадку (возможен только при бронировании минимум за 5 суток). Пpиготoвьтeсь к нeзабывaемой экскурcии в Лаxта Центр! Экcкуpcия прохoдит в любую пoгоду! Что ждёт вaс: Экcпозиции на третьeм этаже. Скорoстнoй лифт на обзорные площадки 🚀 83 и 86 этажи для захватывающих видов города! Время для фотографий и наслаждения видами!
Стадион Газпром Арена с обустроенной зоной отдыха вокруг, самый технологичный и дорогостоящий стадион в России. По будням дням - возможна экскурсия на стадион, детали уточняйте у экскурсовода. Локации расположены вдоль морского побережья со своими набережными. Там находятся пляжи (зимой катки), кресла для отдыха, видовые качели, бассейны и многое другой. Вы прекрасно проведете время, увидите новейший ультрасовременный Санкт-Петербург, полюбуетесь на залив и современные объекты в атмосфере релакса и отдыха. Вы проедете по центру города и гид проведет для вас обзорную экскурсию по Санкт-Петербург. К башне Лахта Центра вы проедете мимо знаменитых островов Петербурга: Каменного и Елагина. Интересные факты и детали: Санкт-Петербург обычно представляют с классической точки зрения, но этот город представляет из себя крупный мегаполис, который развивается также в плане инфраструктуры и может представить своим гостям пространства для комфортного отдыха, видовые площадки, качественные рестораны и места для активного отдыха. Важная информация:.
- Экскурсия на смотровую площадку Лахта Центра возможна при бронирование за пять дней. По времени она занимает один час 15 минут и проводится штатным гидом Лахта Центра.
- Стоимость билетов на смотровую площадку Лахта Центра уточняйте у экскурсовода.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лахта Центр
- Газпром Арена
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу)
- Встреча в отеле в пределах исторического центра города (возможно в аэропорту или на вокзале) и доставка обратно в отель
Что не входит в цену
- Билеты в Лахта Центр. Стоимость уточняйте у экскурсовода
- Билеты в другие музеи (если таковые будут выбраны)
- Платная парковка около Лахта центра (стоимость уточняйте на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом, возможно около отеля
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Соболева
31 мая 2025
N
NATALJA
5 мая 2025
Очень информативно и увлекательно!
Н
Наталья
24 фев 2025
Экскурсия в Лахта центр и на Газпром арена очень понравилась, Лариса очень приятный и интересный экскурсовод, показала нам прекрасные места и очень интересно обо всём рассказала! Спасибо за эти эмоции, очень рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
