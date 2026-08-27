С воды ночной Петербург выглядит иначе, чем с набережной, — особенно торжественно и впечатляюще.
Только представьте: вы плавно скользите по Неве, над вами взлетают пролёты мостов, а вокруг — мириады сверкающих огней. Это один из самых красивых способов познакомиться с душой Северной столицы!
Только представьте: вы плавно скользите по Неве, над вами взлетают пролёты мостов, а вокруг — мириады сверкающих огней. Это один из самых красивых способов познакомиться с душой Северной столицы!
Описание экскурсии
Маршрут
Дворцовая набережная — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Летний сад — Дворцовый мост — Малая Нева — «Лахта-центр» — «Газпром Арена» — Финский залив — стрелка Васильевского острова — Ростральные колонны.
Электросудно «Ломоносов» или «Орешек»
Прогулка на современном и экологичном транспорте без шума, вибраций, запаха топлива. Для гостей на борту:
- три салона разной категории
- открытая палуба и панорамные окна
- ресторан с блюдами в кулинарных традициях российских регионов
Организационные детали
- С 1 сентября отправление будет от причала Петропавловская крепость (со стороны Мытнинской набережной)
- В стоимость входит только водная прогулка, питание оплачивается отдельно по меню
- Если вы путешествуете с детской коляской / инвалидным креслом — предупредите, пожалуйста, заранее
- На борт нельзя с животными (кроме собак-поводырей), велосипедами, крупногабаритным багажом, своей едой и напитками
- С вами будет экипаж из нашей команды
ежедневно в 23:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый «Стандарт»
|2000 ₽
|Группа от 1 до 4 человек «Бизнес»
|12 000 ₽
|Детский до 5 лет — бесплатно
|Бесплатно
|Детский 5–10 лет «Стандарт»
|1800 ₽
|Взрослый «Комфорт»
|2500 ₽
|Детский 5–10 лет «Комфорт»
|2300 ₽
|+1 человек к группе «Бизнес»
|3000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 22980 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Ночная прогулка на развод мостов на электросудах нового поколения»
-
15%
Аудиогид
Магия разводных мостов
Увидеть ночной Петербург с воды и стать свидетелем одного из самых впечатляющих городских ритуалов
Начало: У станции метро «Сенная»
Расписание: ежедневно в 00:00
Завтра в 00:00
29 авг в 00:00
1333 ₽
1568 ₽ за человека
Групповая
Ночной круиз вдоль парадных набережных и разведённых мостов Санкт-Петербурга
Прогулка на теплоходе по Неве и Большой Невке
Начало: На Университетской набережной
Расписание: ежедневно в 00:45
Завтра в 00:45
29 авг в 00:45
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночная водная прогулка к самым известным разводным мостам Петербурга
Увидеть блистательное зрелище и огни города в первых рядах
Начало: У станции метро «Спортивная»
Завтра в 00:00
29 авг в 00:00
от 29 999 ₽ за всё до 6 чел.
-
55%
Групповая
Ночной круиз по Неве и 5 разведённых мостов
Увидеть главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды и в подсветке
Начало: На Синопской набережной
Расписание: ежедневно в 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
1125 ₽
2500 ₽ за человека
2000 ₽ за человека