Эта экскурсия ⛳ будет интересна и взрослым и детям; тем кто уже был в Петербурге и тому кто приехал сюда впервые.
Специально для Вас, за основу экскурсии 🧭 я взяла традиционный маршрут по трем парадным площадям Северной столицы ⭐️ - Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую, кроме того, побываем на месте не сохранившейся площади - Адмиралтейской. В ходе экскурсии вы увидите: Зимний дворец - главную резиденцию российских монархов, комплекс Эрмитажных зданий, Александровскую колонну и Арку Главного штаба, Главное Адмиралтейство, Сенат и Синод, Исаакиевский собор и Медный всадник.
Мы пройдем по главной сухопутной магистрали Петербурга - Невскому проспекту и полюбуемся красавицей Невой - главной улицей нашего города.
Мы восхитимся архитектурным ансамблем Стрелки Васильевского острова.
Увидим сердце города - Петропавловскую крепость, где за гранитным валом крепостных стен взмывает в небо легкая и изящная колокольня Петропавловского собора, увенчанная тонким золотым шпилем и ангелом с крестом.
Мы увидим сохранившиеся до нашего времени здания 18 века, самый короткий канал города, фрагмент дворца где скончался основатель Петербурга, торцевую мостовую, один из первых общественных туалетов 19 столетия. Познакомимся с теми самыми "сторожевыми львами" о которых писал Пушкин. Увидим первый в городе музей 🖼 и многое другое.
В ходе экскурсии мы поговорим о судьбах царей и их родственников, архитекторов и военных. Вспомним о истории 📖 создания дворцов и памятников.
Специально для вас я собрала самую достоверную и проверенную историческую информацию, правдивые исторические анекдоты, городские легенды и даже байки.
История Петербурга полна самых невероятных, трагических и нелепых, забавных и трогательных, спланированных и совершенно случайных событий, в корне изменивших нашу историю.
О некоторых из них мы и будем говорить на экскурсии, "Необычный взгляд на привычные достопримечательности".
Итак, мы поговорим:
- о Морской слободе и Морском рынке
- о том как обстояли дела с санитарией и гигиеной в первом кабаке на
левобережье
- том, кого же в Петербурге сожгли на костре и за что
- выясним, где Николай I покупал подарки жене
- поговорим о первом элитном общежитии города
- узнаем как и где умер Петр I
- полюбуемся панорамой Петропавловской крепости и Васильевского
острова
- выясним, чем напугали первые русские туристы европейцев
- постараемся понять, почему русский царь одет в одну рубаху и сандалии
- поговорим, как обычный рисовальщик стал придворным архитектором
- разгадаем загадки памятника Николаю I
- узнаем, почему дочь царя не хотела выходить замуж
- увидим знаменитый "Невский трезубец", сторожевых львов и туалет 19
- века.
- окажемся на исчезнувшей площади и узнаем куда она делась.
- посетим место венчания Петра I
- увидим знаменитый "Невский трезубец"
- поймем, что дело Петра I и память о нем, живы в нашем городе до сих пор.
- А ещё мы будем любоваться красавицей Невой, выдающимися памятниками архитектуры и неповторимой атмосферой Петербурга.
- Не забудьте зонт и солнечные очки, будьте готовы к неожиданностям - мы в Петербурге - погода здесь непредсказуемая.
- Продолжительность 2, 5 -3 часа.