Приглашаю прогуляться со мной по Семенцам, что в районе Обводного канала.
Это место — настоящий двигатель Петербурга: первая электростанция, газгольдеры, обеспечивавшие до 70% уличного освещения всего города! А ещё здесь самые интересные проходные дворы.
Мы вспомним Сименса и его связь с районом, легендарный «Рижский бальзам», Леонида Красина и много чего/кого ещё.
Это место — настоящий двигатель Петербурга: первая электростанция, газгольдеры, обеспечивавшие до 70% уличного освещения всего города! А ещё здесь самые интересные проходные дворы.
Мы вспомним Сименса и его связь с районом, легендарный «Рижский бальзам», Леонида Красина и много чего/кого ещё.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Проходные дворы, где можно сделать потрясающие антуражные фотографии
- Первая электростанция России
- Газгольдеры
- Место, где были расквартированы гвардейские Семёновский и Егерский полки
- И многое другое
Вы узнаете:
- Откуда началось электрическое освещение в России
- Как освещали улицы до электрической эпохи
- Где в Петербурге делали «Рижский бальзам»
- Как и где жили работники предприятий той эпохи
- И при чём тут Леонид Красин
Организационные детали
Экскурсия понравится, прежде всего, взрослым, которые любят ходить пешком:)
в понедельник в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Фрунзенская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Николай, я лицензированный гид. Вырос в Петербурге, живу в нём и очень его люблю. С радостью делюсь своими знаниями о городе и его окрестностях. Присоединяйтесь к моим авторским экскурсиям, будет интересно!Задать вопрос
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