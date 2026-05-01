Авангардная архитектура пыталась не просто изменить облик города, а конструировала новый образ жизни. Как именно, узнаете, когда проживёте день в эпоху социальной инженерии.
Мы пройдём по маршруту рабочего конца 1920-х: от тесной квартиры к заводу, на обед, а вечером — в кино. Вы почувствуете, как архитектура задавала ритм жизни и влияла на поведение человека.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- как окраина Васильевского острова стала местом социального эксперимента.
- как идеи авангарда перешли в архитектуру.
- каким виделся «новый человек» и как пространство должно было его формировать.
- соответствовала ли реальность идеалам новой власти.
- почему авангард закончился.
- почему бетон, стекло и металл стали новой эстетикой.
- как поменялось положение женщины и повлияло ли это на межполовые отношения.
- сколько стоило купить бутылку и что такое рыковка.
Вы увидите:
Типичный жилой дом. Поговорим о новых жилых формах: коммуны, жилмассивы, дома для работников производств. Вы посмотрите, как организовывался ритм жизни от приватного к коллективному и как архитектура задавала сценарии поведения.
Завод. Точка, где станет понятно, как труд рабочего становился центральной осью жизни. Вы узнаете, почему корпус завода напоминает гвоздь.
Фабрику-кухню. Разберётесь, как это стало «бомбой» в сфере потребления еды и почему для построения нового быта была нужна именно эта форма общественного питания.
ДК Кирова. На контрасте увидите, как авангардные идеи постепенно уступают место более монументальному и декоративному языку.
Поймёте, почему на заднем дворе появилось граффити с Горшком из «Ки
Ш»
Организационные детали
- Захватите зонт или дождевик: непогода не отменяет экскурсию.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горный институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 360 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
