Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Один день в Русской армии

Роман Ш.
Роман Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Один день в Русской армии
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Один день в Русской армии
Один день в Русской армии
Предлагаем эксклюзивный отдых для продвинутых туристов. Если вы не раз были в Санкт-Петербурге, вам не хочется стоять пятичасовую очередь в Екатерининский дворец или вас угнетают навязчивые ростовые куклы на дворцовой площади - представляем вам прекрасную альтернативу отличного развлечения для семьи или компании. В нашем полевом лагере вы сможете окунуться и полностью погрузиться в атмосферу милитари приключения. Катание на бронетехнике, стрельба из стрелкового оружия и пушки, форма спецназа, крутые фото и видео, незабываемые эмоции и адреналин. У нас нет проигравших – только победа!
Минимальная стоимость от 3000 р/ч для групп от 20 участников. Или по договоренности, в зависимости от заказанных услуг.
Что входит
  • Трансфер на ЗИЛ-131 к месту проведения
  • работа инструкторов
  • водитель-механик
  • переодевание в форму с экипировкой
  • катание на бронетехнике
  • выставка современного и исторического оружия
  • холостой тир с легендарного калашникова
Что не входит
  • дополнительное количество выстрелов
Начало и место завершения
🚩 Гостилицкое шоссе 58
Один день в Русской армии
Один день в Русской армии
Один день в Русской армии
Один день в Русской армии
Один день в Русской армии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ш.
Роман Ш.
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