Петербург сквозь века: обзорная экскурсия

Отправиться в путешествие по трём столетиям Северной столицы
Петербург может быть разным — и вы в этом убедитесь.

Вы увидите самые великолепные площади и мосты, величественные здания и дворцы, места, неразрывно связанные с величайшими людьми Российской империи. А ещё вам откроется непарадный город нищих, воров и проституток. Каким бы он ни был — Петербург точно не оставит вас равнодушным!
Петербург сквозь века: обзорная экскурсия
Петербург сквозь века: обзорная экскурсия
Петербург сквозь века: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
25
янв26
янв1
фев2
фев8
фев9
фев15
фев
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворцовую площадь и Зимний дворец, которые видели множество знаменательных событий — от торжественных парадов до революционных бурь
  • стрелку Васильевского острова — визитную карточка Санкт-Петербурга
  • Петропавловскую крепость — место, где в 1703 году было положено начало будущей столицы
  • величественный крейсер Аврора — символ революции
  • созвездие роскошных соборов: Исаакиевский, Казанский и Спас на Крови
  • Невский проспект, Дом Зингера и магазин купцов Елисеевых
  • а ещё — дворцы, памятники, мосты, набережные и многое другое!

И узнаете:

  • как строился и развивался город
  • где и как жил царь Пётр I и какие странные привычки у него были
  • почему никто не хотел жить в новой столице
  • где были убиты двое из российских императоров
  • о небывалых масштабах коррупции в царской России
  • о самых злачных районах имперской столицы
  • как город выживал в блокаду

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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