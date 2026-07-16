Это не просто музей, а квартира, где Георгий Гурьянов жил, работал и собирал всё, что было ему дорого. Здесь почти ничего не изменилось: сохранились интерьеры, личные вещи, произведения искусства и уникальные архивы. На экскурсии вы увидите Гурьянова не только как музыканта группы «Кино», но и как художника, фотографа, диджея и одного из главных героев ленинградской арт-сцены.

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Описание экскурсии

Четыре главы жизни

Экспозиция разделена на четыре зоны. Каждая посвящена определённому этапу жизни Гурьянова: детству и юности, группе «Кино», Новой Академии Изящных Искусств, а также его увлечениям — живописи, фотографии, диджеингу и дендизму.

Уникальные экспонаты

Вы увидите музыкальные инструменты группы «Кино», включая барабанную установку из фильма «Асса» и легендарную гитару Виктора Цоя. Взглянете на избранные вещи из гардероба и аксессуары главного денди Петербурга, например, коллекцию стильных галстуков и запонок. Рассмотрите картины и эскизы Георгия Гурьянова, виниловые пластинки и фототехнику.

Редкие истории и неожиданные связи

Узнаете, какие материалы, связанные с группой «Кино», Гурьянов хранил долгие годы. Увидите плакаты с автографом Кита Харинга и подписанную Энди Уорхолом этикетку Campbell’s. А также познакомитесь с работами Тимура Новикова и портретом Георгия, написанным Виктором Цоем.

Петербургская художественная сцена

Мы поговорим об искусстве конца 20 века, феномене Новой Академии, круге общения Гурьянова и о том, почему он стал одной из самых ярких фигур культурной жизни Петербурга.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.