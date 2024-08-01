13 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Петербурга - в Карелию: мраморная дорога в осень
Погрузиться в культуру карелов, попробовать лохикейтто и восхититься пейзажами Рускеалы
Начало: У метро «Площадь Ленина»
12 окт в 07:00
19 окт в 07:00
3 800₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Островского
26 апр в 12:00
3 мая в 12:00
1 490₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
Прикоснуться к духовному наследию русской Финляндии
Начало: У метро «Беговая»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 09:30
10 окт в 09:30
12 окт в 09:30
3 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий1 августа 2024!!!
- ССветлана25 июля 2024Автобус задержали, время экскурсии сократилось, всё время куда то лежали…. получилось галопом по европам…
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Автобусные»
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