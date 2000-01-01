Немного истории

Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы. Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу.

Именно в Кронштадте как нигде в другом месте, чувствуется идея Петра I сделать Россию великой морской державой.

Именно отсюда совершили первое русское кругосветное путешествие Крузенштерн и Лисянский. Из Кронштадта отправлялись совершить свое открытие Антарктиды Беллинсгаузен и Лазарев. Здесь А. Попов изобрел радио.

Мы увидим

Обводный канал, Петровский парк, Петровскую гавань, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток и Морской собор — украшение города и всего Финского залива! В период навигации (май-октябрь) можно совершить прогулку на катере и осмотреть форты Александр I ("Чумной") и Константин.