Кронштадт - один из самых популярных пригородов Петербурга. Уютный, ухоженный, с яркой историей 📖, красивыми 🤩 достопримечательностями 🏛️. Здесь вас впечатлят простор Финского залива, форты, дамба, новые парки 🌳 и места отдыха, Кронштадтский Морской собор на Якорной площади.

Опционально, мы можем посетить музей 🖼 маяков, форт Константин, прогуляться 👣 по заливу на катере, доплыть до форта Милютин, близко рассмотреть форт Александр - увеличенную копию знаменитого форта Байард.

Путешествие предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 - Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В него легко сядут до четырёх человек.

В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии: