Современный Петербург Вы посетите самые современные и атмосферные места в Санкт-Петербурге — места, где город встречается с морем:

Небоскреб Лахта Центр с примыкающей набережной, подъем на на самую высокую в Европе смотровую площадку (возможен только при бронировании минимум за 5 суток). Пpиготoвьтeсь к нeзабывaемой экскурcии в Лаxта Центр! Экcкуpcия прохoдит в любую пoгоду! Что ждёт вaс: Экcпозиции на третьeм этаже. Скорoстнoй лифт на обзорные площадки 🚀 83 и 86 этажи для захватывающих видов города! Время для фотографий и наслаждения видами!

Стадион Газпром Арена с обустроенной зоной отдыха вокруг, самый технологичный и дорогостоящий стадион в России. По будням дням - возможна экскурсия на стадион, детали уточняйте у экскурсовода. Локации расположены вдоль морского побережья со своими набережными. Там находятся пляжи (зимой катки), кресла для отдыха, видовые качели, бассейны и многое другой. Вы прекрасно проведете время, увидите новейший ультрасовременный Санкт-Петербург, полюбуетесь на залив и современные объекты в атмосфере релакса и отдыха. Вы проедете по центру города и гид проведет для вас обзорную экскурсию по Санкт-Петербург. К башне Лахта Центра вы проедете мимо знаменитых островов Петербурга: Каменного и Елагина. Интересные факты и детали: Санкт-Петербург обычно представляют с классической точки зрения, но этот город представляет из себя крупный мегаполис, который развивается также в плане инфраструктуры и может представить своим гостям пространства для комфортного отдыха, видовые площадки, качественные рестораны и места для активного отдыха. Важная информация:.

