Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Предлагаем эксклюзивный отдых для продвинутых туристов. Если вы не раз были в Санкт-Петербурге, вам не хочется стоять пятичасовую очередь в Екатерининский дворец или вас угнетают навязчивые ростовые куклы на дворцовой площади - представляем вам прекрасную альтернативу отличного развлечения для семьи или компании. В нашем полевом лагере вы сможете окунуться и полностью погрузиться в атмосферу милитари приключения. Катание на бронетехнике, стрельба из стрелкового оружия и пушки, форма спецназа, крутые фото и видео, незабываемые эмоции и адреналин. У нас нет проигравших – только победа!

Минимальная стоимость от 3000 р/ч для групп от 20 участников. Или по договоренности, в зависимости от заказанных услуг.