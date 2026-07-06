Представьте: вы на борту уютного катера, вокруг — величественные дворцы и мосты, а под рукой — тёплый плед и бокал игристого.
На целый час вы забудете о заботах и делах и просто насладитесь моментом, пока мимо плывёт парадный Петербург, а в волосах играет ветер.
Отличный вариант для свидания, особенного момента и просто чтобы разнообразить привычный распорядок.
На целый час вы забудете о заботах и делах и просто насладитесь моментом, пока мимо плывёт парадный Петербург, а в волосах играет ветер.
Отличный вариант для свидания, особенного момента и просто чтобы разнообразить привычный распорядок.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Прокатим вас по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. Вы увидите парадный Санкт-Петербург и монументальные набережные, старинные дома, церкви и соборы. Затем вернёмся на Фонтанку.
Организационные детали
- Это водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна
- Катер вмещает до 11 человек, можем провести прогулку для большего количества участников
- На борту есть столик, пледы, зонтики, аудиосистема и бокалы
- С собой можно брать еду и напитки, кроме красных
- Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите спасательные жилеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организовываем прогулки на катерах и теплоходах по Санкт-Петербургу с 2014 года! Наш флот постоянно обновляется и улучшается, но всегда остается выбор катера в аренду под любые запросы! Жаркое солнце или
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