Петербург может быть разным — и вы в этом убедитесь.
Вы увидите самые великолепные площади и мосты, величественные здания и дворцы, места, неразрывно связанные с величайшими людьми Российской империи. А ещё вам откроется непарадный город нищих, воров и проституток. Каким бы он ни был — Петербург точно не оставит вас равнодушным!
Вы увидите самые великолепные площади и мосты, величественные здания и дворцы, места, неразрывно связанные с величайшими людьми Российской империи. А ещё вам откроется непарадный город нищих, воров и проституток. Каким бы он ни был — Петербург точно не оставит вас равнодушным!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворцовую площадь и Зимний дворец, которые видели множество знаменательных событий — от торжественных парадов до революционных бурь
- стрелку Васильевского острова — визитную карточка Санкт-Петербурга
- Петропавловскую крепость — место, где в 1703 году было положено начало будущей столицы
- величественный крейсер Аврора — символ революции
- созвездие роскошных соборов: Исаакиевский, Казанский и Спас на Крови
- Невский проспект, Дом Зингера и магазин купцов Елисеевых
- а ещё — дворцы, памятники, мосты, набережные и многое другое!
И узнаете:
- как строился и развивался город
- где и как жил царь Пётр I и какие странные привычки у него были
- почему никто не хотел жить в новой столице
- где были убиты двое из российских императоров
- о небывалых масштабах коррупции в царской России
- о самых злачных районах имперской столицы
- как город выживал в блокаду
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой гидов проводим увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и его пригородам как индивидуальные, так и групповые. Если вы,Задать вопрос
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