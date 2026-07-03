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Юлия Сердечно благодарим Дмитрия за интересную и познавательную экскурсию!

Хотелось бы отметить энциклопедические знания экскурсовода, развёрнутые ответы на все наши вопросы и увлекательные нюансы о разных памятниках. Обязательно вернёмся и будем рекомендовать друзьям и коллегам! ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дина очень классная пешая экскурсия. погода нас подвела, но мы не сдались и прошли по всем запланированным местам. спасибо за впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Замечательная экскурсия с гидом Дмитрием. Были с двумя детьми. Экскурсия прошла неспешно, комфортно для детей и взрослых. Особое спасибо за терпение. Очень понравился маршрут, много интересных фактов. С удовольствием будем обращаться ещё! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виктория Экскурсия была посто великолепная. Спасибо Дмитрию, слушали его с огромный удовольствием. Время пролетело незаметно.

Узнали очень много нового. Рекомендуем данную экскурсию, особенно с Дмитрием. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мария Экскурсия понравилась. она у нас получилась индивидуальная (были с мамой вдвоем). Гид интересно рассказывал. Единственное, иногда отвлекался на разные мелочи и нюансы, и мы могли подолгу стоять на одном месте. С одной стороны - это плюс)но было холодно и стоять долго на одном месте было некомфортно. Но вцелом рассказ был емкий, насыщенный и интересный. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет