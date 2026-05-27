Мы отправимся на остров Котлин посреди Финского залива, чтобы познакомить вас с жизнью необычного портового города, имя которого вписано в героические страницы прошлого страны. Вы увидите корабли учебной базы Балтийского флота и уникальное гидротехническое сооружение. И услышите увлекательные сюжеты о мореплавателях и флотоводцах Кронштадта.
Описание экскурсии
Комплекс защиты Петербурга от наводнений. Мы проедем по дамбе, которая соединила Кронштадт с материком и стала в определённом смысле инженерным подвигом.
Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, до сих пор поражающее масштабом.
Кронштадтский футшток и мареограф — именно отсюда ведётся отсчёт высот по всей России.
Итальянский дворец и Итальянский пруд. Вы познакомитесь с городской архитектурой парадного форпоста империи.
Якорная площадь и чугунная мостовая — единственная в своём роде.
Морской собор — главный храм российских моряков, заложенный при Николае II. Мы расскажем, как он пережил советское время и как его восстановили. Внутри вы увидите имена всех погибших морских офицеров России.
Вы узнаете:
- о фортах «Кроншлот», «Пётр I», «Александр I», «Константин»
- кругосветных экспедициях и флотоводцах, чья жизнь была связана с городом
- судьбе деревянного маяка на Усть-Рогатке
- о том, как колюшка спасала жителей Кронштадта
- и многом другом
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
- Эту программу по желанию можно дополнить теплоходной экскурсией вдоль фортов по Финскому заливу — подробности в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Дети до 7 лет
|1150 ₽
|Школьники
|2300 ₽
|Студенты
|2500 ₽
|Льготники
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Кронштадт от начала истории до Морского собора (из Петербурга)»
Групповая
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
Сквозь гладь Финского залива - туда, где творилась морская история России
Начало: На площади Островского
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
Завтра в 11:30
30 мая в 10:30
8370 ₽
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Кронштадт: Морской собор + Форт Константин или Музей Военно-морской славы
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
1950 ₽ за человека
Групповая
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
31 мая в 09:00
7 июн в 09:00
3100 ₽ за человека
2700 ₽ за человека