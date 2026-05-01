Что вас ожидает

Вы узнаете:

как окраина Васильевского острова стала местом социального эксперимента.

как идеи авангарда перешли в архитектуру.

каким виделся «новый человек» и как пространство должно было его формировать.

соответствовала ли реальность идеалам новой власти.

почему авангард закончился.

почему бетон, стекло и металл стали новой эстетикой.

как поменялось положение женщины и повлияло ли это на межполовые отношения.

сколько стоило купить бутылку и что такое рыковка.

Вы увидите:

Типичный жилой дом. Поговорим о новых жилых формах: коммуны, жилмассивы, дома для работников производств. Вы посмотрите, как организовывался ритм жизни от приватного к коллективному и как архитектура задавала сценарии поведения.

Завод. Точка, где станет понятно, как труд рабочего становился центральной осью жизни. Вы узнаете, почему корпус завода напоминает гвоздь.

Фабрику-кухню. Разберётесь, как это стало «бомбой» в сфере потребления еды и почему для построения нового быта была нужна именно эта форма общественного питания.

ДК Кирова. На контрасте увидите, как авангардные идеи постепенно уступают место более монументальному и декоративному языку.