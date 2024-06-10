Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 44 туристов

читать дальше для друзей и знакомых. В какой-то момент близкие друзья посоветовали мне развивать навык гида в более профессиональном ключе и превратить его в своё дело. За эти годы я научился разбираться в архитектуре, временном и событийном контексте тех или иных мест. На экскурсиях я рассказываю живым языком, стараясь минимизировать академическую лексику. Очень люблю, когда слушатели задают вопросы. А если ответ мне неизвестен заранее, мы вместе ищем его на просторах интернета.

В Санкт-Петербурге я живу с 2008 года. Так сложилось, что большую часть этих лет я прожил в центре города. Мой искренний интерес к истории города всегда провоцировал меня на экскурсии