Кронштадт от начала истории до Морского собора (из Петербурга)

Увидеть главные места и узнать о походах русского флота, кругосветках и арктических экспедициях
Мы отправимся на остров Котлин посреди Финского залива, чтобы познакомить вас с жизнью необычного портового города, имя которого вписано в героические страницы прошлого страны. Вы увидите корабли учебной базы Балтийского флота и уникальное гидротехническое сооружение. И услышите увлекательные сюжеты о мореплавателях и флотоводцах Кронштадта.
Описание экскурсии

Комплекс защиты Петербурга от наводнений. Мы проедем по дамбе, которая соединила Кронштадт с материком и стала в определённом смысле инженерным подвигом.

Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, до сих пор поражающее масштабом.

Кронштадтский футшток и мареограф — именно отсюда ведётся отсчёт высот по всей России.

Итальянский дворец и Итальянский пруд. Вы познакомитесь с городской архитектурой парадного форпоста империи.

Якорная площадь и чугунная мостовая — единственная в своём роде.

Морской собор — главный храм российских моряков, заложенный при Николае II. Мы расскажем, как он пережил советское время и как его восстановили. Внутри вы увидите имена всех погибших морских офицеров России.

Вы узнаете:

  • о фортах «Кроншлот», «Пётр I», «Александр I», «Константин»
  • кругосветных экспедициях и флотоводцах, чья жизнь была связана с городом
  • судьбе деревянного маяка на Усть-Рогатке
  • о том, как колюшка спасала жителей Кронштадта
  • и многом другом

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Эту программу по желанию можно дополнить теплоходной экскурсией вдоль фортов по Финскому заливу — подробности в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети до 7 лет1150 ₽
Школьники2300 ₽
Студенты2500 ₽
Льготники2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Кроме того, с нами вы сможете побывать в таких жемчужинах русской истории и культуры, как Псков, Великий Новгород, Валаамский монастырь, города Золотого Кольца и на острове Соловки. И даже в Беларуси!

