Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Предлагаем эксклюзивный отдых для продвинутых туристов. Если вы не раз были в Санкт-Петербурге, вам не хочется стоять пятичасовую очередь в Екатерининский дворец или вас угнетают навязчивые ростовые куклы на дворцовой площади - представляем вам прекрасную альтернативу отличного развлечения для семьи или компании. В нашем полевом лагере вы сможете окунуться и полностью погрузиться в атмосферу милитари приключения. Катание на бронетехнике, стрельба из стрелкового оружия и пушки, форма спецназа, крутые фото и видео, незабываемые эмоции и адреналин. У нас нет проигравших – только победа!
Минимальная стоимость от 3000 р/ч для групп от 20 участников. Или по договоренности, в зависимости от заказанных услуг.
Что входит
Трансфер на ЗИЛ-131 к месту проведения
работа инструкторов
водитель-механик
переодевание в форму с экипировкой
катание на бронетехнике
выставка современного и исторического оружия
холостой тир с легендарного калашникова
Что не входит
дополнительное количество выстрелов
Начало и место завершения
🚩 Гостилицкое шоссе 58
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.