Получить общее представление о визитных карточках города и познакомиться с шедеврами музея-легенды
А после мы передадим вас в бережные руки сотрудника Эрмитажа, который проведёт для вас экскурсию по залам музея. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по городу (2 часа). Вы познакомитесь с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Северной столицы. Проследите ключевые вехи в её прошлом — от основания до наших дней. Узнаете историю названия главных проспектов, улиц и площадей. Откроете интересные факты о строительстве величественных соборов. А также услышите о легендарных дворцах имперской столицы.
В нашей программе: храм Спаса на Крови, Марсово поле, Летний сад, Зимний дворец, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, Петропавловская крепость (без посещения Заячьего острова) и многое другое. Все достопримечательности осматриваются только снаружи (за исключением Зимнего дворца, в котором у вас будет экскурсия по Эрмитажу).
Экскурсионные остановки: Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади (возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации).
Экскурсия по Эрмитажу (1 час — с местным гидом, 1 час — самостоятельный осмотр). Вы пройдёте по парадным залам Зимнего дворца и перенесётесь во времена, когда он был главной императорской резиденцией. Вам расскажут об истории Эрмитажа и формировании его коллекции, которая сегодня насчитывает 3,5 миллиона экспонатов. Вы осмотрите полотна да Винчи, Рембрандта и других великих мастеров, а также увидите артефакты Древнего Египта, мраморные скульптуры Античности и множество других бесценных произведений искусства.
Завершение экскурсии — в Зимнем дворце.
Организационные детали
- В стоимость программы включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, входной билет с экскурсией в Эрмитаже
- Экскурсию в музее для вас проведёт местный сотрудник, на обзорной вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.