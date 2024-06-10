Не будет преувеличением сказать, что вдоль берегов Обводного канала в разное время творилась история в масштабах целой страны.
Приглашаю прогуляться в стороне от величественных дворцов и проспектов, чтобы познакомиться с гражданской и промышленной архитектурой в огромном её разнообразии. Интересные истории тоже будут: об императоре и воре-неудачнике, водке, коммунизме и не только!
Приглашаю прогуляться в стороне от величественных дворцов и проспектов, чтобы познакомиться с гражданской и промышленной архитектурой в огромном её разнообразии. Интересные истории тоже будут: об императоре и воре-неудачнике, водке, коммунизме и не только!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Многие петербуржцы не жалуют набережную Обводного канала, считая это место мрачным и зловещим. Здесь некогда селились люди, не знавшие лоска и сытости парадного Петербурга. Но это не значит, что сегодня этот район стоит обходить стороной!
Факты, мифы и легенды
- Мы побываем на месте, где когда-то находилось старейшее кладбище Петербурга.
- Увидим два храма (неповторимой красоты и уникальной истории), которые строились не для китча, а для простых людей.
- Убедимся в существовании ступенек, ведущих в «никуда».
- Поговорим о становлении промышленности в Санкт-Петербурге на примере нескольких заводов.
- Обсудим, почему не получилось построить коммунизм в отдельно взятом доме.
- Выясним судьбу предприятия, которое было главным поставщиком водки к императорскому столу.
Самое интересное на маршруте
- Крестовоздвиженский собор — один из старейших храмов Петербурга, сохранившийся до наших дней
- Воссозданная из руин Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — образец неорусского стиля
- Царскосельский железнодорожный мост — первый из подобных мостов в Российской империи
- Газгольдеры для городского освещения и первая в Петербурге электрическая станция
- Комплекс заводов — главных поставщиков водки к столу царской семьи
- Универмаг «Фрунзенский» — образец переходного стиля от конструктивизма к сталинскому неоклассицизму
- Скотопригонный двор — пример промышленного классицизма
Организационные детали
- Экскурсия не подходит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Прогулка займёт 2 часа и будет полностью пешеходной (без возможности посидеть-передохнуть).
- Детям до 16 лет не рекомендуется
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Обводный канал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 44 туристов
В Санкт-Петербурге я живу с 2008 года. Так сложилось, что большую часть этих лет я прожил в центре города. Мой искренний интерес к истории города всегда провоцировал меня на экскурсииЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
10%
Групповая
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
32002 880₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1100935₽ за человека