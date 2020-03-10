16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие сквозь века

Вы проедете по главной городской магистрали — Невскому проспекту — и узнаете, где покоится великий Кутузов. Рассмотрите кораблик на шпиле Адмиралтейства и увидите самую большую историческую площадь Европы — Дворцовую. Я раскрою, на кого похож ангел на Александровской колонне и почему горожане так ее боялись. Следом вы прокатитесь по Дворцовой набережной, отыщете самое широкое место Невы и узнаете, как появился Эрмитаж и почему Эрмитажный театр был построен специально для Екатерины II.

Я покажу место, где погиб царь-освободитель Александр II и был зажжен первый в стране Вечный огонь. Далее вы услышите о самом мистическом дворце города — Михайловском замке — и увидите Амура и Психею в Летнем саду. Проедете по первой городской площади, встретитесь со знаменитой Авророй и оцените мощь Петропавловской крепости.

Важные места и знаменитые люди

Вы остановитесь на Стрелке Васильевского острова, посмотрите на Академгородок и узнаете о создателе водородной бомбы и первом нобелевском лауреате России. Проезжая по Сенатской площади, вспомните восстание декабристов и помашете Медному всаднику. Завершится путешествие у Исаакиевского собора, на смотровую площадку которого вы сможете подняться после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые приехал в Санкт-Петербург и хочет увидеть его парадное лицо, и горожанам, желающих вырваться из рутины и полюбоваться родным городом.