Эта экскурсия ⛳ будет интересна и взрослым и детям; тем кто уже был в Петербурге и тому кто приехал сюда впервые.

Специально для Вас, за основу экскурсии 🧭 я взяла традиционный маршрут по трем парадным площадям Северной столицы ⭐️ - Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую, кроме того, побываем на месте не сохранившейся площади - Адмиралтейской. В ходе экскурсии вы увидите: Зимний дворец - главную резиденцию российских монархов, комплекс Эрмитажных зданий, Александровскую колонну и Арку Главного штаба, Главное Адмиралтейство, Сенат и Синод, Исаакиевский собор и Медный всадник.

Мы пройдем по главной сухопутной магистрали Петербурга - Невскому проспекту и полюбуемся красавицей Невой - главной улицей нашего города.

Мы восхитимся архитектурным ансамблем Стрелки Васильевского острова.

Увидим сердце города - Петропавловскую крепость, где за гранитным валом крепостных стен взмывает в небо легкая и изящная колокольня Петропавловского собора, увенчанная тонким золотым шпилем и ангелом с крестом.

Мы увидим сохранившиеся до нашего времени здания 18 века, самый короткий канал города, фрагмент дворца где скончался основатель Петербурга, торцевую мостовую, один из первых общественных туалетов 19 столетия. Познакомимся с теми самыми "сторожевыми львами" о которых писал Пушкин. Увидим первый в городе музей 🖼 и многое другое.

В ходе экскурсии мы поговорим о судьбах царей и их родственников, архитекторов и военных. Вспомним о истории 📖 создания дворцов и памятников.

Специально для вас я собрала самую достоверную и проверенную историческую информацию, правдивые исторические анекдоты, городские легенды и даже байки.

История Петербурга полна самых невероятных, трагических и нелепых, забавных и трогательных, спланированных и совершенно случайных событий, в корне изменивших нашу историю.

О некоторых из них мы и будем говорить на экскурсии, "Необычный взгляд на привычные достопримечательности".

Итак, мы поговорим:

о Морской слободе и Морском рынке

о том как обстояли дела с санитарией и гигиеной в первом кабаке на

левобережье

том, кого же в Петербурге сожгли на костре и за что

выясним, где Николай I покупал подарки жене

поговорим о первом элитном общежитии города

узнаем как и где умер Петр I

полюбуемся панорамой Петропавловской крепости и Васильевского

острова