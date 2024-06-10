Обводный канал: проходные дворы, Сименс и «Рижский бальзам»

Открыть для себя атмосферный кусочек Петербурга с интересной историей - на групповой прогулке
Приглашаю прогуляться со мной по Семенцам, что в районе Обводного канала.

Это место — настоящий двигатель Петербурга: первая электростанция, газгольдеры, обеспечивавшие до 70% уличного освещения всего города! А ещё здесь самые интересные проходные дворы.

Мы вспомним Сименса и его связь с районом, легендарный «Рижский бальзам», Леонида Красина и много чего/кого ещё.
Обводный канал: проходные дворы, Сименс и «Рижский бальзам»
Обводный канал: проходные дворы, Сименс и «Рижский бальзам»
Обводный канал: проходные дворы, Сименс и «Рижский бальзам»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Проходные дворы, где можно сделать потрясающие антуражные фотографии
  • Первая электростанция России
  • Газгольдеры
  • Место, где были расквартированы гвардейские Семёновский и Егерский полки
  • И многое другое

Вы узнаете:

  • Откуда началось электрическое освещение в России
  • Как освещали улицы до электрической эпохи
  • Где в Петербурге делали «Рижский бальзам»
  • Как и где жили работники предприятий той эпохи
  • И при чём тут Леонид Красин

Организационные детали

Экскурсия понравится, прежде всего, взрослым, которые любят ходить пешком:)

в понедельник в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Фрунзенская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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