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Приглашаю прогуляться со мной по Семенцам, что в районе Обводного канала.



Это место — настоящий двигатель Петербурга: первая электростанция, газгольдеры, обеспечивавшие до 70% уличного освещения всего города! А ещё здесь самые интересные проходные дворы.



Мы вспомним Сименса и его связь с районом, легендарный «Рижский бальзам», Леонида Красина и много чего/кого ещё.