Санкт-Петербург - настоящий музей 🖼 под открытым небом. Здесь каждая площадь, улица и дом являются шедеврами, наполненными историей 📖. Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с главными достопримечательностями 🏛️ города: архитектурными памятниками, изящными мостами и набережными, величественными дворцами и соборами.

Мы узнаем об истории основания и строительства Северной столицы ⭐️, о быте и нравах её обитателей. Прогуляемся по центральной улице нашего города - Невскому проспекту. Увидим уникальные православные храмы: Казанский собор и Спас-на-Крови, представляющие собой шедевры архитектуры.

Посетим площадь Искусств, где располагается Русский музей. Увидим таинственный Михайловский замок 🏰, в котором живёт призрак одного из российских императоров. Очутимся в самом сердце нашего города, на Дворцовой площади, получившей своё название в честь Зимнего дворца - бывшей резиденции российских императоров, в которой сейчас располагается самый крупный музей в России - Эрмитаж.