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Сияние ночного Петербурга

Валерий О.
Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга
На Петербург опускается ночь, и архитектурно-художественная подсветка превращает город-музей в театр, в декорациях которого вот-вот начнётся исторический спектакль, героями которого будут императоры и графы, архитекторы и скульпторы, купцы и жандармы, дворники и кучера.

И фурманщики-зажигатели, так называли первых полицейских фонарщиков петровской столицы ⭐️, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Сияние ночного Петербурга
Сияние ночного Петербурга

Что вы увидите

  • Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки
  • Мосты Петербурга
  • Дворцы: Летний, Меншиковский, Кикины палаты
  • Дворцы: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский
  • Михайловский замок
  • Площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью
  • Соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер Аврора
В уютном маленьком автобусе 🚌 мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы увидеть совершенно иной Петербург, сияющий в своем величии, и сумрачно мерцающий, в своих трагедиях. Мы увидим, как начиналось первое уличное освещение в нашей стране и, как оно стало лучшим в мире, входящем ныне в книгу рекордов Гиннеса. В ночном великолепии мы увидим:• Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;
  • Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе;
  • Дворцы Перовской эпохи: Летний, Меншиковский, Кикины палаты;
  • Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский;
  • Екатерининские дворцы и эрмитажи;
  • Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного императора Павла Первого;
  • Роскошные площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью;
  • Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;
  • Мы увидим место рождения Столицы ⭐️ Российской империи — Петропавловскую крепость и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки:• у Смольного собора;
  • у музея фонарей под открытым небом;
  • у крейсера Аврора;
  • на Дворцовой площади;
  • у сфинксов на Университетской набережной.
  • После завершения позднего путешествия для гостей, проживающих в районе исторического центра Петербурга возможна доставка до отеля. (Нет доставки на Васильевский остров 🏝️ и Петроградскую сторону).
Что входит
  • артистичный гид, любящий свое дело
  • поездка на комфортабельном микроавтобусе через центр Петербурга
  • увлекательный рассказ
  • доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • не менее 5 остановок по маршруту следования
  • обратный трансфер в пределах исторического центра города.
Что не входит
  • личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • осмотр достопримечательностей изнутри.
Начало
🚩 Cт. м. Гостиный Двор, Садовая ул. 17
Место завершения
🏁 м. Гостиный двор или ваш отель (в историческом центре, левый берег Невы). НЕТ ДОСТАВКИ на Васильевский остров, Петроградскую и Выборгскую стороны.
Сияние ночного Петербурга
Сияние ночного Петербурга
Сияние ночного Петербурга
Сияние ночного Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валерий О.
Валерий О.
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