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Необычный взгляд на привычные достопримечательности

5
5 отзывов
Надежда Н.
Надежда Н. – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаем вас иначе взглянуть на столь знакомые достопримечательности 🏛️ Петербурга.

Где мы только не побываем за несколько часов: увидим три основных площади города — Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую, посетим место, где когда-то находилась Адмиралтейская площадь.

На людей посмотрим и себя покажем на Невском проспекте, возьмем (но не штурмом, а в объектив) Зимний Дворец, замрем перед грозным Медным всадником — да разве мало может предложить Северная столица ⭐️ путешественнику?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Необычный взгляд на привычные достопримечательности
Необычный взгляд на привычные достопримечательности

Что вы увидите

  • Невский проспект и другие «лучи» города
  • Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором
  • Медного всадника
  • Адмиралтейство
  • Зимний Дворец
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость
Эта экскурсия ⛳ будет интересна и взрослым и детям; тем кто уже был в Петербурге и тому кто приехал сюда впервые.
Специально для Вас, за основу экскурсии 🧭 я взяла традиционный маршрут по трем парадным площадям Северной столицы ⭐️ - Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую, кроме того, побываем на месте не сохранившейся площади - Адмиралтейской. В ходе экскурсии вы увидите: Зимний дворец - главную резиденцию российских монархов, комплекс Эрмитажных зданий, Александровскую колонну и Арку Главного штаба, Главное Адмиралтейство, Сенат и Синод, Исаакиевский собор и Медный всадник.
Мы пройдем по главной сухопутной магистрали Петербурга - Невскому проспекту и полюбуемся красавицей Невой - главной улицей нашего города.
Мы восхитимся архитектурным ансамблем Стрелки Васильевского острова.
Увидим сердце города - Петропавловскую крепость, где за гранитным валом крепостных стен взмывает в небо легкая и изящная колокольня Петропавловского собора, увенчанная тонким золотым шпилем и ангелом с крестом.
Мы увидим сохранившиеся до нашего времени здания 18 века, самый короткий канал города, фрагмент дворца где скончался основатель Петербурга, торцевую мостовую, один из первых общественных туалетов 19 столетия. Познакомимся с теми самыми "сторожевыми львами" о которых писал Пушкин. Увидим первый в городе музей 🖼 и многое другое.
В ходе экскурсии мы поговорим о судьбах царей и их родственников, архитекторов и военных. Вспомним о истории 📖 создания дворцов и памятников.
Специально для вас я собрала самую достоверную и проверенную историческую информацию, правдивые исторические анекдоты, городские легенды и даже байки.
История Петербурга полна самых невероятных, трагических и нелепых, забавных и трогательных, спланированных и совершенно случайных событий, в корне изменивших нашу историю.
О некоторых из них мы и будем говорить на экскурсии, "Необычный взгляд на привычные достопримечательности".

Итак, мы поговорим:

  • о Морской слободе и Морском рынке
  • о том как обстояли дела с санитарией и гигиеной в первом кабаке на
левобережье
  • том, кого же в Петербурге сожгли на костре и за что
  • выясним, где Николай I покупал подарки жене
  • поговорим о первом элитном общежитии города
  • узнаем как и где умер Петр I
  • полюбуемся панорамой Петропавловской крепости и Васильевского
острова
  • выясним, чем напугали первые русские туристы европейцев
  • постараемся понять, почему русский царь одет в одну рубаху и сандалии
  • поговорим, как обычный рисовальщик стал придворным архитектором
  • разгадаем загадки памятника Николаю I
  • узнаем, почему дочь царя не хотела выходить замуж
  • увидим знаменитый "Невский трезубец", сторожевых львов и туалет 19
  • века.
  • окажемся на исчезнувшей площади и узнаем куда она делась.
  • посетим место венчания Петра I
  • увидим знаменитый "Невский трезубец"
  • поймем, что дело Петра I и память о нем, живы в нашем городе до сих пор.
  • А ещё мы будем любоваться красавицей Невой, выдающимися памятниками архитектуры и неповторимой атмосферой Петербурга.
  • Не забудьте зонт и солнечные очки, будьте готовы к неожиданностям - мы в Петербурге - погода здесь непредсказуемая.
  • Продолжительность 2, 5 -3 часа.
Что входит
  • прогулка по городу
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • транспорт
  • посещение туалетов
Начало
🚩 метро Адмиралтейская, выход на Кирпичный переулок
Место завершения
🏁 Гороховая ул., 1.
Необычный взгляд на привычные достопримечательности
Необычный взгляд на привычные достопримечательности
Необычный взгляд на привычные достопримечательности
Необычный взгляд на привычные достопримечательности
Необычный взгляд на привычные достопримечательности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда Н.
Надежда Н.
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5 отзывов оставили туристы

Надежда Н. проводит ещё 2 экскурсии

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