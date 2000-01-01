Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы

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1 отзыв
Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы.

Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу. Именно в Кронштадте как нигде в другом месте, чувствуется идея Петра I сделать Россию великой морской державой.

Даже во время войны батареи Кронштадта и кронштадтских фортов надежно удерживали немцев на подступах к Ленинграду.
Неприступный Кронштадт
Неприступный Кронштадт
Неприступный Кронштадт
Неприступный Кронштадт
Неприступный Кронштадт
Неприступный Кронштадт

Что вы увидите 🤩

  • Итальянский дворец в Кронштадте
  • Итальянский пруд Кронштадт
  • Кронштадтский футшток
  • Кронштадтское адмиралтейство
  • Морской Никольский собор
  • Памятник А. А. Домашенко
  • Памятник клиперу «Опричник»
  • Петровский док в Кронштадте
  • Петровский парк в Кронштадте
Немного истории
Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы. Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу.
Именно в Кронштадте как нигде в другом месте, чувствуется идея Петра I сделать Россию великой морской державой.
Именно отсюда совершили первое русское кругосветное путешествие Крузенштерн и Лисянский. Из Кронштадта отправлялись совершить свое открытие Антарктиды Беллинсгаузен и Лазарев. Здесь А. Попов изобрел радио.
Мы увидим
Обводный канал, Петровский парк, Петровскую гавань, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток и Морской собор — украшение города и всего Финского залива! В период навигации (май-октябрь) можно совершить прогулку на катере и осмотреть форты Александр I ("Чумной") и Константин.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у отеля
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Павел
Павел
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