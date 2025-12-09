Новогоднее настроение захватит вас с первых минут: яркая тематическая экскурсия по центральному Петербургу, живой рассказ гида и праздничная программа с розыгрышами, интерактивами и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. На выбор — с фуршетом или без него, но всегда — с подарками и игристым!
Описание экскурсии
Праздничный автобус начинает путь от Лиговского проспекта — и пройдёт по всему Петербургу:
- проводим уходящий год у одной из городских ёлок
- сделаем стоп для встречи Нового года — с игристым
- повеселимся в компании Деда Мороза и Снегурочки — они разыграют призы и подарят подарки
- отправимся на праздничный фуршет — с оливье, шубой, канапе и прочими угощениями
- и покатаемся по ночному городу, любуясь главными достопримечательностями — от Петропавловской крепости до крейсера «Аврора»
Про билеты и фуршет
Есть два варианта билетов — с фуршетом и без него.
В фуршет включено:
- оливье с бужениной в тарталетках
- сельдь под шубой
- профитроли с салатом из печени цесарки
- антре с отварным телячьим языком на ржаном крутоне
- колбасные канапе
- пирожки с разными начинками
Билеты без фуршета бывают льготными — с собой возьмите документы, которые подтвердят льготу.
Организационные детали
- Вы получите сладкий подарок и бокал игристого для встречи Нового года
- Едем на современном экскурсионном автобусе с отоплением, кондиционером и удобными креслами
- Будем делать санитарные остановки
- Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Экскурсии с фуршетом и без фуршета проходят на разных автобусах
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с фуршетом (на отдельном автобусе)
|6000 ₽
|Взрослый без фуршета
|4490 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры и инвалиды) без фуршета
|4290 ₽
|Школьный (от 7 до 17 лет включительно) без фуршета
|4090 ₽
|Детский (до 6 лет включительно) без фуршета
|3590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 428 туристов
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?
