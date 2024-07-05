Нетуристический Петербург: история города через дворы

Увидеть обратную сторону имперской столицы - не роскошную, но живую и полную интересных деталей
После блеска парадных фасадов, для полноты картины, стоит увидеть нелицевую сторону. И узнать, где и как жили обычные петербуржцы и какую роль дворы играли в их жизни.

Дворы-колодцы, проходные дворы… Всегда ли этот образ Петербурга соответствовал реальности? Выясним, побывав там, где редко ходят туристы, и посмотрев на изнанку и с изнанки города на его классические виды.
5
1 отзыв
Нетуристический Петербург: история города через дворы
Нетуристический Петербург: история города через дворы
Нетуристический Петербург: история города через дворы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Я расскажу, как рос и менялся город и как можно его читать не только по фасадам, но и по оставшимся тут и там приметам времени. И конечно же, проведу в самые разные дворы: обычные замкнутые, курдонёры, проходные. Обсудим, откуда пошло выражение «двор-колодец» и почему это фактически оксюморон.

Точки нашего маршрута

  • Место, где проходил суд над Бродским, и дорога, по которой он гулял, прощаясь с Ленинградом
  • Каретные сараи, в которых содержали петрашевцев
  • Двор, где жила Анна Ахматова на Фонтанке, но не в Фонтанном доме
  • Дом, где в фильме «Собачье сердце» жил профессор Преображенский
  • Улица Рубинштейна и не только

Помимо этого на нашем пути: Академия Штиглица, Пантелеймоновская церковь, Симеоновская церковь, Шереметьевский сад/музей Ахматовой, дом, где жил Сергей Довлатов.

Вы узнаете:

  • как эволюционировали системы водоснабжения, канализации, освещения
  • когда и в каких домах стали появляться квартиры, похожие на современные
  • что за столбики часто стоят возле арок
  • когда появилась первая система централизованного отопления
  • когда стали исчезать печки-буржуйки
  • почему Виктор Цой в 80-е работал в кочегарке
  • где можно увидеть актуальный стрит-арт
  • какие дворы прямо сейчас выглядят так, словно это Кройцберг в Берлине

Организационные детали

Можно с детьми (желательно старше 12 лет), но информация рассчитана на взрослых.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Пестеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Э
5 июля 2024
Легко, доступно и профессионально! Чувствуешь, что человек любит, то чем занимается!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНа выходныеПо дворам и параднымНеобычные домаУлица РубинштейнаПопулярные местаАкадемия ШтиглицаАкадемии ШтиглицаДля студентов

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Пешая
скидка
20%
240 отзывов
2 часа
Групповая
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
937750 за человека
Примечательные дворы Петербурга
Пешая
148 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
от 1 960 за человека
Обратная сторона Петербурга
На машине
На микроавтобусе
363 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
22 июля в 12:00
23 июля в 12:00
5 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам