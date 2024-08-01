Автобусные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Автобусные» в Санкт-Петербурге, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Петербурга - в Карелию: мраморная дорога в осень
На автобусе
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Петербурга - в Карелию: мраморная дорога в осень
Погрузиться в культуру карелов, попробовать лохикейтто и восхититься пейзажами Рускеалы
Начало: У метро «Площадь Ленина»
12 окт в 07:00
19 окт в 07:00
3 800 за человека
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
На автобусе
39 отзывов
5 часов
Водная прогулка
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Островского
26 апр в 12:00
3 мая в 12:00
1 490 за человека
Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
На автобусе
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
Прикоснуться к духовному наследию русской Финляндии
Начало: У метро «Беговая»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 09:30
10 окт в 09:30
12 окт в 09:30
3 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Автобусные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Петербурга - в Карелию: мраморная дорога в осень
  2. По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
  3. Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Петропавловская крепость
  6. Эрмитаж
  7. Исаакиевский собор
  8. Медный всадник
  9. Зимний дворец
  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Автобусные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 490 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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