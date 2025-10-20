Индивидуальная водная прогулка в Кронштадт предлагает уникальную возможность окунуться в историю морского города, включённого в список ЮНЕСКО.
На скоростном метеоре вы доберётесь до Кронштадта всего за час, где вас ждёт увлекательная
5 причин купить эту прогулку
- 🛳️ Уникальный морской путь
- ⚓ Исторические гавани
- 🏛️ Никольский собор
- 🔧 Инженерные решения Петра I
- 🐟 Памятник рыбке-спасительнице
Что можно увидеть
- Никольский Морской собор
- Гавань с военными кораблями
- Памятник рыбке
Описание водной прогулки
Наше путешествие в Кронштадт начнётся по всем правилам — с морского пути. На скоростном метеоре мы домчимся всего за час. Сойдя на берег, сразу окунёмся в атмосферу города.
Итак, мы:
- Увидим гавань с военными кораблями, ведь Кронштадт — это база Балтийского флота
- Оценим гениальность инженерных решений Петра I, познакомившись с гидротехническим сооружением 18 века
- Разберёмся, почему именно от Балтийского моря отсчитываются высоты и глубины по всей России
- Посмотрим на памятник малюсенькой рыбке, спасшей тысячи жизней
- Пройдём по самой короткой улице города и увидим все его символы сразу
- Попробуем поднять корабельную цепь и сфотографируемся у 14-тонного якоря
- Обнаружим, что Адмиралтейство, Летний сад, Обводный канал и Синий мост есть не только в Петербурге
- Посетим Морской Никольский собор — последний и самый большой храм Военно-морского флота Российской империи и главный храм ВМФ России.
На экскурсии вы услышите:
- Почему город называют «Огненным щитом» Балтики и какую роль он играл в войнах
- Как здесь появились первый в мире ледокол, первый российский рентгеновский аппарат, первые морские мины и первая в мире водолазная школа
- Почему в Кронштадте процветала контрабанда и существовали необычные запреты: на прогулки с вёслами, приготовление пищи на кораблях, въезд и выезд из города
- Каким способом моряки передавали сообщения без средств связи
- И многое другое
Обратный путь в Петербург снова займёт час на метеоре — отличная возможность обсудить увиденное и насладиться морскими пейзажами!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста
- Пешеходный маршрут около 3,5 км
- Дополнительно оплачиваются билеты на метеор, включая билеты для гида — 1200-2500 ₽ за чел. в одну сторону (в зависимости от категории билета и причала)
- Сразу после бронирования я свяжусь для уточнения пожеланий по местам в метеоре
- По запросу и в период закрытой навигации поездка возможна на машине — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 57 туристов
Меня зовут Ирина, и Петербург — мой родной город. Из любви к нему родилась моя работа — я профессиональный экскурсовод и гид-переводчик, аттестованный при Комитете по развитию туризма. С удовольствием знакомлю путешественников с самыми интересными и красивыми местами Санкт-Петербурга и его пригородов, и делаю это так, чтобы гостям обязательно захотелось вернуться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитриий
20 окт 2025
Откровенно скажу, это один из лучших моих опытов индивидуальных экскурсий. Ирина это топ-класс. Кажется, она знает все, и водить экскурсии может где угодно. Навигация, оказалась, закрыта, поэтому Ирина отвезла нас
С
Светлана
11 сен 2025
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине. Незабываемые впечатления, наше путешествие в город Кронштадт прошло на одном дыхании. Всем советую посетить остров Котлин, узнали много нового и интесного.
М
Марина
18 авг 2025
Все очень понравилось, экскурсия очень насыщенная, гид просто супер 😊
С
Светлана
11 авг 2025
Экскурсия в Кронштадт с Ириной была очень интересная, познавательная, насыщенная. Пяти часов не хватило, ещё бы слушали и слушали. С нами была внучка 12 лет, Ирина и её заинтересовала историей города воинской Славы Кронштадт. Всем посоветуем и сами в следующих поездках с удовольствием будем слушать новые экскурсии с Ириной.
М
Марина
7 авг 2025
Невероятно прекрасный гид и экскурсия!! От души рекомендую!! Интереснейший материал,умение подать информацию,что интересно и детям и взрослым!! Забота и комфорт на всех этапах экскурсии!
Л
Людмила
27 июл 2025
Экскурсия прошла просто чудесно! Было очень интересно и познавательно как нам, так и сыну. Мы многое узнали об истории такого города, как Кронштадт, о его жителях. Экскурсовод показала свой профессионализм, умением донести информацию людям разного возраста, с готовностью ответить на любой вопрос. Нам очень понравилось!
М
Марина
20 июл 2025
Ирина - прекрасный, знающий гид!
Мы провели с ней прекрасный день!
Старается сделать экскурсию не только, наполненную знаниями, но и создать комфортную обстановку! Всем рекомендуем Ирину Черкасову! С ней Вам действительно будет интересно, комфортно! Во всем чувствуется забота о клиенте и желание, как можно больше рассказать сведений, погрузить в историю с большим уважением к тем людям, которые создавали историю. Спасибо!
И
Ирина
18 июл 2025
Спасибо за прекрасный экскурс в историю флота, города, его жителей! Спокойная атмосфера, понимание гида, аккуратный и продуманный план посещения (без пересечения с толпами жаждущих гостей), действительно индивидуальный подход! Всем рекомендую!
Александр
1 июн 2025
Ирина - великолепный гид! Ее искренняя забота начинается с переписки до экскурсии и продолжается до ее конца. Она знает Очень Много, глубоко прорабатывает тему и демонстрирует широкую эрудицию и знания
