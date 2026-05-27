Мы отправимся на остров Котлин посреди Финского залива, чтобы познакомить вас с жизнью необычного портового города, имя которого вписано в героические страницы прошлого страны. Вы увидите корабли учебной базы Балтийского флота и уникальное гидротехническое сооружение. И услышите увлекательные сюжеты о мореплавателях и флотоводцах Кронштадта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Комплекс защиты Петербурга от наводнений. Мы проедем по дамбе, которая соединила Кронштадт с материком и стала в определённом смысле инженерным подвигом.

Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, до сих пор поражающее масштабом.

Кронштадтский футшток и мареограф — именно отсюда ведётся отсчёт высот по всей России.

Итальянский дворец и Итальянский пруд. Вы познакомитесь с городской архитектурой парадного форпоста империи.

Якорная площадь и чугунная мостовая — единственная в своём роде.

Морской собор — главный храм российских моряков, заложенный при Николае II. Мы расскажем, как он пережил советское время и как его восстановили. Внутри вы увидите имена всех погибших морских офицеров России.

Вы узнаете:

о фортах «Кроншлот», «Пётр I», «Александр I», «Константин»

кругосветных экспедициях и флотоводцах, чья жизнь была связана с городом

судьбе деревянного маяка на Усть-Рогатке

о том, как колюшка спасала жителей Кронштадта

и многом другом

Организационные детали