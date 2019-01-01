Кронштадт - один из самых популярных пригородов Петербурга. Уютный, ухоженный, с яркой историей 📖, красивыми 🤩 достопримечательностями 🏛️. Здесь вас впечатлят простор Финского залива, форты, дамба, новые парки 🌳 и места отдыха, Кронштадтский Морской собор на Якорной площади.
Опционально, мы можем посетить музей 🖼 маяков, форт Константин, прогуляться 👣 по заливу на катере, доплыть до форта Милютин, близко рассмотреть форт Александр - увеличенную копию знаменитого форта Байард.
Путешествие предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 - Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В него легко сядут до четырёх человек.
В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии:
- Всё внимание гида будет сосредоточено на 3-4 путешественниках;
- Вам не надо тратить время и деньги на проезд до места начала поездки и обратно. Я заберу вас от дома (отеля) и верну обратно;
- Экскурсия в составе малой группы (до 5 человек считая гида) в текущих эпидемиологических условиях безопаснее, нежели чем в составе большой группы (от 15 человек), которая набирается в туристический автобус;
- Мы можем заложить время на обед и/или фотосессию 📷. Вы ни от кого не зависите;
- Мы можем гулять гораздо дольше, нежели чем заложено в стандартной экскурсионной программе;
- Мы можем заранее запланировать посещение какой-либо достопримечательности, не входящую в стандартную программу;
- Во время экскурсии я всегда показываю репродукции с картин и гравюр. Вы можете сравнить текущее состояние дел с тем, что происходило столетия назад;
- В огромный багажник легко поместятся детская коляска или детский велосипед. Вы можете взять с собой ребёнка. Вы можете взять с собой даже собаку, найдём место и для неё 😃