Мы совершим тур по исторической колыбели нашего города, проходящей через основные достопримечательности 🏛️, увидим воплощение великих идей Петра I в уникальных памятниках и великолепных зданиях. Пышное наследие Екатерины Великой не оставит нас равнодушными.

Революционные бури закрутятся и засвистят над нашими головами. Мы побываем в самых интересных местах нашего великого города от момента его становления до недавнего советского прошлого и современности Санкт-Петербурга со всеми присущими ему контрастами.