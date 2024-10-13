Эта экскурсия поможет вам убедиться, что Петербург — живой организм, и на его теле хранятся следы времени, событий и людей. Я познакомлю вас с историей Петербурга через рассказы о его архитектуре. Вы поймёте, как он жил, менялся и чем отличается от других российских городов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 15:00
Описание экскурсии
- На Сенатской площади мы вспомним трёх российских императоров и поймём, что в различные эпохи одни и те же события нередко оценивают по-разному
- У Исаакиевского собора я расскажу вам о шутках и легендах, которые ходили по городу, и загадках, придуманных местными
- Возле Адмиралтейства поговорим об основании Петербурга и символах, спрятанных в его архитектуре
- На Дворцовой площади обсудим истории Зимнего дворца и убедимся в гениальности людей, создавших город
В конце экскурсии я покажу вам скрытый путь через дворы, которым любят пользоваться петербуржцы.
Организационные детали
Ребёнок до 6 лет включительно может находиться на экскурсии бесплатно. Указывать его как гостя не нужно.
в среду в 15:00, в субботу в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 120 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 289 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Яна, я выпускница исторического факультета Санкт-Петербургского университета и профессиональный гид по Петербургу. Больше 5 лет я вожу экскурсии по городу, 3 года работала штатным экскурсоводом в МузееЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шорохова
13 окт 2024
Яна, спасибо вам огромное, мы остальчи в восторге от экскурсии и очарованы вами на 100% 😍 я впервые видела человека, который с такой любовью и трепетом говорит о городе и его истории
Мы восхищались вами еще ни один день)))
В следующий приезд обязательно вернемся к вам на новую экскурсию 🔥🔥🔥
Мы восхищались вами еще ни один день)))
В следующий приезд обязательно вернемся к вам на новую экскурсию 🔥🔥🔥
Н
Наталья
9 сен 2024
Спасибо огромное Яне, экскурсия прошла на одном дыхании! Рассказала все и даже больше. Узнала очень много нового и интересного. Время пролетело незаметно. Очень познавательно, увлекательно и насыщено. Рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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