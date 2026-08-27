Ночная прогулка на развод мостов на электросудах нового поколения

Увидеть символы Санкт-Петербурга в вечерней подсветке и пройти под крыльями мостов
С воды ночной Петербург выглядит иначе, чем с набережной, — особенно торжественно и впечатляюще.

Только представьте: вы плавно скользите по Неве, над вами взлетают пролёты мостов, а вокруг — мириады сверкающих огней. Это один из самых красивых способов познакомиться с душой Северной столицы!
Ночная прогулка на развод мостов на электросудах нового поколения
Ночная прогулка на развод мостов на электросудах нового поколения
Ночная прогулка на развод мостов на электросудах нового поколения

Описание экскурсии

Маршрут

Дворцовая набережная — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Летний сад — Дворцовый мост — Малая Нева — «Лахта-центр» — «Газпром Арена» — Финский залив — стрелка Васильевского острова — Ростральные колонны.

Электросудно «Ломоносов» или «Орешек»

Прогулка на современном и экологичном транспорте без шума, вибраций, запаха топлива. Для гостей на борту:

  • три салона разной категории
  • открытая палуба и панорамные окна
  • ресторан с блюдами в кулинарных традициях российских регионов

Организационные детали

  • С 1 сентября отправление будет от причала Петропавловская крепость (со стороны Мытнинской набережной)
  • В стоимость входит только водная прогулка, питание оплачивается отдельно по меню
  • Если вы путешествуете с детской коляской / инвалидным креслом — предупредите, пожалуйста, заранее
  • На борт нельзя с животными (кроме собак-поводырей), велосипедами, крупногабаритным багажом, своей едой и напитками
  • С вами будет экипаж из нашей команды

ежедневно в 23:45

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый «Стандарт»2000 ₽
Группа от 1 до 4 человек «Бизнес»12 000 ₽
Детский до 5 лет — бесплатноБесплатно
Детский 5–10 лет «Стандарт»1800 ₽
Взрослый «Комфорт»2500 ₽
Детский 5–10 лет «Комфорт»2300 ₽
+1 человек к группе «Бизнес»3000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 22980 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как
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один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

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