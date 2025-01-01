Приготовьтесь к встрече с главными «брендами» города на Неве. Проезжая по центральным улицам, площадям и набережным, вы оцените красоту парадного Петербурга. Интересные факты о достопримечательностях вам расскажет наш гид. А после мы передадим вас сотруднику Эрмитажа, который проведёт для вас экскурсию по залам музея. Путешествие проходит в группе до 45 человек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по городу (2 часа). Вы познакомитесь с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Северной столицы. Проследите ключевые вехи в её прошлом — от основания до наших дней. Узнаете историю названия главных проспектов, улиц и площадей. Откроете интересные факты о строительстве величественных соборов. А также услышите о легендарных дворцах имперской столицы.

В нашей программе: храм Спаса на Крови, Марсово поле, Летний сад, Зимний дворец, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, Петропавловская крепость (без посещения Заячьего острова) и многое другое. Все достопримечательности осматриваются только снаружи (за исключением Зимнего дворца, в котором у вас будет экскурсия по Эрмитажу).

Экскурсионные остановки: Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади (возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации).

Экскурсия по Эрмитажу (1 час — с местным гидом, 1 час — самостоятельный осмотр). Вы пройдёте по парадным залам Зимнего дворца и перенесётесь во времена, когда он был главной императорской резиденцией. Вам расскажут об истории Эрмитажа и формировании его коллекции, которая сегодня насчитывает 3,5 миллиона экспонатов. Вы осмотрите полотна да Винчи, Рембрандта и других великих мастеров, а также увидите артефакты Древнего Египта, мраморные скульптуры Античности и множество других бесценных произведений искусства.

Завершение экскурсии — в Зимнем дворце.

Организационные детали