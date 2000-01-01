Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы
Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы.
Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу. Именно в Кронштадте как нигде в другом месте, чувствуется идея Петра I сделать Россию великой морской державой.
Даже во время войны батареи Кронштадта и кронштадтских фортов надежно удерживали немцев на подступах к Ленинграду.
Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу. Именно в Кронштадте как нигде в другом месте, чувствуется идея Петра I сделать Россию великой морской державой.
Даже во время войны батареи Кронштадта и кронштадтских фортов надежно удерживали немцев на подступах к Ленинграду.
Что вы увидите 🤩
- Итальянский дворец в Кронштадте
- Итальянский пруд Кронштадт
- Кронштадтский футшток
- Кронштадтское адмиралтейство
- Морской Никольский собор
- Памятник А. А. Домашенко
- Памятник клиперу «Опричник»
- Петровский док в Кронштадте
- Петровский парк в Кронштадте
Немного истории
Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы. Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу.
Именно в Кронштадте как нигде в другом месте, чувствуется идея Петра I сделать Россию великой морской державой.
Именно отсюда совершили первое русское кругосветное путешествие Крузенштерн и Лисянский. Из Кронштадта отправлялись совершить свое открытие Антарктиды Беллинсгаузен и Лазарев. Здесь А. Попов изобрел радио.
Мы увидим
Обводный канал, Петровский парк, Петровскую гавань, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток и Морской собор — украшение города и всего Финского залива! В период навигации (май-октябрь) можно совершить прогулку на катере и осмотреть форты Александр I ("Чумной") и Константин.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у отеля
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Павел
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