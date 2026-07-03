Для первого знакомства с Петербургом наш маршрут идеален! Для повторных встреч с городом также интересен.
Вы увидите главные питерские символы: Невский, Исаакий, Фонтанку и Неву, Зимний дворец и Михайловский замок, Медного всадника и Чижика-Пыжика.
Откроете для себя блистательную эпоху 18–19 веков и узнаете, с чего начиналось строительство Северной столицы.
Вы увидите главные питерские символы: Невский, Исаакий, Фонтанку и Неву, Зимний дворец и Михайловский замок, Медного всадника и Чижика-Пыжика.
Откроете для себя блистательную эпоху 18–19 веков и узнаете, с чего начиналось строительство Северной столицы.
Описание экскурсии
- Медный всадник — знаменитый памятник Петру I, подаренный городу Екатериной II
- Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга
- Адмиралтейство — одно из самых узнаваемых зданий города
- Набережная Невы и Дворцовый мост — отсюда хорошо видны стрелка Васильевского острова, Кунсткамера и Ростральные колонны
- Дворцовая площадь и Зимний дворец — главная площадь Петербурга с Александровской колонной по центру
- Атланты и Зимняя канавка — знаменитые статуи и одно из самых уютных местечек города
- Миллионная улица с роскошными домами и дворцами 19 века
- Марсово поле — место, которое помнит империю и революцию
- Набережная Фонтанки и Михайловский замок, где был убит Павел I
- Чижик-Пыжик — самый маленький памятник Северной столицы
- Екатерининская площадь и дом купцов Елисеевых — место пересечения Невского проспекта и Малой Садовой и знаменитый магазин
На прогулке:
- Рассмотрим Медного всадника и увидим то, что скрыто от посторонних глаз
- Найдём фигуру архитектора Огюста Монферрана в неожиданном месте
- Посчитаем, сколько было Исаакиевских соборов
- Выясним, какого цвета на самом деле был Зимний дворец
- Отыщем главную изюминку Александровской колонны
- Поймём, что нужно сделать, чтобы из крестьянина превратиться в самого богатого купца Петербурга 19 века
- Загадаем желание у гигантских Атлантов и у крошечного Чижика-Пыжика
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Детский (до 12 лет)
|1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 361 туриста
Люблю изучать город и открывать новые локации. Я и гиды из моей команды с удовольствием покажем Вам Петербург и его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сердечно благодарим Дмитрия за интересную и познавательную экскурсию!
Хотелось бы отметить энциклопедические знания экскурсовода, развёрнутые ответы на все наши вопросы и увлекательные нюансы о разных памятниках. Обязательно вернёмся и будем рекомендовать друзьям и коллегам! ❤️
Хотелось бы отметить энциклопедические знания экскурсовода, развёрнутые ответы на все наши вопросы и увлекательные нюансы о разных памятниках. Обязательно вернёмся и будем рекомендовать друзьям и коллегам! ❤️
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очень классная пешая экскурсия. погода нас подвела, но мы не сдались и прошли по всем запланированным местам. спасибо за впечатления!
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Е
Замечательная экскурсия с гидом Дмитрием. Были с двумя детьми. Экскурсия прошла неспешно, комфортно для детей и взрослых. Особое спасибо за терпение. Очень понравился маршрут, много интересных фактов. С удовольствием будем обращаться ещё!
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Экскурсия была посто великолепная. Спасибо Дмитрию, слушали его с огромный удовольствием. Время пролетело незаметно.
Узнали очень много нового. Рекомендуем данную экскурсию, особенно с Дмитрием.
Узнали очень много нового. Рекомендуем данную экскурсию, особенно с Дмитрием.
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Экскурсия понравилась. она у нас получилась индивидуальная (были с мамой вдвоем). Гид интересно рассказывал. Единственное, иногда отвлекался на разные мелочи и нюансы, и мы могли подолгу стоять на одном месте. С одной стороны - это плюс)но было холодно и стоять долго на одном месте было некомфортно. Но вцелом рассказ был емкий, насыщенный и интересный.
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А
Мне очень понравилась экскурсия! Екатерина очень милая и общительная девушка. На все заданные вопросы в течение экскурсии отвечала, давала время на фото и помогала сфотографироваться. Сама экскурсия интересная, для первого раза очень хороший вариант. Рекомендую!
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