Что вас ожидает

Самое-самое в Петербурге

За 1, 5 часа вы увидите почти все «визитные карточки» города: Дворцовую площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и памятник Петру I. Полюбуетесь живописной Невой и оцените вид на знаменитую Петропавловскую крепость. Раскроете секрет шаров на спуске стрелки Васильевского острова, рассмотрите здания Биржи, Сената и Синода. А также впечатлитесь панорамой Университетской набережной с Кунсткамерой и Академией художеств.

Удивительные истории

«Протокольные» сведения о том, кто что построил и в каком году, очень быстро забываются. Поэтому я сделаю акцент на нетривиальных фактах и неожиданных секретах. Вы узнаете, почему над Зимним дворцом регулярно раздается карканье ворон, как измерить Исаакиевский собор в далматинцах и куда идти, чтобы увидеть «рыбу-халяву». А также: как горожане однажды заполонили крышу Главного штаба, что скрывает центр Дворцовой площади и как называется корабль, украшающий шпиль Адмиралтейства.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.