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дождь и ветер — наши катера с тентом укроют от непогоды или зноя. У нас можно арендовать судно с каютой, на котором очень удобно и комфортно выйти на Финский залив. А ещё у нас есть уютный теплоход, на нём можно провести свадьбу, девичник или мальчишник, фотосессию, вечеринку или любое событие на ваш выбор!