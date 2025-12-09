Новогоднее настроение захватит вас с первых минут: яркая тематическая экскурсия по центральному Петербургу, живой рассказ гида и праздничная программа с розыгрышами, интерактивами и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. На выбор — с фуршетом или без него, но всегда — с подарками и игристым!

Описание экскурсии

Праздничный автобус начинает путь от Лиговского проспекта — и пройдёт по всему Петербургу:

проводим уходящий год у одной из городских ёлок

сделаем стоп для встречи Нового года — с игристым

повеселимся в компании Деда Мороза и Снегурочки — они разыграют призы и подарят подарки

отправимся на праздничный фуршет — с оливье, шубой, канапе и прочими угощениями

и покатаемся по ночному городу, любуясь главными достопримечательностями — от Петропавловской крепости до крейсера «Аврора»

Про билеты и фуршет

Есть два варианта билетов — с фуршетом и без него.

В фуршет включено:

оливье с бужениной в тарталетках

сельдь под шубой

профитроли с салатом из печени цесарки

антре с отварным телячьим языком на ржаном крутоне

колбасные канапе

пирожки с разными начинками

Билеты без фуршета бывают льготными — с собой возьмите документы, которые подтвердят льготу.

Организационные детали