Елизавета Г.
Елизавета Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Пешком по Петербургу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Пешком по Петербургу
Пешком по Петербургу

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Елисеевский универмаг
  • площадь Искусств
  • Михайловский замок
  • Спас-на-Крови
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
Санкт-Петербург - настоящий музей 🖼 под открытым небом. Здесь каждая площадь, улица и дом являются шедеврами, наполненными историей 📖. Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с главными достопримечательностями 🏛️ города: архитектурными памятниками, изящными мостами и набережными, величественными дворцами и соборами.
Мы узнаем об истории основания и строительства Северной столицы ⭐️, о быте и нравах её обитателей. Прогуляемся по центральной улице нашего города - Невскому проспекту. Увидим уникальные православные храмы: Казанский собор и Спас-на-Крови, представляющие собой шедевры архитектуры.
Посетим площадь Искусств, где располагается Русский музей. Увидим таинственный Михайловский замок 🏰, в котором живёт призрак одного из российских императоров. Очутимся в самом сердце нашего города, на Дворцовой площади, получившей своё название в честь Зимнего дворца - бывшей резиденции российских императоров, в которой сейчас располагается самый крупный музей в России - Эрмитаж.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Площадь Островского, у памятника Екатерине II
    Место завершения
    🏁 Исаакиевская площадь
    Пешком по Петербургу
    Пешком по Петербургу

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елизавета Г.
    Елизавета Г.
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