Мы совершим тур по исторической колыбели нашего города, проходящей через основные достопримечательности 🏛️, увидим воплощение великих идей Петра I в уникальных памятниках и великолепных зданиях. Пышное наследие Екатерины Великой не оставит нас равнодушными.
Революционные бури закрутятся и засвистят над нашими головами. Мы побываем в самых интересных местах нашего великого города от момента его становления до недавнего советского прошлого и современности Санкт-Петербурга со всеми присущими ему контрастами.
Что входит
Услуги гида
Транспорт.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.