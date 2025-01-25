Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

читать дальше как и мы, любите живую историю, хотите узнать Петербург, пройтись по местам, о которых не пишут в путеводителях, прокачать свои знания по истории и при этом не умереть от бесконечных имён архитекторов, инженеров, названий фабрик, техник живописи, архитектурных стилей и прочего, тогда нам по пути!

Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой гидов проводим увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и его пригородам как индивидуальные, так и групповые. Если вы,