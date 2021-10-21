Нескучное знакомство с Петербургом

Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии

5
56 отзывов
Петербург скрывает множество удивительных тайн.

Вы насладитесь его лучшими видами и познакомитесь с городом весело, легко и комфортно.

Я не буду нагружать вас скучными энциклопедическими рассказами и поделюсь действительно занимательными историями, которые понравятся всем: местным жителям и гостям Северной столицы, взрослым и детям, парам и соло-путешественникам.
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом
Нескучное знакомство с Петербургом

Что вас ожидает

Самое-самое в Петербурге

За 1, 5 часа вы увидите почти все «визитные карточки» города: Дворцовую площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и памятник Петру I. Полюбуетесь живописной Невой и оцените вид на знаменитую Петропавловскую крепость. Раскроете секрет шаров на спуске стрелки Васильевского острова, рассмотрите здания Биржи, Сената и Синода. А также впечатлитесь панорамой Университетской набережной с Кунсткамерой и Академией художеств.

Удивительные истории

«Протокольные» сведения о том, кто что построил и в каком году, очень быстро забываются. Поэтому я сделаю акцент на нетривиальных фактах и неожиданных секретах. Вы узнаете, почему над Зимним дворцом регулярно раздается карканье ворон, как измерить Исаакиевский собор в далматинцах и куда идти, чтобы увидеть «рыбу-халяву». А также: как горожане однажды заполонили крышу Главного штаба, что скрывает центр Дворцовой площади и как называется корабль, украшающий шпиль Адмиралтейства.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я живу в Петербурге половину жизни. Приехала учиться в университет искусствоведению и осталась навсегда. Работаю гидом с 2013 года. Умею рассказать о любимом городе так, что удивляются даже старожилы и мамы, до этого не замечавшие в детях интереса к истории.
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56 реальных отзывов от туристов

Ксения
21 окт 2021
Замечательно, очень внятно и интересно! Не скучно абсолютно 💯 время пролетело в миг!
Ю
19 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Ничего лишнего, интересный рассказ об основных достопримечательностях центра Санкт-Петербурга.
Наталия
17 окт 2021
Спасибо огромное, всё очень понравилось. Было интересно и, главное, совсем НЕ СКУЧНО. Спасибо огромное Наталье! Очень рекомендую побывать на этой экскурсии тем, кто приезжает в этот чудесный город, будет очень интересно, даже если вы здесь уже не в последний раз (как мы).
Дарья
15 окт 2021
Экскурсия для первого знакомства с городом очень хорошая. Не очень длинная, но все основные достопримечательности охвачены. Понравилась и мне, и дочери 13 лет
А
14 окт 2021
Небанальный материал по наиболее известным достопримечательностям центра Питера. Гид Наталья-замечательный рассказчик.
Normatova
13 окт 2021
Нам понравилось 👍
Т
12 окт 2021
Отличная обзорная экскурсия! Специально выбирала гида по отзывам, чтобы было интересно подростку. Наталья рассказывала интересно, с юмором. По максимуму посмотрели основные достопримечательности в центре Питера. Рекомендую!
Т
11 окт 2021
Впечатления самые позитивные. С какой любовью и глубоким знанием истории рассказывает Наталья о С-Петербурге. Конечно, вся красота доступна для каждого, но хочется не только увидеть, но и узнать интересные исторические подробности.
Идея экскурсии в том, чтобы не только узнать интересности, но запомнить и рассказать при случае друзьям. И это получилось.
В
10 окт 2021
Здорово, очень интересно.
Е
9 окт 2021
Великолепная экскурсия для знакомства с городом. Экскурсия лёгкая, интересная, с множеством занимательных фактов, но при этом ни капли не скучная.
Наталья настоящий профессионал. Рассказывает увлекательно, отвечает на все вопросы. Всем настоятельно рекомендую!
И
6 окт 2021
Отличная экскурсия.
Наталья-проффи, заинтеровала взрослых и очень непоседливого мальчика.
Будем рекомендовать знакомым.
Екатерина
4 окт 2021
Очень интересно, и правда нескучно! Были в городе первый раз и не знали с чего начать, решили взять экскурсию. Очень помогла нам, начали хоть немного ориентироваться, Наталья жала рекомендации что посетить, чему мы конечно же последовали!!! Спасибо большое!
Юлия
4 окт 2021
Экскурсия понравилась. Прошлись по памятным историческим местам Санкт Петербурга. Наталья очень увлекательно и с юмором преподносит материал. Экскурсия оправдывает свое название, скучно нам не было. )) Дома, по приезду смотрели старинный фильм "Улица полна неожиданностей", было очень здорово и неожиданно увидеть там те самые улицы, по которым мы вот вот ходили))
д
4 окт 2021
Отличная экскурсия для первого знакомства с Петербургом. Наталью интересно слушать, время пролетело незаметно
О
4 окт 2021
Отличная экскурсия. Приедем в Питер и очень хочу ещк на какую-нибудь экскурсию именно к Наталье.
Ещё 41 отзыв

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