Об экскурсии

Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест. Зачастую, проходя 1000 раз по одной и той же улице, даже местные жители не подозревают, какая красота находится буквально в нескольких метрах!

Эту экскурсию будет интересно посетить как гостям Санкт-Петербурга, так и жителям города. Вы увидите не только знаменитые дворы-колодцы, но и настоящие «жемчужины» скрытые от взглядов прохожих. Вас ждет настоящие разнообразие архитектурной и творческой мысли!