Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города

Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест

Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест.

Зачастую, проходя 1000 раз по одной и той же улице, даже местные жители не подозревают, какая красота находится буквально в нескольких метрах! Эту экскурсию будет интересно посетить как гостям Санкт-Петербурга, так и жителям города.

Вы увидите не только знаменитые дворы-колодцы, но и настоящие «жемчужины» скрытые от взглядов прохожих.

Вас ждет настоящие разнообразие архитектурной и творческой мысли!
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города

Что вы увидите 🤩

  • Дом Сюзора
  • Египетский дом
  • Дом Бака
  • Мозаичный дворик
  • Сад дружбы
  • Итальянский дворик
  • Малая Садовая улица и многое другое
Об экскурсии
Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест. Зачастую, проходя 1000 раз по одной и той же улице, даже местные жители не подозревают, какая красота находится буквально в нескольких метрах!
Эту экскурсию будет интересно посетить как гостям Санкт-Петербурга, так и жителям города. Вы увидите не только знаменитые дворы-колодцы, но и настоящие «жемчужины» скрытые от взглядов прохожих. Вас ждет настоящие разнообразие архитектурной и творческой мысли!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального аккредитованного экскурсовода с высшим профильным образованием
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем
Начало: На выходе у станции метро Чернышевская
Завершение: Станция метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время по предварительному бронированию
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Любой день, любое время по предварительному бронированию

TakeAGuide
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