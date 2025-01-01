Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Получить общее представление о визитных карточках города и познакомиться с шедеврами музея-легенды
Приготовьтесь к встрече с главными «брендами» города на Неве. Проезжая по центральным улицам, площадям и набережным, вы оцените красоту парадного Петербурга. Интересные факты о достопримечательностях вам расскажет наш гид. А после мы передадим вас сотруднику Эрмитажа, который проведёт для вас экскурсию по залам музея. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
Обзорная экскурсия по городу (2 часа). Вы познакомитесь с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Северной столицы. Проследите ключевые вехи в её прошлом — от основания до наших дней. Узнаете историю названия главных проспектов, улиц и площадей. Откроете интересные факты о строительстве величественных соборов. А также услышите о легендарных дворцах имперской столицы.
В нашей программе: храм Спаса на Крови, Марсово поле, Летний сад, Зимний дворец, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, Петропавловская крепость (без посещения Заячьего острова) и многое другое. Все достопримечательности осматриваются только снаружи (за исключением Зимнего дворца, в котором у вас будет экскурсия по Эрмитажу).
Экскурсионные остановки: Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади (возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации).
Экскурсия по Эрмитажу (1 час — с местным гидом, 1 час — самостоятельный осмотр). Вы пройдёте по парадным залам Зимнего дворца и перенесётесь во времена, когда он был главной императорской резиденцией. Вам расскажут об истории Эрмитажа и формировании его коллекции, которая сегодня насчитывает 3,5 миллиона экспонатов. Вы осмотрите полотна да Винчи, Рембрандта и других великих мастеров, а также увидите артефакты Древнего Египта, мраморные скульптуры Античности и множество других бесценных произведений искусства.
Завершение экскурсии — в Зимнем дворце.
Организационные детали
В стоимость программы включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, входной билет с экскурсией в Эрмитаже
Экскурсию в музее для вас проведёт местный сотрудник, на обзорной вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 12:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Льготная категория рф: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет), школьники с 14
2800 ₽
Взрослый
2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5865 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице!
Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Было всё классно, Дмитрий очень интересно рассказывал про город и достопримечательности, было весело и познавательно, интересно и приятно слушать.
+2
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Наталия
Экскурсия понравилась. Была небольшая заминка при распределении путешественников по группам, но все получилось быстро и наш автобус поехал по маршруту. Экскурсовод отвечала на вопросы, если они появлялись у путешественников, грамотно, четко и профессионально. Спасибо за предоставленное небольшое путешествие. Рекомендую.
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Л
Любовь
Замечательный экскурсовод с интересной фамилией Барон. Увлеченный человек, интересный рассказчик. В Эрмитаже тоже повезло с экскурсоводом. Было очень интересно. И экскурсия длилась на полчаса дольше запланированного времени. Рекомендую
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Юлия
Добрый день! Прекрасная обзорная экскурсия, Изабелла всё интересно рассказала, было легко слушать, познавательно. Маршрут отличный! Восторг!!! Рекомендую всем желающим!!! 🌤️
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Анатолий
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Эмиля, очень внятно и замечательно, всё рассказала! Я очень доволен вашей организацией, и самой экскурсией!
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О
Ольга
Очень гармонично продумано, чтобы не совсем утомиться и посмотреть лучшие достопримечательности Петербурга. Спасибо! Всем рекомендую!
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