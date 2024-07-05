После блеска парадных фасадов, для полноты картины, стоит увидеть нелицевую сторону. И узнать, где и как жили обычные петербуржцы и какую роль дворы играли в их жизни. Дворы-колодцы, проходные дворы… Всегда ли этот образ Петербурга соответствовал реальности? Выясним, побывав там, где редко ходят туристы, и посмотрев на изнанку и с изнанки города на его классические виды.

за 1-3 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 3 000 ₽ за 1-3 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Я расскажу, как рос и менялся город и как можно его читать не только по фасадам, но и по оставшимся тут и там приметам времени. И конечно же, проведу в самые разные дворы: обычные замкнутые, курдонёры, проходные. Обсудим, откуда пошло выражение «двор-колодец» и почему это фактически оксюморон.

Точки нашего маршрута

Место, где проходил суд над Бродским, и дорога, по которой он гулял, прощаясь с Ленинградом

Каретные сараи, в которых содержали петрашевцев

Двор, где жила Анна Ахматова на Фонтанке, но не в Фонтанном доме

Дом, где в фильме «Собачье сердце» жил профессор Преображенский

Улица Рубинштейна и не только

Помимо этого на нашем пути: Академия Штиглица, Пантелеймоновская церковь, Симеоновская церковь, Шереметьевский сад/музей Ахматовой, дом, где жил Сергей Довлатов.

Вы узнаете:

как эволюционировали системы водоснабжения, канализации, освещения

когда и в каких домах стали появляться квартиры, похожие на современные

что за столбики часто стоят возле арок

когда появилась первая система централизованного отопления

когда стали исчезать печки-буржуйки

почему Виктор Цой в 80-е работал в кочегарке

где можно увидеть актуальный стрит-арт

какие дворы прямо сейчас выглядят так, словно это Кройцберг в Берлине

Организационные детали

Можно с детьми (желательно старше 12 лет), но информация рассчитана на взрослых.