В уютном маленьком автобусе 🚌 мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы увидеть совершенно иной Петербург, сияющий в своем величии, и сумрачно мерцающий, в своих трагедиях. Мы увидим, как начиналось первое уличное освещение в нашей стране и, как оно стало лучшим в мире, входящем ныне в книгу рекордов Гиннеса. В ночном великолепии мы увидим:• Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;
Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский;
Екатерининские дворцы и эрмитажи;
Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного императора Павла Первого;
Роскошные площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью;
Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;
Мы увидим место рождения Столицы ⭐️ Российской империи — Петропавловскую крепость и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки:• у Смольного собора;
у музея фонарей под открытым небом;
у крейсера Аврора;
на Дворцовой площади;
у сфинксов на Университетской набережной.
После завершения позднего путешествия для гостей, проживающих в районе исторического центра Петербурга возможна доставка до отеля. (Нет доставки на Васильевский остров 🏝️ и Петроградскую сторону).
Что входит
артистичный гид, любящий свое дело
поездка на комфортабельном микроавтобусе через центр Петербурга
увлекательный рассказ
доступ к основным достопримечательностям на маршруте
не менее 5 остановок по маршруту следования
обратный трансфер в пределах исторического центра города.
Что не входит
личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
осмотр достопримечательностей изнутри.
Начало
🚩 Cт. м. Гостиный Двор, Садовая ул. 17
Место завершения
🏁 м. Гостиный двор или ваш отель (в историческом центре, левый берег Невы). НЕТ ДОСТАВКИ на Васильевский остров, Петроградскую и Выборгскую стороны.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.