После блеска парадных фасадов, для полноты картины, стоит увидеть нелицевую сторону. И узнать, где и как жили обычные петербуржцы и какую роль дворы играли в их жизни.
Дворы-колодцы, проходные дворы… Всегда ли этот образ Петербурга соответствовал реальности? Выясним, побывав там, где редко ходят туристы, и посмотрев на изнанку и с изнанки города на его классические виды.
Дворы-колодцы, проходные дворы… Всегда ли этот образ Петербурга соответствовал реальности? Выясним, побывав там, где редко ходят туристы, и посмотрев на изнанку и с изнанки города на его классические виды.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Я расскажу, как рос и менялся город и как можно его читать не только по фасадам, но и по оставшимся тут и там приметам времени. И конечно же, проведу в самые разные дворы: обычные замкнутые, курдонёры, проходные. Обсудим, откуда пошло выражение «двор-колодец» и почему это фактически оксюморон.
Точки нашего маршрута
- Место, где проходил суд над Бродским, и дорога, по которой он гулял, прощаясь с Ленинградом
- Каретные сараи, в которых содержали петрашевцев
- Двор, где жила Анна Ахматова на Фонтанке, но не в Фонтанном доме
- Дом, где в фильме «Собачье сердце» жил профессор Преображенский
- Улица Рубинштейна и не только
Помимо этого на нашем пути: Академия Штиглица, Пантелеймоновская церковь, Симеоновская церковь, Шереметьевский сад/музей Ахматовой, дом, где жил Сергей Довлатов.
Вы узнаете:
- как эволюционировали системы водоснабжения, канализации, освещения
- когда и в каких домах стали появляться квартиры, похожие на современные
- что за столбики часто стоят возле арок
- когда появилась первая система централизованного отопления
- когда стали исчезать печки-буржуйки
- почему Виктор Цой в 80-е работал в кочегарке
- где можно увидеть актуальный стрит-арт
- какие дворы прямо сейчас выглядят так, словно это Кройцберг в Берлине
Организационные детали
Можно с детьми (желательно старше 12 лет), но информация рассчитана на взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пестеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Александр, я коренной петербуржец. Эта экскурсия выросла из запросов друзей и гостей на что-то интересное и неформальное и моего желания показать им другой — нетуристический/более настоящий Петербург. СЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эдуард
5 июля 2024
Легко, доступно и профессионально! Чувствуешь, что человек любит, то чем занимается!
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
20%
2 часа
Групповая
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
937750₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
от 1 960₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
22 июля в 12:00
23 июля в 12:00
5 800₽ за всё до 4 чел.