В уютном маленьком автобусе 🚌 мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы увидеть совершенно иной Петербург, сияющий в своем величии, и сумрачно мерцающий, в своих трагедиях. Мы увидим, как начиналось первое уличное освещение в нашей стране и, как оно стало лучшим в мире, входящем ныне в книгу рекордов Гиннеса. В ночном великолепии мы увидим:• Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;

Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе;

Дворцы Перовской эпохи: Летний, Меншиковский, Кикины палаты;

Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский;

Екатерининские дворцы и эрмитажи;

Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного императора Павла Первого;

Роскошные площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью;

Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;

Мы увидим место рождения Столицы ⭐️ Российской империи — Петропавловскую крепость и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки:• у Смольного собора;

у музея фонарей под открытым небом;

у крейсера Аврора;

на Дворцовой площади;

у сфинксов на Университетской набережной.

После завершения позднего путешествия для гостей, проживающих в районе исторического центра Петербурга возможна доставка до отеля. (Нет доставки на Васильевский остров 🏝️ и Петроградскую сторону).