Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)

Получить общее представление о визитных карточках города и познакомиться с шедеврами музея-легенды

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Приготовьтесь к встрече с главными «брендами» города на Неве. Проезжая по центральным улицам, площадям и набережным, вы оцените красоту парадного Петербурга. Интересные факты о достопримечательностях вам расскажет наш гид.

А после мы передадим вас в бережные руки сотрудника Эрмитажа, который проведёт для вас экскурсию по залам музея. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по городу (2 часа). Вы познакомитесь с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Северной столицы. Проследите ключевые вехи в её прошлом — от основания до наших дней. Узнаете историю названия главных проспектов, улиц и площадей. Откроете интересные факты о строительстве величественных соборов. А также услышите о легендарных дворцах имперской столицы.

В нашей программе: храм Спаса на Крови, Марсово поле, Летний сад, Зимний дворец, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевская площадь, Сенатская площадь, Петропавловская крепость (без посещения Заячьего острова) и многое другое. Все достопримечательности осматриваются только снаружи (за исключением Зимнего дворца, в котором у вас будет экскурсия по Эрмитажу).

Экскурсионные остановки: Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади (возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации).

Экскурсия по Эрмитажу (1 час — с местным гидом, 1 час — самостоятельный осмотр). Вы пройдёте по парадным залам Зимнего дворца и перенесётесь во времена, когда он был главной императорской резиденцией. Вам расскажут об истории Эрмитажа и формировании его коллекции, которая сегодня насчитывает 3,5 миллиона экспонатов. Вы осмотрите полотна да Винчи, Рембрандта и других великих мастеров, а также увидите артефакты Древнего Египта, мраморные скульптуры Античности и множество других бесценных произведений искусства.

Завершение экскурсии — в Зимнем дворце.

Организационные детали

  • В стоимость программы включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, входной билет с экскурсией в Эрмитаже
  • Экскурсию в музее для вас проведёт местный сотрудник, на обзорной вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дворцовая площадь
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