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Петербург — Петроград — Ленинград: три имени, одна судьба

4
3 отзыва
Елена С.
Елена С. – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальный тур по исторической колыбели города, проходящей через основные достопримечательности 🏛️.

Вы увидите воплощение великих идей Петра I в уникальных памятниках и великолепных зданиях.

Революционные бури закрутятся и засвистят над нашими головами.

Вы побываете в самых интересных местах великого города от момента его становления до недавнего советского прошлого и современности Санкт-Петербурга со всеми присущими ему контрастами.

Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Исаакиевский собор, Зимний дворец, Марсово поле и прочее.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Петербург — Петроград — Ленинград: три имени, одна судьба
Петербург — Петроград — Ленинград: три имени, одна судьба

Что вы увидите

  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Эрмитаж
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор и др.
Мы совершим тур по исторической колыбели нашего города, проходящей через основные достопримечательности 🏛️, увидим воплощение великих идей Петра I в уникальных памятниках и великолепных зданиях. Пышное наследие Екатерины Великой не оставит нас равнодушными.
Революционные бури закрутятся и засвистят над нашими головами. Мы побываем в самых интересных местах нашего великого города от момента его становления до недавнего советского прошлого и современности Санкт-Петербурга со всеми присущими ему контрастами.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Петербург — Петроград — Ленинград: три имени, одна судьба
Петербург — Петроград — Ленинград: три имени, одна судьба
Петербург — Петроград — Ленинград: три имени, одна судьба
Петербург — Петроград — Ленинград: три имени, одна судьба

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена С.
Елена С.
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3 отзыва оставили туристы

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