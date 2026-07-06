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По водам Северной столицы на катере

Отвлечься от рутины и насладиться пейзажами Петербурга
Представьте: вы на борту уютного катера, вокруг — величественные дворцы и мосты, а под рукой — тёплый плед и бокал игристого.

На целый час вы забудете о заботах и делах и просто насладитесь моментом, пока мимо плывёт парадный Петербург, а в волосах играет ветер.

Отличный вариант для свидания, особенного момента и просто чтобы разнообразить привычный распорядок.
По водам Северной столицы на катере
По водам Северной столицы на катере
По водам Северной столицы на катере

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Прокатим вас по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. Вы увидите парадный Санкт-Петербург и монументальные набережные, старинные дома, церкви и соборы. Затем вернёмся на Фонтанку.

Организационные детали

  • Это водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна
  • Катер вмещает до 11 человек, можем провести прогулку для большего количества участников
  • На борту есть столик, пледы, зонтики, аудиосистема и бокалы
  • С собой можно брать еду и напитки, кроме красных
  • Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите спасательные жилеты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организовываем прогулки на катерах и теплоходах по Санкт-Петербургу с 2014 года! Наш флот постоянно обновляется и улучшается, но всегда остается выбор катера в аренду под любые запросы! Жаркое солнце или
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дождь и ветер — наши катера с тентом укроют от непогоды или зноя. У нас можно арендовать судно с каютой, на котором очень удобно и комфортно выйти на Финский залив. А ещё у нас есть уютный теплоход, на нём можно провести свадьбу, девичник или мальчишник, фотосессию, вечеринку или любое событие на ваш выбор!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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