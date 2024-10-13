Ш Шорохова

Яна, спасибо вам огромное, мы остальчи в восторге от экскурсии и очарованы вами на 100% 😍 я впервые видела человека, который с такой любовью и трепетом говорит о городе и его истории

Мы восхищались вами еще ни один день)))

В следующий приезд обязательно вернемся к вам на новую экскурсию 🔥🔥🔥