Индивидуальная водная прогулка в Кронштадт предлагает уникальную возможность окунуться в историю морского города, включённого в список ЮНЕСКО.На скоростном метеоре вы доберётесь до Кронштадта всего за час, где вас ждёт увлекательная

экскурсия по историческим местам. Увидите гавань с военными кораблями, узнаете о гениальных инженерных решениях Петра I и посетите Морской Никольский собор. Прогулка подойдёт для взрослых и детей, а обратный путь станет отличной возможностью обсудить увиденное

Описание водной прогулки

Наше путешествие в Кронштадт начнётся по всем правилам — с морского пути. На скоростном метеоре мы домчимся всего за час. Сойдя на берег, сразу окунёмся в атмосферу города.

Итак, мы:

На экскурсии вы услышите:

Почему город называют «Огненным щитом» Балтики и какую роль он играл в войнах

Как здесь появились первый в мире ледокол, первый российский рентгеновский аппарат, первые морские мины и первая в мире водолазная школа

Почему в Кронштадте процветала контрабанда и существовали необычные запреты: на прогулки с вёслами, приготовление пищи на кораблях, въезд и выезд из города

Каким способом моряки передавали сообщения без средств связи

И многое другое

Обратный путь в Петербург снова займёт час на метеоре — отличная возможность обсудить увиденное и насладиться морскими пейзажами!

