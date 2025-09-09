Мои заказы

Кронштадт легендарный - из Петербурга

Исследовать город первого водопровода, ледокола и водолаза
Кронштадт — это не просто город, это эпоха. Он не поразит вас золотом и великолепием, зато удивит своей стойкостью.

Вы узнаете о роли этой военно-морской базы России, осмотрите крепостные сооружения, оборонявшие границы государства.

А ещё за строгостью и утилитарностью разглядите многогранный город со своим характером, культурой и ритмом жизни.
Описание экскурсии

На остров мы заедем по дамбе. Вы полюбуетесь Финским заливом и фортами, а я расскажу, почему Кронштадт так важен для Петербурга и страны.

Вы увидите:

  • Чугунную мостовую — уникальное дорожное покрытие
  • «Пуп Земли» — говорят, так кронштадтский футшток назвал Юрий Гагарин
  • Первый в России сухой док
  • Морской собор в Кронштадте — второй по величине в России
  • Улочки старого города
  • Парк «Патриот»
  • И многое другое

Вы узнаете:

  • почему на гербе Кронштадта изображён котелок и откуда взялась корона
  • как рыбка спасала город
  • где находится прототип знаменитого форта Боярд
  • каким образом Кронштадту удалось остаться непокорённым

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле LADA XRAY Cross, есть бустер для ребёнка
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке

Можем посетить

  • По дороге: Константиновский дворец, Петергоф, Ораниенбаум
  • В Кронштадте: музей Военно-морской славы, подводную лодку, парк «Остров фортов», форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского
    Детали обсудите в переписке с гидом

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
читать дальше

история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.

Ирина
9 сен 2025
Самая лучшая экскурсия из всех, что я брала в Санкт Петербурге! Веда- очень приятный человек, слушать и гулять с ней было одно удовольствие! Экскурсия очень содержательная, и при этом не напряжная) 6 часов пролетело незаметно) в следующий приезд буду брать экскурсии с Ведой обязательно!
Татьяна
9 июл 2025
Веда - необычайно приятный человек! Её хочется слушать. Получилась очень душевная индивидуальная экскурсия! Кораблик тоже порадовал! Моя мама (а ей 77 лет) в восторге. Огромное спасибо! Всем рекомендую!

