Обзорная экскурсия в музее-квартире Георгия Гурьянова (16+)
Группа «Кино», живопись, дендизм и ленинградская арт-сцена
Это не просто музей, а квартира, где Георгий Гурьянов жил, работал и собирал всё, что было ему дорого.
Здесь почти ничего не изменилось: сохранились интерьеры, личные вещи, произведения искусства и уникальные архивы.
На экскурсии вы увидите Гурьянова не только как музыканта группы «Кино», но и как художника, фотографа, диджея и одного из главных героев ленинградской арт-сцены.
Описание экскурсии
Четыре главы жизни
Экспозиция разделена на четыре зоны. Каждая посвящена определённому этапу жизни Гурьянова: детству и юности, группе «Кино», Новой Академии Изящных Искусств, а также его увлечениям — живописи, фотографии, диджеингу и дендизму.
Уникальные экспонаты
Вы увидите музыкальные инструменты группы «Кино», включая барабанную установку из фильма «Асса» и легендарную гитару Виктора Цоя. Взглянете на избранные вещи из гардероба и аксессуары главного денди Петербурга, например, коллекцию стильных галстуков и запонок. Рассмотрите картины и эскизы Георгия Гурьянова, виниловые пластинки и фототехнику.
Редкие истории и неожиданные связи
Узнаете, какие материалы, связанные с группой «Кино», Гурьянов хранил долгие годы. Увидите плакаты с автографом Кита Харинга и подписанную Энди Уорхолом этикетку Campbell’s. А также познакомитесь с работами Тимура Новикова и портретом Георгия, написанным Виктором Цоем.
Петербургская художественная сцена
Мы поговорим об искусстве конца 20 века, феномене Новой Академии, круге общения Гурьянова и о том, почему он стал одной из самых ярких фигур культурной жизни Петербурга.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
в понедельник и пятницу в 12:00, 14:00, 17:00 и 19:00, в четверг в 12:00 и 14:00, в субботу в 11:00 и 13:00, в воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 12:00, 14:00, 17:00 и 19:00, в четверг в 12:00 и 14:00, в субботу в 11:00 и 13:00, в воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей-квартира — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Музей-квартира Георгия Гурьянова — уникальное мемориальное пространство, посвящённое одному из главных представителей российской арт-сцены восьмидесятых-нулевых.
Квартира на Литейном, под стать многогранной личности её владельца, могла принимать различные обличия: светский салон, фотостудия, читать дальшеуменьшить
мастерская художника, площадка для диджей-сетов, хранилище ценных произведений искусства, музыкальных пластинок и кассет, поражающий своими размерами архив, который Гурьянов собирал годами. Всё это делает пространство музея-квартиры Георгия Гурьянова и его наследие точкой притяжения для исследователей в области истории искусства, музыковедения, моды, фотографии и других областей культуры.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия в музее-квартире Георгия Гурьянова (16+)»