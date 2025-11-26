Откройте Петербург заново — в звуках Моцарта, Шопена и Чайковского.
На борту стильного катера Larson 210 вы неспешно пройдёте по Неве, наблюдая, как величественная архитектура сменяет одна другую: Петропавловская крепость, Зимний дворец, купола Исаакия, силуэт «Авроры»… И всё это — под классическую музыку. Она сделает чувства ярче, а город — ещё прекраснее.
Описание водной прогулки
Прогулка по Малой Неве и красивые панорамы:
- Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны
- Петропавловская крепость и Заячий остров
- Дворцовый мост и вид на Зимний дворец
- Крейсер «Аврора» — финальная точка, где сделаем короткую остановку на ваши фото
Возвращение тем же живописным маршрутом.
Атмосфера, музыка и вода
На борту не будет историй от гида. Город расскажет сам за себя, а классика оживёт в каждом повороте Невы. Только плеск волн и классическая музыка. Мы подберём её заранее — от лёгкой фортепианной до симфонической.
Организационные детали
- Катер Larson 210 идеален для прогулок по Неве благодаря манёвренности и компактным размерам, что позволяет подходить максимально близко к достопримечательностям
- На борту — эксклюзивные стеклянные бокалы, мягкие кожаные сиденья, пледы, тент и музыка. Можно взять вино, сыр, фрукты — для идеальной атмосферы
- Пледы, спасательные жилеты и полная страховка пассажиров обеспечат безопасность и уют
- Вас будет сопровождать лицензированный капитан
ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ждановской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты.
