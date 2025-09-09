Кронштадт — это не просто город, это эпоха. Он не поразит вас золотом и великолепием, зато удивит своей стойкостью.
Вы узнаете о роли этой военно-морской базы России, осмотрите крепостные сооружения, оборонявшие границы государства.
А ещё за строгостью и утилитарностью разглядите многогранный город со своим характером, культурой и ритмом жизни.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На остров мы заедем по дамбе. Вы полюбуетесь Финским заливом и фортами, а я расскажу, почему Кронштадт так важен для Петербурга и страны.
Вы увидите:
- Чугунную мостовую — уникальное дорожное покрытие
- «Пуп Земли» — говорят, так кронштадтский футшток назвал Юрий Гагарин
- Первый в России сухой док
- Морской собор в Кронштадте — второй по величине в России
- Улочки старого города
- Парк «Патриот»
- И многое другое
Вы узнаете:
- почему на гербе Кронштадта изображён котелок и откуда взялась корона
- как рыбка спасала город
- где находится прототип знаменитого форта Боярд
- каким образом Кронштадту удалось остаться непокорённым
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле LADA XRAY Cross, есть бустер для ребёнка
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке
Можем посетить
- По дороге: Константиновский дворец, Петергоф, Ораниенбаум
- В Кронштадте: музей Военно-морской славы, подводную лодку, парк «Остров фортов», форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского
Детали обсудите в переписке с гидом
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 275 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
И
Ирина
9 сен 2025
Самая лучшая экскурсия из всех, что я брала в Санкт Петербурге! Веда- очень приятный человек, слушать и гулять с ней было одно удовольствие! Экскурсия очень содержательная, и при этом не напряжная) 6 часов пролетело незаметно) в следующий приезд буду брать экскурсии с Ведой обязательно!
Татьяна
9 июл 2025
Веда - необычайно приятный человек! Её хочется слушать. Получилась очень душевная индивидуальная экскурсия! Кораблик тоже порадовал! Моя мама (а ей 77 лет) в восторге. Огромное спасибо! Всем рекомендую!
