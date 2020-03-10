16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. О Петербурге с любовью!

Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле

Любовь
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Любовь – ваш гид
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира.

Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники.

Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города по договоренности
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!

Что вас ожидает

Путешествие сквозь века
Вы проедете по главной городской магистрали — Невскому проспекту — и узнаете, где покоится великий Кутузов. Рассмотрите кораблик на шпиле Адмиралтейства и увидите самую большую историческую площадь Европы — Дворцовую. Я раскрою, на кого похож ангел на Александровской колонне и почему горожане так ее боялись. Следом вы прокатитесь по Дворцовой набережной, отыщете самое широкое место Невы и узнаете, как появился Эрмитаж и почему Эрмитажный театр был построен специально для Екатерины II.

Я покажу место, где погиб царь-освободитель Александр II и был зажжен первый в стране Вечный огонь. Далее вы услышите о самом мистическом дворце города — Михайловском замке — и увидите Амура и Психею в Летнем саду. Проедете по первой городской площади, встретитесь со знаменитой Авророй и оцените мощь Петропавловской крепости.

Важные места и знаменитые люди
Вы остановитесь на Стрелке Васильевского острова, посмотрите на Академгородок и узнаете о создателе водородной бомбы и первом нобелевском лауреате России. Проезжая по Сенатской площади, вспомните восстание декабристов и помашете Медному всаднику. Завершится путешествие у Исаакиевского собора, на смотровую площадку которого вы сможете подняться после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые приехал в Санкт-Петербург и хочет увидеть его парадное лицо, и горожанам, желающих вырваться из рутины и полюбоваться родным городом.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает 4 остановки с выходами для фотографий
  • Экскурсия проходит на автомобиле KIA Sportage 2018 г.в. (мой стаж вождения — 16 лет)
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!
О Петербурге с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Любовь. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Окончила СПБГУ и курсы повышения квалификации по специальности «Экскурсовод по Санкт-Петербургу». С радостью поделюсь с вами любовью к нашему чудесному городу и накопленными знаниями!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Заказывала экскурсию для папы с женой . Дарили на день рождения в рамках поездки.
Остались очень довольны,Любовь очень пунктуальна ,рассказчик очень хороший. Экскурсовод очень любит город и интересно рассказывает.
7 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Обзорно и познавательно. За 2 часа обо всем. Гид рассказывает интересно, владеет различной информацией. Видно, что человек влюблен в свой город, и делится с нами своими знаниями и любовью к городу. Нам экскурсия понравилась.
16 февраля 2020
Были в Петербурге 1 день. Заказали экскурсию по городу. Получили не просто общее представление о городе, но и прекрасный рассказ от жителя города с любовью. Спасибо огромное за интересную и подробную экскурсию!
12 февраля 2020
Огромное спасибо за экскурсию, за общение. Гид выше всех похвал!!! СПАСИБО!!!
Светлана
27 января 2020
Экскурсией я довольна. Любовь хороший, знающий рассказчик и умелый водитель. Мы поездили по значимым местам города, останавливались, немного гуляли. Машина удобная, комфортная. Любовь забрала меня из отеля и подвезла потом , по моей просьбе, к музею.
13 января 2020
Отличная экскурсия! Гид учла, что были дети и максимально адаптировала экскурсию, чтоб она была всем интересна! Рекомендуем!
10 января 2020
Любовь очень профессиональный гид и в плане знаний, и в умении их донести. Очень чутко подстраивается под любую ситуацию (погоду, самочувствие гостей, их знание/незнание, дорожную ситуацию....), поэтому экскурсия получается яркой, запоминающейся и познавательной.
6 января 2020
Побывали на экскурсии по достопримечательностям Санкт-Петербурга, по началу идея утренней экскурсии казалась нам неоднозначной, но после 10 минут и начала самого путешествия в историю Петербурга, по другому её не назовёшь, все желания уснуть пропали, Любовь полностью погружает в атмосферу города, её рассказы интересны, не такие, как в школьных учебниках, информация доступна и понятна. Сомнений нет, это прекрасная экскурсия.
3 января 2020
Нам все понравилось, все без задержек, хорошая подача информации,
Учитывая, что мы были с детьми экскурсия прошла легко!!! Спасибо гиду!
23 ноября 2019
Отличный способ открыть для себя Петербург! В содержании экскурсии все то, что хотелось бы знать на первых порах. Любовь очень интересно и нескучно подаёт информацию! Способ передвижения как раз для холодного времени года) Мы в восторге!
Ещё 6 отзывов

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